Sportininkus pasiekė didesnės valstybės stipendijos

Šią savaitę sportininkus jau pasiekė didesnės valstybės stipendijos. Nuo liepos 1 d., įsigaliojus Sporto įstatymo pakeitimams, valstybės stipendijos ne tik padidėjo, bet jų dydžiai suvienodinti turintiems negalią ir neturintiems negalios sportininkams. Stipendijos skiriamos gerokai platesniam atletų ratui, taip pat valstybės lėšomis užtikrinamos socialinės garantijos, rašoma ŠMSM pranešime.

Šiuo metu valstybės stipendija mokama 134 sportininkams, 59 iš jų – sportininkai su negalia. Rugpjūčio mėnesį valstybės stipendijoms buvo išmokėta 264 tūkst. eurų.

„Sportininkams stipendijos yra kaip darbo užmokestis. Sportas nėra jų hobis, pramoga, tai jų darbas ir už jį turi būti atlyginta. Todėl džiaugiamės, kad pavyko Sporto įstatyme įtvirtinti pakeitimus, leidžiančius ne tik padidinti stipendijas, bet ir valstybės lėšomis užtikrinti socialines garantijas. Viliamės, kad šie pokyčiai padės daugiau jaunimo apsispręsti likti sporte ir siekti aukščiausių sportinių rezultatų“, – sako švietimo, mokslo ir sporto viceministras Linas Obcarskas.

Atsižvelgiant į pernai patvirtintus su loterijomis susijusių įstatymų pakeitimus, kurie įsigaliojo nuo šių metų liepos 1 d., Sporto įstatyme pasiūlyta sumuoti sportininkams skiriamų valstybės stipendijų ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto olimpinės stipendijos dydžius. Tai reiškia, kad dabar sportininkams skiriama viena bendra stipendija, be to, ji padidinta 3 bazinės socialinės išmokos (BSI) dydžiais. Stipendijos suvienodintos turintiems negalią ir neturintiems negalios sportininkams už to paties lygmens aukšto meistriškumo varžybose iškovotas vietas.

Pavyzdžiui, dabar olimpinių, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1–4 vietos, pasaulio čempionatų, pasaulio neįgaliųjų čempionatų 1–3 vietos laimėtojams skiriama 57 BSI dydžių, t. y. 2622 eurų (BSI šiuo metu siekia 46 Eur) kas mėnesį mokama stipendija. Tai 2 kartus daugiau nei iki liepos 1-osios buvo skiriama olimpiniams čempionams, arba beveik 3 kartus daugiau nei buvo skiriama paralimpinių žaidynių bronzos medalio laimėtojams.

Iki liepos 1-osios olimpiniam čempionui buvo skiriama 27 BSI stipendija (1242 Eur), olimpinių žaidynių 2, 3 vietos, pasaulio čempionatų, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 1 vietos laimėtojams – 23 BSI (1058 Eur), olimpinių žaidynių 4–8 vietos, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 2, 3 vietos laimėtojams – 21 BSI (966 Eur) stipendijos.

Reikšmingas pokytis yra tai, jog stipendijų gavėjams valstybės lėšomis užtikrinamos socialinės garantijos – sveikatos draudimas, ligos, pensijų ir motinystės socialinis draudimas. Tam parengti bei priimti ir atitinkami Sveikatos draudimo, Valstybinio socialinio draudimo, Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymų pakeitimai.

Aukščiausius laimėjimus pasiekusių sportininkų valstybės stipendija su mokesčiais siekia apie 3133 eurus (sportininkui mokama 2622 Eur, o valstybė sumoka dar apie 511 eurų mokesčių). Bendrai kas mėnesį atskirų sportininkų socialinėms garantijoms skiriama nuo 135 iki 511 eurų.

Įstatyme numatyta, jog valstybės stipendijos dabar skiriamos daugiau sportininkų nei iki šiol. Valstybės stipendijas gali gauti ir sportininkai, iškovoję olimpinių žaidynių 17–24 vietas, Europos čempionatų ar Europos žaidynių 7–8 vietas, paralimpinių ar kurčiųjų žaidynių 7–8 vietas, pasaulio neįgaliųjų čempionatų 4–6 vietas, taip pat pasaulio jaunimo čempionatų, jaunimo olimpinių žaidynių ir Europos jaunimo čempionatų 4–6 vietą, pasaulio ir Europos jaunimo neįgaliųjų čempionatų 2, 3 vietą.

Nuo liepos 1 d. valstybės stipendijų skyrimą ir mokėjimą administruoja Nacionalinės sporto agentūra prie Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos.