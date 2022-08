Europos čempionatas Romoje: Teterevkova – viena 200 m plaukimo krūtine rungties favoričių

Romoje rugpjūčio 11 dieną startuojantis Europos plaukimo čempionatas 50 m baseine gali tapti sėkmingiausiu Senojo žemyno čempionatu Lietuvos plaukimo istorijoje. Į medalius Amžinajame mieste realiai taikysis bent trys Lietuvos plaukikai, o viena jų – Kotryna Teterevkova. Kojas aukščiausio rango suaugusiųjų varžybose pastaraisiais metais jau apšilusi 20-metė savo mėgstamiausioje 200 m plaukimo krūtine rungtyje bus viena iš favoričių net ir į auksą.

Moterų 200 m krūtine atranka ir pusfinalis vyks rugpjūčio 14 d., finalas – rugpjūčio 15-ąją. Europos plaukimo čempionato kiekvienos dienos vakarines programas tiesiogiai transliuoja LRT.

Iki šiol Lietuvai sėkmingiausias Europos čempionatas buvo 2014 metais, tada Berlyne mūsų šalies plaukikai iškovojo keturis medalius: Giedrius Titenis laimėjo sidabrą ir du bronzos medalius plaukdamas visus tris vyrų plaukimo krūtine nuotolius, o tuometė olimpinė čempionė Rūta Meilutytė triumfavo 50 m krūtine rungtyje.

Sugrįžusi R. Meilutytė šiemet pasaulio čempionate jau įrodė, kokia ir vėl stipri ji yra baseine, tad ir vėl galime tikėtis kaunietės medalių Romoje. Danas Rapšys laimėjo apdovanojimus trijuose pastaruosiuose Europos čempionatuose, tad į Romą jis irgi atvyks kaip vienas iš pretendentų į apdovanojimus. Naujausia galimų prizininkų komandos narė yra olimpietė K. Teterevkova.

20-metė plaukikė birželio viduryje Budapešte vykusiame pasaulio čempionate pirmą kartą karjeroje pateko tiek į pusfinalį, tiek į finalą. 200 m plaukimo krūtine varžybų finale ji finišavo penkta, nors tikrai pretendavo į medalius. Vis dėlto geriausias argumentas, kad vilnietė verta sėkmės Romoje, yra tai, kad Vengrijoje ji aplenkė visas Europos žemyno atstoves.

Francesca Fangio / „Vida Press“ nuotr.

Antras argumentas už lietuvę – Romoje nebus abiejų Didžiosios Britanijos plaukikių, kurios su lietuve varžėsi pasaulio čempionato finale. Molly Renshaw ir Abbie Wood, kaip ir daugybė aukščiausio lygio D. Britanijos atletų, iki rugpjūčio 6 dienos varžosi Britų sandraugos organizuojamose Geros valios žaidynėse.

Šių varžybų svarbą ir lygį britų pasaulyje geriausiai iliustruoja Pietų Afrikos Respublikos plaukikės Tatjanos Schoenmaker pasirinkimas šiemet net nevykti į pasaulio čempionatą birželio mėnesį, o koncentruotis būtent į Geros valios žaidynes. Afrikietė yra 200 m plaukimo krūtine pasaulio rekordininkė, bet Budapešte jos nebuvo.

Verta dar kartą priminti ir tai, kad plaukimo varžybose nedalyvauja Rusijos sportininkės, kurios visada yra stiprios, kai varžosi plaukimo krūtine rungtyse.

Tad Romoje matysime tik dvi šios rungties pasaulio čempionato finalininkes – tai K. Teterevkova ir italė Francesca Fangio.

Trečiasis argumentas už Kotryną – ji vis dar yra Europos žemyno 2022 metų sezono rekordininkė. Vasario mėnesį Alytuje galingą 2:22,88 min. laiką užfiksavusi vilnietė pasaulio čempionate greičiau kaip per 2:23 min. nuplaukti nesugebėjo, tai padaryti pavyko tik Lilly King, su 2:22,41 min. laiku finale ji laimėjo auksą.

Šį sezoną nuplaukti greičiau nei per 2:23 min. kol kas neįstengė nė viena Europos atletė. Arčiausiai to buvo būtent F. Fangio, balandį nulaukusi per 2:23,60 min.

Sophie Hansson / „Vida Press“ nuotr.

Būtent šią 26 metų italę greičiausiai galime vadinti pagrindine rungties favorite Romoje visų pirma dėl to, kad ji plauks namuose. F. Fangio didesnių laimėjimų savo karjeroje svarbiausiose varžybose neturi, tačiau šis Europos čempionatas yra ideali proga pagaliau pralaužti ledus tiek italei, tiek lietuvei.

Kad K. Teterevkova yra geros formos, rodo ir plaukikės pasirodymas Europos universitetų žaidynėse Lenkijoje. Rugpjūčio 29 dieną vilnietė lengvai laimėjo 200 m krūtine varžybas, kai finale atplaukė per 2:24,89 min. Laikas nėra labai įspūdingas, bet artimiausia varžovė atsiliko daugiau kaip 5 sek., tad ir labai spausti nebuvo reikalo. Be to, universitetų žaidynės K. Teterevkovai buvo savotiška treniruotė prieš pasirodymą Romoje.

Beje, K. Teterevkova šiame Europos čempionate jau puikiai pasirodė ir 100 m plaukimo krūtine rungtyje. Lietuvė pirmą kartą karjeroje pateko į finalą, o jame užėmė 4-ą vietą ir 0,11 sek. atsiliko nuo bronzą iškovojusios R. Meilutytės.

Jeigu pažiūrėsime toliau, kitos svarbios varžovės Romoje bus švedė Sophie Hansson ir šveicarė Lisa Mamie.

Didesnę patirtį nei kitos varžovės karjeroje yra sukaupusios tiek S. Hansson, tiek L. Mamie. Švedė prieš dvejus metus Europos čempionate Budapešte laimėjo auksą 100 m krūtine varžybose, o šveicarė tame čempionate iškovojo sidabrą 200 m rungtyje.

Būtent F. Fangio, K. Teterevkovos, S. Hansson ir L. Mamie ketvertuką galime laikyti pagrindinėmis 200 m krūtine favoritėmis, kurios tikrai pasieks finalą, o jame jau aiškinsis, kuri greičiausia.

Mona McSharry / „Vida Press“ nuotr.

Paminėjimo verta plaukikė – 21-erių metų airė Mona McSharry. Tokijo žaidynėse 200 m rungtyje airė pasiekė iki šiol geriausią asmeninį rungties rezultatą (2:25,08 min.). Tiesa, M. McSharry pusfinalio nepasiekė, bet K. Teterevkovą aplenkė.

Kiek nuo Tokijo patobulėjo Kotryna, mes matėme pasaulio čempionate, o dėl M. McSharry pažangos lieka klausimas, nes Airija šių metų pasaulio čempionate nedalyvavo. Buvusio R. Meilutytės trenerio Jono Ruddo vadovaujama Airijos plaukimo rinktinė nusprendė 2022 m. koncentruotis būtent į Europos čempionatą, tad greičiausiai iš M. McSharry galime laukti bent jau asmeninio rekordo.

Stipriomis konkurentėmis taip pat gali būti italė Lisa Angiolini, vokietė Bente Fischer ir Ispanijos plaukimo veteranė Jessica Vall Montero, kuri šioje rungtyje yra iškovojusi tris Europos čempionatų medalius – 2014 m. laimėjo bronzą, o 2016 ir 2018 m. iškovojo sidabrą.

Arčiausiai prie „išplaukimo“ iš 2:26 min. ribos yra olandė Tes Schouten. 20-metė plaukikė yra tokio amžiaus, kai jos proveržį sunku prognozuoti, tad iššauti Europos čempionate olandė tikrai gali.