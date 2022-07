Lietuvos disko metikų šlovės istorija, kurios gali pavydėti net didžiausios šalys: 19 medalių – 5 olimpiniai, 8 pasaulio ir 6 iš Europos čempionatų

Ši savaitė buvo ypatinga Lietuvos sportui. Pasaulio lengvosios atletikos čempionate Mykolas Alekna iškovojo sidabrą, o Andrius Gudžius – bronzą ir šlovingą Lietuvos disko metikų kolekciją papildė dar dviem medaliais. Per visą istoriją mažiau nei tris milijonus gyventojų turinčios šalies lengvaatlečiai jau laimėjo 5 olimpinius, 8 pasaulio ir 6 Europos čempionatų trofėjus. Tokių pasiekimų gali pavydėti net didžiosios pasaulio šalys.

Istorinė akimirka

Istorinės akimirkos Lietuvai – pirmą kartą ant pasaulio čempionato garbės pakylos – du Lietuvos sportininkai. Ant suaugusių varžybose debiutavusio 19-mečio Mykolo Aleknos krūtinės sužibo sidabro medalis, o po nesėkmių ruožo atsitiesęs Andrius Gudžius iškovojo bronzą.

„Antroji ir trečioji vieta – kaip degantis laužas. Ne maža kibirkštėlė, o begalinė šventė. Ne tik treneriams, bet ir visai Lietuvai. Tokia maža šalis, o diktuojame madas pasaulyje. Tai yra fantastika“, – LRT TELEVIZIJOS laidai „Savaitė“ teigė A. Gudžiaus treneris Vaclovas Kidykas.

Andriaus Gudžiaus treneris Vaclovas Kidykas / A. Pliadžio nuotr.

„Mykolas yra fenomenas pasaulyje. Pirmas 19-metis medalininkas, tai istoriniai rezultatai. Tai yra vienetinis žmogus, nėra su kuo palyginti“, – tvirtino bronzos medalininkas A. Gudžius.

„Geras jausmas. Ypatingai tai, kad du lietuviai yra ant pakylos ir disko metimo tradicijos tęsiasi. Tikiuosi, jos dar tęsis ilgai“, – mintimis dalijosi pasaulio vicečempionas M. Alekna.

Iš kartos į kartą

Disko metikų tradicijos Lietuvoje perduodamos iš vienos kartos į kitą. Vos pramokęs vaikščioti aukso medalį dovanų gavęs Mykolas Alekna kartu su broliu Martynu tęsia šlovingą tėčio dukart olimpinio, dukart pasaulio ir Europos čempiono Virgilijaus Aleknos kelią, 2017-tų metų pasaulio ir 18-tųjų Europos čempioną Andrių Gudžių treniruoja senojo žemyno bronzinis prizininkas Vaclovas Kidykas, Barselonos olimpinėse žaidynėse triumfavęs Romas Ubartas patirties sėmėsi pas praeityje garsų disko metiką Vytautą Jarą.

Dar 1996-taisiais, Atlantos olimpinėse žaidynėse, kuriose dalyvavo du Lietuvos disko metikai Vaclovas Kidykas ir Virgilijus Alekna, o apie gausybę būsimų pergalių galėjome tik pasvajoti, organizatoriai trenerio Rimanto Kalibato klausė kaip tokioje mažoje šalyje galima rasti tiek daug talentų.

„Atlantoj manęs amerikiečiai klausė: Gal pas jus privalomas diskas? Taigi, kaip gali būti iš tokios mažos šalies pastoviai kažkas tai“, – sakė buvęs V. Aleknos treneris Rimantas Kalibatas.

Virgilijus Alekna ir Mykolas Alekna (dešinėje) / Kęstučio Vanago/BNS nuotr.

Šimtametė istorija

Disko metimo varžybų istorija Lietuvoje pradėta rašyti prieš 101-nerius metus, pirmajame šalies čempionate. Užfiksuotas ir pirmas šalies rekordas – 26 metrai 36 centimetrai. Vėliau daugybę kartų rezultatus gerino Viktoras Mikėnas, Anatolijus Pocius, Algis Baltušnikas, Vytautas Jaras, tačiau lengvosios atletikos prezidentas Eimantas Skrabulis mano, kad didžiausiu impulsu disko metimui buvo 1986-ieji, kai Romas Ubartas tapo Europos čempionu, o Vaclovas Kidykas laimėjo bronzos medalį.

„Lietuva nuo to laiko minima tarp geriausių pasaulio disko metimo šalių. Be abejo, didžiausias įdirbis yra mūsų Virgilijaus Aleknos. Ne tik sportininko, ne tik aktyvaus žmogaus sporto bendruomenėje, bet dar ir tėčio, kuris mums sugebėjo padovanoti tokius talentingus vaikus“, – kalbėjo Lengvosios atletikos federacijos prezidentas E. Skrabulis.

Iš viso Lietuvos disko metikai aukščiausio lygio varžybose jau yra iškovoję 19 medalių – 5-kis olimpinius, 8-pasaulio ir 6-s Europos. 9-ni iš jų aukščiausios prabos. Net 11-ka įvairių spalvų trofėjų įspūdingoje Aleknų kolekcijoje.

Disko metikai Andrius Gudžius ir Mykolas Alekna grįžo į Lietuvą / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Džiugu matyti, kai eina tėvų pramintais takais. 19-os metų nepamenu kiek mečiau, bet netoli mečiau. Gal 10 metrų nesusidarys skirtumas, bet Mykolas jau labai toli nuėjęs“, – teigė olimpinis, pasaulio, Europos čempionas V. Alekna.

„Vyrai branda yra 26-30 metų, kai jau gali sakyt – pats laikas mesti diską. Dabar jau toli mesti diską. Bet 19 metų tai puiku. Aišku, technika puikiausiai pastatyta, treneris daug įdėjo darbo ir tikėkimės 2-3 metai parodys, kad tikrai gali, kaip skaičiau kažkur tai, Romo Ubarto olimpinio čempiono interviu, gali kristi pasaulio rekordas“, – svarstė V. Kidykas.

Pasak olimpinio čempiono Romo Ubarto, sparčiai gerėjančius rezultatus lemia ir tai, kad šiais laikais jaunimas gauna labai daug žinių.

„Aš dabar suprantu, ką reiškia jaunimas, kuris turi didžiulį didžiulį informacijos kiekį. Ir jie moka tą atsirinkti. Mano laikais to nebuvo. Mes ėjom gal kažkokių klaidų ir pergalių. Klaidžiai. Dėl to ir tobulėja, dėl to greičiau ir bręsta. Galbūt čia vienas dalykas, nes, kaip sakoma, viskas prasideda nuo galvos. Kaip galvoj įsidėsi, taip bus toliau“, – dėstė olimpinis čempionas R. Ubartas.

Romas Ubartas / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Manau, turime labai gerus trenerius Lietuvoje. Gal kažkas ir genetikoje yra. Daug aukštų ir stiprių žmonių. Disko metikų Lietuvoje vis atsiranda“, – kalbėjo M. Alekna.

„Čia toks užburtas ratas gavosi. Geri sportininkai skatina didesnį žmonių srautą. Automatiškai iš didesnio žmonių srauto atsiranda kažkas“, – teigė A. Gudžius.

Tęs medalių medžioklę

Lietuvos disko metikai pasaulio elite yra jau beveik keturis dešimtmečius, nors jų treniruočių sąlygos gerėja labai lėtai.

„Specifika daro savo. Disko metikams reikia jėgos treniruočių, metimo sektorių, žolės, kad neužmestų kam nors ant galvos disko, kad būtų saugu. Čempioną galima ir kaime išauginti, bet vėlgi tam reikia daug daug sėkmės, talento, gero trenerio, tam tikros minimalios infrastruktūros ir sėkmės. Ir noro dirbti be abejo“, – pasakojo E. Skrabulis.

Jau po mėnesio medalių medžioklę Lietuvos disko metikai tęs Europos čempionate Vokietijoje. Po pasaulio čempionato Lietuvos disko metikai neslėpė, kad tikisi savo rezultatus dar pagerinti.

Eimantas Skrabulis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Disko metimo rungtyje 6 iš 8 stipriausių yra europiečiai. Manau, kad ta kova iš naujo persikels į olimpinio Miuncheno stadiono disko metimo sektorių“, – tikisi E. Skrabulis.

Europos čempionatą taip pat transliuos LRT.