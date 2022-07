Su sidabro medaliu grįžęs Mykolas Alekna: smagu ir tuo pačiu netikėta

Į Lietuvą grįžo naujoji Lietuvos lengvosios atletikos žvaigždė. 19-metis Mykolas Alekna pasaulio čempionate pranoko patyrusius disko metikus ir iškovojo sidabro medalį. Pasaulio vicečempionu tapęs M. Alekna grįžęs iš JAV sakė, kad turi dar ne vieną ir ne du karjeros tikslus.

Virgilijaus Aleknos sūnus didžiąją sporto areną sudrebino Jungtinėse Amerikos Valstijose, kur diską nusviedęs 69,27 m užėmė antrąją vietą. Tai buvo Mykolo debiutas planetos pirmenybėse.

Lietuva tą naktį džiaugėsi ne tik sidabro, bet ir bronzos medaliu. Andrius Gudžius diską numetė 67,10 m ir pasidabino bronza. Tai buvo istorinis įvykis – ant nugalėtojų pakylos lipo du Lietuvos disko metikai.

Tiek M. Aleknos, tiek A. Gudžiaus netrukus lauks Europos čempionatas, kuriame abu sportininkai vėl konkuruos su pajėgiausiais disko metikais.

Į mamos glėbį Vilniaus oro uoste puolęs M. Alekna su žurnalistais pasidalijo savo emocijomis ir atskleidė artimiausius planus.

Disko metikai Andrius Gudžius ir Mykolas Alekna grįžo į Lietuvą / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Mykolai, jums tai pirmas tokio rango medalis. Kiek ši akimirka jus jaudina?

– Tikrai labai smagu. Prieš sezoną nesitikėjau taip aukštai kilti, užimti antrąją vietą. Smagu ir tuo pačiu netikėta.

– Kokį vaidmenį jūsų karjeroje turėjo šeima? Ar tėtis ir mama nekėlė spaudimo?

– Niekada nebuvo jokio spaudimo, visi visada palaikė. Per daug niekas nesitikėjo, tai dėl to ir buvo galima siekti visų rezultatų per daug neįsitempus.

– Ar prieš Europos čempionatą gali atsirasti papildomo spaudimo?

– Aš pats neužsikraunu [spaudimo], ir nelabai jo jaučiu.

Disko metikai Andrius Gudžius ir Mykolas Alekna grįžo į Lietuvą / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Iki Europos čempionato lieka tik kelios savaitės. Kaip manote, ar toks nedidelis tarpas išeis į naudą, o gal kaip tik turės neigiamos įtakos?

– Dar lieka trys savaitės, manau, kad tai pakankamas laiko tarpas. Dabar jau kokias 4–5 dienas pailsėjau, o jau pirmadienį kibsime į darbus ir pradėsime ruoštis čempionatui.

– Ar Europos čempionate gali pasikeisti pirmojo šešetuko pozicijos?

– Manau, kad Danielis Štahlis tikrai gali pasirodyti geriau nei pasaulio čempionate. Taip pat ir Simonas Pettersonas. Manau, kad tos vietos tikrai gali keistis. Tas pats TOP-3 yra nenuspėjamas.

– Konkurentai iš šono atrodo kur kas didesni už jus. Kokie yra jūsų koziriai?

– Nežinau, gal greitis, atletiškumas ir metimo technika.

Andrius Gudžius, Kristjanas Čehas ir Mykolas Alekna / AP nuotr.

– Kiek padėjo metai Jungtinėse Amerikos Valstijose?

– Tikrai padėjo labai daug. Išmokau gyventi savarankiškai, nebuvo mano trenerio Manto Jusio, bet susipažinau su kitu treneriu, su kuriuo puikiai sekasi dirbti. Manau, kad tas darbas kartu irgi prisidėjo prie mano sėkmės.

– Sidabro medalis atveria plačias galimybes, bet dėl to, kad studijuoji JAV, negali pretenduoti į prizinių varžybų fondą. Ar yra minčių kažką keisti, pavyzdžiui, stabdyti studijas?

– Dar apie tai negalvoju, mėgaujuosi pergale, o paskui gal šnekėsime su treneriu ir universitetu. Bus matyti.

– Už šią pergalę irgi negausite premijos?

– Kol kas nesu 100 procentų tikras.

– Paminėjote, kad tėvai jums nekėlė spaudimo, bet be spaudimo neateina ir rezultatai...

– Sakyčiau aš pats sau keliu didžiausią spaudimą. Tas noras pakovoti su stipriausiais, noras nugalėti – visa tai man padeda pasiekti aukštus rezultatus, paspausti save ir toliau tobulėti.

Disko metikai Andrius Gudžius ir Mykolas Alekna grįžo į Lietuvą / E. Blaževič/LRT nuotr.

– Ar galite mesti dar daugiau?

– Manau, kad tikrai taip. Sportuoti planuoju dar ne vienerius metus, manau, kad man dar pavyks pagerinti asmeninį rezultatą.

– Jūsų tėtis Virgilijus minėjo, kad po finalo šiek tiek apgailestavote, jog ne auksas ir kad tėčio rekordą pagerino kitas disko metikas. Tikslų tikriausiai dar turite?

– Tikrai dar yra ne vienas ir ne du.

– O kalbant apie šį sezoną?

– Būtų smagu iškovoti medalį Europos čempionate, bet labai sunku kažką nuspėti, nes turime labai stiprių disko metikų.