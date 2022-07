Maksvytis – apie NBA lietuvius, Brazdeikį antroje pozicijoje ir Motiejūno pažadą

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Kazys Maksvytis prieš laukiančią stovyklą Palangoje neužmiršo ir perspektyvaus Lietuvos jaunimo. Kauno „Žalgirio“ vairininkas prisijungė prie Jono Valančiūno krepšinio stovyklos ir dalijosi patirtimi su talentingiausiais Lietuvos 15-mečiais žaidėjais.

„Atėjau iš jaunimo krepšinio, kur turėjau labai gera laiką. Su jaunimu man kartais dirbti būna smagiau“, – sentimentų neslėpė K. Maksvytis.

K. Maksvyčio laukia darbingas mėnesis – nuo pirmadienio į stovyklą Palangoje pradės rinktis vyrų rinktinės žaidėjai, o jau rudenį Lietuvos komanda varžysis Europos čempionate.

„Laukia įdomi, man pačiam nekantriai laukiama vasara“, – bendraudamas su žurnalistais Klaipėdoje sakė K. Maksvytis.

– Ar stovykloje pastebėjote jums įdomių žaidėjų?

– Iškart pastebėjau, net širdis džiaugiasi matant perspektyvų jaunimą. Pats atėjau iš jaunimo krepšinio, daug laiko dirbau su jaunimu, net pakilo ūpas atėjus į treniruotę ir pamačius talentingus ir perspektyvius jaunuolius. Buvo smagu padirbėti, tikiuosi, kad ne vienas iš jų ateis į vyrų krepšinį.

Jono Valančiūno vasaros krepšinio stovykla / R. Rumšienės/LRT nuotr.

– Ar netrūksta jaunuoliams noro?

– Tikrai ne, kartais veržiasi per kraštus, reikia jį stabdyti, bet toks ir turi būti jaunimas.

– Stovykloje buvo Darjušo Lavrinovičiaus atžalos. Ką galite pasakyti apie juos?

– Jau prieš stovyklą pažinojau 5–6 vaikus. Darjušo ir Kšyštofo vaikus matydavau daugiau dirbdamas „Lietkabelyje“. Buvo smagu juos vėl pamatyti ir pažiūrėti, kaip jie yra patobulėję.

– Jums ši stovykla tikriausiai buvo atokvėpis prieš vyrų rinktinės stovyklą?

– Šiek tiek pailsėjome – kas po sezono, kas po lango. Nuo pirmadienio kibsime į darbus. Kaip visada, veiksmas vyks Palangoje, pradėsime be kamuolio, nebus to pačio Jono Valančiūno, kuris yra pasiruošęs, bet neleidžia NBA. Iš 16 žaidėjų nuo pirmos dienos stovyklą pradės 13-a, vėliau sulauksime NBA žaidėjų. Laukia įdomi vasara, daug draugiškų rungtynių, kažkiek man pačiam smagiau nei, sakykime, dirbti tik per langus. Tikrai laukiu su nekantrumu.

Jono Valančiūno vasaros krepšinio stovykla / R. Rumšienės/LRT nuotr.

– Valančiūnas ir Sabonis prie komandos prisijungs po 2 savaičių. Kiek tai apsunkins darbą?

– Sunkiau bus ne tai, kad po dviejų savaičių, o tai, kad jie atvyks nežaidę 2–3 mėnesius. Tikiuosi, kad jie atvyks neblogos formos.

– O kuris dar vienas krepšininkas prisijungs vėliau?

– Ignas Brazdeikis. Jis paprašė kelių laisvų dienų, turi susitvarkyti šeimyninius reikalus Kanadoje.

– Ar galite daugiau papasakoti apie tai, kodėl į kvietimą neatsiliepė Donatas Motiejūnas? Ar tai susiję su vaidmeniu?

– Iki vaidmens net nepriėjome. Paprasčiausiai yra tam tikrų asmeninių dalykų, kuriuos Donatas norėtų išspręsti. Jeigu netyčia kažkas nutiktų su vienu iš mūsų aukštaūgių, tuomet Donatas būtų pasirengęs paaukoti savo asmeninius dalykus.

– Ar nesujaukė planų atšauktos rungtynės su Šiaurės Makedonija?

– Aišku, kažkiek planus sumaišė – tiek federacijai, tiek mums. Su draugiškomis rungtynėmis visada būna sudėtinga. Kartais norisi stiprių rinktinių. Kaip pavyzdys, palaikome gerus santykius su Slovėnija, aš asmeniškai – su treneriu, bet nenorime su jais žaisti, nes susitiksime pačiose pirmose rungtynėse Europos čempionate.

Ignas Brazdeikis / T. Biliūno/BNS nuotr.

– Ar Ignas Brazdeikis gali žaisti antroje pozicijoje?

– Man atrodo, kad gali. Prieš tai jo buvau nečiupinėjęs ir girdėjau visokių gandų, bet manau, kad jis gali žaisti tiek antroje, tiek trečioje pozicijose. Neblogai žaidžia su kamuoliu ir gali žaisti vienas prieš vieną, ko mums dažnai trūkdavo rinktinėje.

– Šios stovyklos pabaigoje vaikams pasakėte, kad su 16-mečiais dirbti smagiau nei su vyrais. Ar tiesa?

– Tikrai nenoriu pasakyti, kad dirbti su vyrais yra kančia, bet atėjau iš jaunimo, kur turėjau labai gerą laiką. Emocijos kaskart mane užvaldo, manau, kad prieš baigdamas karjerą grįšiu prie jaunimo ir savo malonumui turėsiu kažkokią krepšinio grupę. Malonu dirbti su talentingais jaunuoliais, ypatingai matant jų progresą ir norą.

– Ar nebaugina naujienos apie tai, kokius žaidėjus į Europos čempionatą atsiveža kitos rinktinės?

– Kažkiek stebime tą informaciją, žinome, kad daugelis žaidėjų, kurie neplanavo, dabar žada žaisti. Čempionatas turėtų būti stipresnis, nuo to tik maloniau. Nemanau, kad mus tai gąsdina, bet tvarkaraštis darosi sudėtingesnis. Iš kitos pusės, gal ir gerai, nes nuo pat pradžių pradėsime žaisti su rimtais varžovais, o tada bus lengviau vėlesniame etape.