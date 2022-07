Į finalą nepatekusi Zarankaitė tiki komandos draugais: spėju, kad bus du medaliai

27-erių disko metikė Ieva Zarankaitė per plauką nepateko į Tokijo olimpines žaidynes, bet Judžine išpildė svajonę debiutuoti pasaulio čempionate. Tiesa, jame kalnų nuversti nepavyko – uteniškė diską numetė 57,57 m, užėmė 25 vietą ir į finalą nepateko, bet per daug dėl to neliūdėjo: „Tas diskas tiesiog neskrido. Nieko, laukia Europos čempionatas. Ten tikriausiai skris.“

Iš tiesų, pasaulio čempionate Judžine besivaržantys lengvaatlečiai gali pasiguosti, kad net ir nesusiklosčius startui vos už mėnesio laukia Europos čempionatas Miunchene, o ir kito pasaulio čempionato ilgai laukti nereiks – jis jau kitais metais vyks Budapešte.

„Tada tikrai būsiu pasirengusi ir šausiu tiesiai į finalą“, – žadėjo disko metikė.

Tokio lygio varžybose debiutavusi I. Zarankaitė visais trimis bandymais metė 57 metrus – 57,39, 57,31, 57,57. Tiesa, jos geriausias sezono rezultatas (59,92) ir karjeros rekordas (62,08) kur kas solidesni.

„Jaučiausi labai gerai. Atmosfera buvo nuostabi. Nuotaikos irgi buvo puikios. Metimu pačiu džiaugiuosi, rezultatas ne toks, kokio tikėjausi. Turėjau planą, kurį norėjau įvykdyti ir jį įvykdžiau. Tas diskas tiesiog neskrido. Nieko, laukia Europos čempionatas. Ten tikriausiai skris“, – tikėjosi sportininkė.

Ieva Zarankaitė / A. Pliadžio nuotr.

I.Zarankaitė džiaugėsi pasisėmusi patirties iš elitinių kolegių: „Labai džiaugiuosi, kad pirmas metimas buvo įskaitinis. Tikėjausi, kad rezultatas kils su kiekvienu metimu, bet taip nesigavo. Norėtųsi, kad skristų virš 60 metrų. Manau, kad tai būtų garantavę vietą finale. Šiek tiek gaila, bet labai neliūdžiu. Buvo nuostabu dalyvauti su puikiomis disko metikėmis. Labai džiaugiuosi, tai labai gera patirtis.“

Įspūdingą valią pademonstravo amerikietė Valarie Allman, kurios pirmieji du bandymai buvo neįskaityti, bet trečiuoju „Hayward Field“ stadiono sirgalių palaikoma disko metikė švystelėjo 68,36 m ir su geriausiu rezultatu pateko į finalą.

„Sandra Perkovič taip laimėjo olimpinį medalį. Du turėjo neįskaitinius metimus, o tada kalė gal 68 metrus. Toks pasirodymas reikalauja daug susikaupimo ir pasitikėjimo savimi. Aš tikriausiai būčiau išgriuvusi iš sektoriaus. Ne daug kas taip sugeba“, – sektoriuje susiklosčiusią dramą įvertino I. Zarankaitė.

Ieva Zarankaitė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Disko metikė stebės savo komandos draugų Andriaus Gudžiaus ir Mykolo Aleknos kovą vyrų disko metimo finale ir prognozuoja medalius: „Čia viskas labai aišku – pirmas, antras ir tada slovėnas bus trečias. Mano toks spėjimas. O dėl pirmos-antros tegul aiškinasi jie patys.“

Virgilijaus Aleknos įkvėpta diską į rankas paėmusi sportininkė yra sužavėta jo sūnaus talentu: „Tokių nėra daug. Labai smagu jį stebėti. Ta ramybė. Aš anksčiau visada stebėdavau jo tėtį – buvo ta pati ramybė, nusiteikimas, santūrumas. Tai motyvuoja ir mane. Aš į jį pasižiūriu ir apima ramybė. Aš taip stengiausi ir šiandien dalyvauti, bet man ties rezultatu dar reikia padirbėti.“

Mykolas Alekna / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

