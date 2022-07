Nusivylimo neslėpęs, bet pozityvo radęs „Kauno Žalgirio“ strategas Garastas: šiandien sau įrodėme daugiau

„Kauno Žalgirio“ futbolininkai nesugebėjo pratęsti savo kelionės UEFA Konferencijų lygos atrankoje ir ketvirtadienį krito jau pirmajame etape, o tai sukėlė nusivylimo jausmą komandos strategui Rokui Garastui.

Žalgiriečiai atsakomosiose rungtynėse su „Ružomberok“ klubu sužaidė nulinėmis lygiosiomis (0:0).

Priminsime, kad pirmąsias rungtynes išvykoje į Slovėniją "Kauno Žalgiris" pralaimėjo rezultatu 0:2.

"Visų pirma yra nusivylimas, mums nepavyko žengti į kitą etapą. Turėjome tokį vienintelį tikslą tiek prieš pirmas rungtynes, tiek po pirmų. Skiriasi tik tiek, kad varžovai jau pirmavo 2:0. Antrosios rungtynės buvo visiškai kitokios, mes to ir siekėme, tas ir gavosi. Tai buvo arčiau to, kaip turėtume žaisti. Šiandien sau įrodėme daugiau, bet turint tiek progų neįmušti nei vieno, yra skaudžiausia. Dėl to ir nepavyko patekti į kitą etapą, o ir varžovai tų progų turėjo", - po rungtynių kalbėjo R. Garastas.

Kauno komanda dažniau kūrėsi progas puolime, o ir komandos strategui vaizdas aikštėje patiko.

"Yra nemažai detalių ir gynyboje ir puolime. Bet kai žaidi išvykoje yra išvykoje, kai žaidi namie yra namie. Su kokia energija šiandien atėjome, su kokiu noru. Visur po detalę, smulkmenose viską darėme geriau, dėl to ir gavosi toks bendras vaizdas",- sakė R. Garastas.

Už dalyvavimą pirmąją atrankos etape „Kauno Žalgiriui“ atiteko 250 tūkst. eurų UEFA išmoka.