Į Lietuvą grįžusi Meilutytė: medaliai ir pergalės prideda daug pasitikėjimo savimi

Iš Budapešte (Vengrija) vykusio pasaulio čempionato Rūta Meilutytė į Lietuvą parvežė du medalius – vieną bronzos ir vieną aukso prabos apdovanojimą. Oro uoste plaukikę pasitiko šeima ir būrys žurnalistų, o atvykimo salėje nuaidėjo čempionei skirtos ovacijos.

„Geras“, – su šypsena veide atsakė R. Meilutytė paklausta apie tai, koks jausmas yra grįžti su medaliais.

R. Meilutytė abu medalius šiame čempionate iškovojo plaukimo krūtine rungtyse.

100 m distancijos finale plaukikė finišavo per 1:06,02 min. Tai buvo pirmasis Lietuvos medalis šiame čempionate ir pirmasis Rūtos po sugrįžimo į didįjį sportą.

Vėliau „auksinė žuvelė“ visą Lietuvą pasiuntė į dar didesnę ekstazę – plaukikė iškovojo aukso medalį 50 m distancijoje (29,7 sek.).

Paklausta, ar šie medaliai yra kitokios kokybės nei anksčiau, R. Meilutytė teigė, kad stengiasi pasiekimų nelyginti.

„Nežinau. Per daug stengiuosi negalvoti apie praeitį ir būti dėkinga už tai, kas yra. Ir net prie to per daug neprisirišti“, – sakė R. Meilutytė.

Plaukikė teigė, kad pažadų apie ateitį nedalins, tačiau pasiektos pergalės ir iškovoti apdovanojimai jai leidžia jau aiškiau žvelgti į ateitį.

„Normalu, kad žmonės visą laiką turi kažkokius lūkesčius. Aš kažko žadėti tikrai nesiruošiu. Artimiausiomis dienomis norėčiau pailsėti, pasidžiaugti seniai matytais žmonėmis.

Pasitikėjimo (medaliai – LRT.lt) davė tikrai daugiau. Šiek tiek aiškiau jau yra kaip noriu toliau elgtis ir ką daryti. Medaliai duoda aiškumo. Yra smagu, medaliai ir pergalės prideda daug pasitikėjimo savimi. Esu už tai labai labai dėkinga“, – teigė pasaulio čempionė.

Rūta Meilutytė / E. Blaževič/LRT nuotr.

Plaukikė ir dar kartą patvirtino – padaryti pertrauką nuo didžiojo sporto buvo tinkamas sprendimas. O grįžo ji į baseiną ne dėl rezultatų – jai yra gera plaukti.

„Pasikartosiu – padaryti pertrauką ir atsitraukti nuo visko buvo vienas geresnių sprendimų. Tikrai labai džiaugiuosi.

Neturėjau minties grįžti tam, kad pasisektų. Grįžau, nes man yra gera tai daryti. Nejaučiu spaudimo rodyti kažkokius rezultatus“, – kalbėjo R. Meilutytė.

Plaukikė po auksinio finišo teigė, kad jai yra gera, jog ji įkvepia kitus žmones, tokią pačią mintį ji pakartojo jau ir grįžusi į Lietuvą.

„Labai smagu, jei kažką įkvepiu bet kokia prasme, man dėl to yra labai gera“, – užbaigė R. Meilutytė.

Plaukikės iškovoti du apdovanojimai leido Lietuvai galutinėje pasaulio čempionato medalių lentelėje užimti 11-ą vietą.