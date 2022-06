Olimpinės buriavimo vicečempionės Volungevičiūtės-Scheidt kelionė: nuo Kauno marių iki istorinių aukštumų

Olimpinis sidabras, pasaulio čempionato auksas, Europos taurės auksas ir daugelis kitų medalių, o dabar – naujas iššūkis nežinomuose vandenyse. Tokį kursą savo gyvenime brėžia Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt. Buriuotoja su LRT.lt sutiko pasikalbėti apie savo karjerą, kertinius gyvenimo momentus ir tai, kas ją vis dar stumia atgal ant vandens.

Kaip pasakojimą pradėjo pati buriuotoja, buriavimas jos gyvenimą pasiekė atsitiktinai, nors ji tėvų dėka visada gyveno aktyviai, sportas buvo šalia.

„Mano tėvai visada buvo šalia sporto, jie buvo alpinistai. Laipiojo po kalnus, darydavo lipimus ledais, turėjau ir aš vieną skrydį su jais – į Kaukazo kalnus - tokia patirtis buvo. Bandžiau ir karate, plaukimą, tėvai vesdavo į visus sportus, kuriuos norėdavome.

Dar ir šokau. Kaip ir visos klasiokės, lankiau šokius, mokykloje šokau tautinius šokius.

Buriavimas atėjo netikėtai. Tėtis pradėjo verslą ir jis išsinuomojo ofisus Kauno „Žalgirio“ jachtklube.

Mes ten važiuodavome po mokyklos, leisdavome laiką. Ten būdavo grupė vaikų, kuri žiemą sportuodavo, o vasarą buriuodavo, tai mus ten ir užrašė, kad nebėgiotume palei Kauno marias ir turėtume ką veikti.

Viskas prasidėjo nuo tokio žaidimo ir vaikų grupės. Buvome ten aš ir mano vyresnis brolis“, – pasakojo G. Volungevičiūtė-Scheidt.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt / Aistės Noreikaitės nuotr.

Pirmasis jaunosios buriuotojos treneris buvo Linas Eidukevičius. Dabar jau ne vieną buriavimo olimpietę Lietuvoje išugdęs specialistas tuo metu subūrė itin pajėgią grupę, plaukiančią „Optimist“ klasės jachtomis. Būtent joje savo pirmuosius žingsnius žengė ir G. Volungevičiūtė-Scheidt.

„Mums pasisekė, kad Linas Eidukevičius buvo mūsų treneris. Jis subūrė labai gerą komandą ir tėvus įjungė į visą tą veiklą. Buvome surinkę labai gerą grupę, manau, kad pačią stipriausią, kokia buvo Kauno jachtklubo istorijoje – Kauno „optimistų“ grupę. Daug labai keliaudavome su treneriu. Keliavome į Lenkiją, nes jie visada būdavo labai stiprūs „optimistuose“. Jau šioje grupėje paskutinias metais man pavyko labai neblogą rezultatą pasiekti, buvau 11-a Europos čempionate, kas yra vienas geriausių rezultatų Lietuvos „optimistų“ istorijoje.

Mano treneris L. Eidukevičius matė mane kaip perspektyvią sportininkę, pašnekėjo su mano tėčiu, pasakė, kad jei pradėčiau plaukti olimpine klase, kuri tuo metu buvo „Europa“, tai jis sektų mane, nebedirbtų su mažais vaikais, nes „Optimist“ klase plaukiama iki 16-os metų. Taip ir buvo – jis pradėjo treniruoti mane, vėliau prisijungė daugiau merginų, buvome 4-5 sportininkai, treniravomės „Europa“ klasei“, – kalbėjo buriuotoja.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt / Šarūno Mažeikos/BNS nuotr.

Tiesa, nors G. Volungevičiūtės-Scheidt kelionė buriavime tęsėsi, bet tai nereiškia, kad joje nebuvo paklydimų. Pati buriuotoja prisiminė vieną gana kuriozišką, tačiau visiškai rimtai jos kelią per buriavimo audras pristabdžiusią, situaciją.

„Treneris vieną dieną man pasakė: „Gintare, tau reikia prasitęsti gydytojo pažymą“. Aš žinojau, kad jeigu tą kartą eisiu, man ims kraują. Aš to labai bijojau, niekam to nesakiau, bet iki šiol atsimenu tą momentą, kad tėtis stovėjo, aš į jį atsisukau ir pasakiau, kad jau nebenoriu lankyti. Mano tėtis nusistebėjo, o aš slėpiau savyje, kad nebenorėjau dėl to kraujo.

Mano brolis toliau buriavo, mes su šeima važiavome į Plateliuose vykusią regatą, aš ten atsimenu stovėjau balkone ir mačiau grįžtančius laivus. Man tai buvo taip gražu, atsisukau į mamą ir pasakiau, kad noriu vėl plaukti. Nugalėjo buriavimo tas grožis prieš tą baimę.

Niekada to niekam nesakiau, kol buvau maža, kad viskas čia nutiko dėl to kraujo tyrimo. Tokia buvo mano paslaptis“, – pasakodama šypsojosi sportininkė.

Pirmųjų didžiųjų varžybų baimė ir kelias iki olimpinių žaidynių

„Pirmos rimtos buvo Europos čempionatas Maljorkoje, tas atsimenu. Buvau išsižiojus, neturėjau tokios didelės patirties, mano brolis ten važiavo, vyresni vaikinai. Tikrai buvau ten pasimetusi.

Atsimenu, kad grįždavau į krantą ir treneris ant manęs pykdavo, sakydavo, ką aš ten darau, ko aš laukiu, kodėl nestartuoju. Man buvo mažas šokas, tokia atsakomybė, o aš nieko nesigaudžiau. Aš žiūrėdavau, kur yra lietuviai, plaukdavau jiems iš paskos, tokia ir buvo patirtis“, – savo pirmąsias rimtas varžybas atsiminė G. Volungevičiūtė-Scheidt.

Tačiau tada patirtys gana greitai pradėjo keistis – vos 18-os metų sportininkė bandė prasibrauti į Atėnų olimpines žaidynes ir, nors tai nepavyko, tačiau tada įvyko pasikeitimai laivų klasėse, o ir G. Volungevičiūtė-Scheidt jau rimtai pagavo buriavimo karjeros vėjus.

„Bandėme patekti į olimpines žaidynes su „Europa“ klase, bet aš dar buvau jauna, likome pirmieji už borto. Tai buvo tada, kai man buvo 18-a metų.

Tada buvo toks nusivylimas, atrodė, kad tai buvo mūsų tikslas, nepavyko. Bet tada olimpinės žaidynės baigiasi ir sportininkai pajaučia, kad viskas vėl prasideda iš pradžių. Mes tada vėl pradėjome ruoštis rimčiau.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt / Andriaus Ufarto/BNS nuotr.

Vėliau „Europa“ prarado olimpinės klasės statusą, tokį įgavo „Laser Radial“ tipo laivai. Turėjome keisti klasę, nes Lietuvoje, jei tavo sportas nėra olimpinis, tu negauni jokio finansavimo, visi žiūri į tas olimpines sporto šakas. Mes nusipirkome „lazerius“ ir pradėjome treniruotis su jais. Kai atėjo „lazeris“, man iškart pradėjo geriau sektis.

„Europa“ yra daugiau investicijų reikalaujantis laivas, o „lazeris“ buvo „one-design“ – viskas yra vienoda. Lietuvai tai buvo gerai, nes nebuvo daug pinigų investuoti į laivų tobulinimą.

Prasidėjo kelionės į pagrindines varžybas. Iškovojau antrą vietą Europos čempionate Italijoje, tada laimėjau pasaulio taurę Kylyje. Tada jau artėjo Pekino olimpinės žaidynės“, – prisiminė buriuotoja.

Istorinės Pekino žaidynės ir olimpinė psichologija

Iš tikrųjų – artėjant 2008 m. Pekino žaidynėms G. Volungevičiūtė-Scheidt pradėjo pildyti savo medalių kolekciją aukščiausios prabos apdovanojimais: 2005 m. Europos taurės sidabras, 2006 m. Europos čempionato sidabras, 2006 m. Europos taurės bronza.

Tiesa, kaip LRT.lt pasakojo pati buriuotoja, ji nesijautė favoritė prieš Pekino žaidynes ir tik tam tikros aplinkybės galutinio pasiruošimo metu ją privertė pakilti į kitą lygį. Tiesa, kai kurios iš šių aplinkybių pakeitė ir visą likusį jos gyvenimą.

„Nebuvo taip iš karto. Nebuvau dar tarp akivaizdžių lyderių. Buvo sportininkai, kurie jau rodė gerus rezultatus stabiliai. Buvo tokia belgė, ji buvo viena iš lyderių, visi daug iš jos tikėjosi. Nuvažiavau į bandomąsias varžybas Pekine, jos vyksta likus metams iki olimpinių. Ten buvo silpnas vėjas, visi jau pajautė, kad ten bus silpni vėjai, reikės mesti svorį. Man tas vėjas lyg ir buvo palankus, aš daug nesvėriau, aišku, po to numečiau dar, nes visi metė tą svorį. Plaukiau gerai bandomosiose varžybose, man iškart atsirado daugiau pasitikėjimo. Po to dar ten sutikau ir savo būsimą vyrą, jis prisidėjo irgi prie pasitikėjimo savimi, padėjo pasiruošime, brazilų komanda mane irgi labai priėmė. Galėjau matyti gerą pavyzdį.

Tais metais sekėsi neblogai. Olimpinės žaidynės yra labai trumpos varžybos. Atrodo, kad jos yra eilinės, bet į jas yra sudėta tiek dėmesio, kad visus tai labai veikia psichologiškai“, – apie pasirengimą Pekino žaidynėms ir šeimos pamatų atsiradimą pasakojo G. Volungevičiūtė-Scheidt.

Istoriją jau žino visi – Pekine G. Volungevičiūtė-Scheidt iškovojo sidabro medalį ir tai buvo pirmasis Lietuvos buriuotojų olimpinis medalis šalies istorijoje.

Įdomu tai, kad pati, pasakodama apie patirtį olimpinėse žaidynėse, G. Volungevičiūtė-Scheidt daugiausiai prisiminė savo emocijas ir sprendimus.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt (kairėje) / AP nuotr.

„Aš buvau tokia rami, pasitikėjau savimi. Buvo ir to jaudulio, bet to neparodžiau. Viskas susideda tose olimpinėse žaidynėse – palankus vėjas, vidinės bangos. Manau, kad kiekvienam sportininkui yra ne laimės faktorius, bet viskas turi susidėti į savo vietas. Manau, kad tai buvo man palanki gyvenimo savaitė. Viskas pasisekė gerai. Kiek pamenu, plaukiant aplenkiau daugumą varžovių, nes pasitikėjau savo sprendimais ir neplaukiau paskui lyderes.

Dauguma merginų, kai yra tokia didelė įtampa, jos neiškęsdavo, darydavo posūkius paskui lyderes. Aš turėjau pasitikėjimo, plaukdavau ten, kur jausdavau, kad vėjas bus geresnis. Tai labai daug lėmė.

Kiekvienas plaukimas ten galėjo viską pakeisti. Paskutinio plaukimo metu lyderiavau, ilgą laiką turėjau auksą kišenėje, bet amerikietė sugebėjo pakilti iš dugno.

Bet aš jau laimėjau medalį, man tai buvo visiškai „super“, užteko ir sidabro“, – juokėsi buriuotoja.

Pati G. Volungevičiūtė-Scheidt yra tikra – sugebėjimas atlaikyti spaudimą olimpinių žaidynių metu gali atnešti medalius.

„Olimpiečiai nėra pripratę prie labai didelio dėmesio, ypač iš žiniasklaidos. Olimpinės sudaro sąlygas, kur yra labai daug medijos, dėmesio. Tai sudaro spaudimą.

Kas turi daugiau patirties, tas tą atlaiko geriau“, – kalbėjo G. Volungevičiūtė-Scheidt.

Geriausio pasiekimo paieškos ir paskutinės dvejos olimpinės žaidynės

Po Pekino olimpinių žaidynių buriuotojos gyvenimas itin stipriai keitėsi, tačiau galiausiai ji ir vėl grįžo ant pačių aukščiausių apdovanojimų laiptelių – 2012 m. iškovojo aukso medalį pasaulio čempionate.

„Aišku, kad olimpiniai medaliai yra patys brangiausi. Man pasaulio čempionatas buvo sugrįžimas. Aš pagimdžiau vaiką, galvojau, kad jau viską baigsiu. Bet viskas pasisuko kita linkme. Man tai buvo vėl piko pasiekimas, sugrįžau po 4 metų. Galvojau, kad jau tiesiog esu mama, praėjo pikas, bet aš vėl įrodžiau, kad galiu būti tarp lyderių. Tai buvo ir prieš olimpines žaidynes, ir pridėjo labai daug pasitikėjimo savimi“, – prisiminė buriuotoja.

Vėliau G. Volungevičiūtė-Scheidt sudalyvavo dar dvejose olimpinėse žaidynėse – 2012 m. Londone ir 2016 m. Rio de Žaneire.

„Londono olimpinės žaidynės buvo labai vėjuotos. Tikrai nebuvau pati stipriausia stipraus vėjo metu. Užėmiau 6-ą vietą, tai vis tiek buvo labai geras rezultatas. Po to vėl pastojau, man gimė Lukas, antras vaikas. Kai gimė vaikas, aš ir vėl sakiau, kad viskas, nebeplauksiu. Ilgą laiką negalvojau apie grįžimą. Vyras galiausiai vėl nusprendė buriuoti „lazeriu“, nes jo klasę, „Star“, išėmė iš olimpinių žaidynių. Mes su juo kaip šeima vėl važiuodavome į kai kurias varžybas. Tada jis mane pakvietė dalyvauti Rio žaidynių bandomosiose varžybose. Viską suorganizavo ir kažkaip išplaukiau. Pradėjau kažkiek treniruotis, bandomosiose man neblogai sekėsi, man patiko, kad ten buvo daug taktinių dalykų. Užėmiau 4-ą vietą, tai buvo labai gerai.

Gintarė Volungevičiūtė Scheidt / LBS nuotr.

Po to rezultato mane visi vėl pradėjo kalbinti, olimpinis komitetas, federacija. Aišku, man labai padėjo mama, kuri labai padėjo su vaikais. Jei ne mano mama, nežinau, ar būčiau galėjusi sportuoti – ir po pirmo vaiko, ir po antro.

Mes gyvename labai patogioje vietoje Italijoje – prie didelio Garda ežero, kur visada yra daug vėjo, ten visada atvažiuoja daug užsieniečių treniruotis. Ten vėjo niekada netrūksta. Galėdavau visada ten treniruotis. Atsirinkdavau keletą svarbių varžybų ir tiek daug nevažinėdavau, galėdavau daugiau būti su šeima“, – tęsė buriuotoja.

Po 2016 m. Rio žaidynių R. Volungevičiūtė-Scheidt priėmė svarbų sprendimą, tačiau tą, kuris jau brendo ilgą laiką – baigti aktyvią profesionalią karjerą.

„Trejos olimpinės žaidynės yra daug. Jei nebūtų buvę stipraus jaunimo, kaip Viktorija (Viktorija Andrulytė - buriuotoja, olimpietė; LRT.lt past.), gal būčiau ėjusi toliau. Man jau pritrūko motyvacijos, galvojau, kad jaunimas bus jau geresnis. Viktorija Lietuvai atstovauja tikrai neblogai, o ir pačiai norėjosi pastovumo.

Dar tuo metu mano mama susirgo vėžiu, o aš žinojau, kad be mamos bus labai sudėtinga viską organizuoti ir rimtai sportuoti. Tas irgi įtakojo.

Norėjosi pagyventi ir kitokiu ritmu. Nusipirkau katerį, pradėjau privačiai treniruoti. Buvau sau vadas – kiek norėjau, tiek ir treniravau“, – pasakojo G. Volungevičiūtė-Scheidt.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt / Aistės Noreikaitės nuotr.

Tiesa, buriuotoja toli nuo savo sporto nenutolo – be treniravimo ji vis dar dalyvauja ir varžybose, o vis dar aukšti pasiekimai priverčia kitus bandyti ją prisikviesti ir į aukščiausio lygio varžybas.

„Turim laivus, kiekvienais metais sudalyvauju varžybose. Jei man yra patogu, mielai dalyvauju. Pasiilgstu startų, azarto. Pernai metais laimėjau Italijos čempionatą, šiemet dalyvavau Europos taurėje, nesitreniravus pavyko užimti 13-ą vietą, buvau 5-a tarp merginų. Dabar jau jaučiuosi tokia veteranė, įdomu. Nežinau, gal jau neturiu tiek daug energijos. Buvo tokių įkalbinėjimų, kad grįžčiau į Paryžiaus žaidynes, viskas labai arti būtų. Manau, kad viskas jau yra pernelyg arti“, – juokėsi olimpietė.

Kaip „SSL Gold Cup“ varžybose atsirado ir Lietuvos olimpietė?

Tiesa, viename varžybų formate G. Volungevičiūtė-Scheidt dalyvauja ir labai rimtai.

„SSL Gold Cup“ – lyg pasaulio futbolo taurė, tik buriavime.

Tai yra išskirtinis formatas buriavimo pasaulyje. SSL („Star Sailors League“) siekia į vienas varžybas sukviesti visus pajėgiausius pasaulio buriuotojus, leisti jiems varžytis visiškai vienodomis jachtomis ir pasitelkus tik sportinį principą išaiškinti stipriausius buriuotojus pasaulyje.

Kiekviena komanda yra sudaroma tik nacionaliniu principu. Į jos gretas nariai yra atrenkami pagal du kriterijus – penki komandos nariai į ją patenka pagal SSL sukurtą bendrą buriuotojų reitingą, o kitus narius gali išsirinkti kiekvienos komandos kapitonai.

Būtent Lietuvos rinktinės, kuri įveikė kvalifikacinį etapą, ir dalyvaus finaluose, kapitonė yra G. Volungevičiūtė-Scheidt.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt / Aistės Noreikaitės nuotr.

Kaip pasakojo pati buriuotoja, šis projektas buvo vystomas jau ilgą laiką, o pati ji džiaugiasi rinktine, kurią pavyko suburti.

„Tokį didžiulį projektą organizuoti idėja kilo prieš 8 metus. Šveicarijoje keli žmonės, kurie nori būti anonimai, ir visi olimpiečiai, tarp kurių buvo ir mano vyras, pradėjo kurti šį projektą. Jis buvo vystomas, buvo daug testavimo, laivų paieškų, formato paieškos. Šiemet tikrosios varžybos jau prasidėjo.

Šis projektas yra vystomas labai daug metų, reikia ir laiko, ir pinigų. Tai sekiau nuo pat pradžių, nes ir mano vyras buvo įtrauktas. Mane atrinko kaip kapitonę. Jų tikslas yra atrinkti kapitonais tuos žmones, kurie šalyje buriavimo sporte yra pasiekę daugiausiai.

Mano šeima gyvena buriavimu – mano vyras, sūnūs buriuoja. Seku tą sportą, visus buriuotojus pažįstu. Šiam projektui patirtis yra labai reikalinga, žmogus su patirtimi yra labai naudingas. O ir žinant, kiek Lietuva į mane investavo per visą gyvenimą, norėjosi kažkaip grąžinti ir perteikti savo patirtį lietuviams. Teko treniruoti lietuvių vaikus, kur reikia, jei galiu visada prisidedu ir padedu Lietuvos jauniesiems buriuotojams, nes visada jaučiuosi dėkinga.

Sukūrėme labai šaunią komandą. Kai su Roku Milevičiumi galvojome apie šią komandą, norėjome suburti kuo daugiau jaunų žmonių. Norėjome, kad ateitų žmonės, kurie galėtų gauti naujos patirties. Pavyko šauniai, labai tikiuosi, kad ta komanda neišsiskirs“, – kalbėjo buriuotoja.

Kaip užsiminė G. Volungevičiūtė-Scheidt, vienas šio projekto tikslų yra patekti į olimpines žaidynes.

Buriuotojų šeima ir buriavimo perspektyvos Lietuvoje

G. Volungevičiūtės-Scheidt vyras yra Robertas Scheidtas – daugkartinis olimpinis ir pasaulio buriavimo čempionas.

Jų šeimoje buriuoja ir abu sūnūs, tad tradicijos yra perduodamos iš kartos į kartą.

„Mano vyresnis sūnus yra labai didelis kovotojas, jis nori pasiekti rezultatų, nori laimėti. Mano antras sūnus panašesnis į mane, kol kas dar yra vaikiškas, nori daug ką daryti dėl to, kad jam yra smagu. Aišku, gerai, kad nereikia savo vaiko treniruoti, nes tai kainuoja daug nervų. Jis dabar pasaulio čempionate atstovaus Lietuvai ir jau aš važiuosiu kartu su juo kaip trenerė. Mamos ir sūnaus tas santykis yra įdomus. Bet jis jau suaugęs, skambino man, aiškino mano klaidas“, – pasakojo buriuotoja.

Gintarė Volungevičiūtė-Scheidt / Tomo Urbelionio/BNS nuotr.

Pati G. Volungevičiūtė-Scheidt teigia, kad buriavimas yra nuostabi sporto šaka ir ji tikisi, kad daugiau jaunų žmonių Lietuvoje ją pasirinks.

„Visi buriuotojai pastebi, kad buriavimas labai įauga į kraują. Nesvarbu, kur pasisuka kelias, visi nori grįžti į buriavimą, atveda savo vaikus buriuoti. Buriavimas ugdo charakterį, stiprybę, savarankiškumą. Tu esi vienas laive, plauki.

Pirmą kartą vaikas išplaukia per Kauno marių vartus, čia pirmas žingsnis. Po to jau kitas žingsnis – apsiversti. Tada plaukti jūroje per dideles bangas. Taip ir eina tie vaikai, ugdo save. Daug vaikų atkrenta per tuos išbandymus. Ypač dabar, kai visi labai komfortiškai gyvena, viskas yra pasiekiama, ta vaikų karta pasidarė nemėgstanti pakentėti. Treneriai skundžiasi, kad vaikams trūksta stiprybės. Visus kviesčiau eiti į tą buriavimą, nes tai nėra laikinas dalykas, išplauki ir būni valandų valandas.

VIsi buriuotojai yra stiprios asmenybės ir nepražūsta gyvenime. Tai labai užkabina“, – užbaigė tituluota olimpietė.