Paralimpietis plaukikas Edgaras Matakas iškovojo pasaulio čempionato sidabro medalį

DORSMAN IS GOLD 🎉



🥇Rogier Dorsman 🇳🇱 stops the golden sequence of Wendell Pereira (Paralympic and World champion) and grabs gold in the men’s 50m freestyle S11.



🥈E. MATAKAS 🇱🇹

🥉K. KIMURA 🇯🇵



📺 Watch live: https://t.co/F1PLbmbKj2#ParaSwimming #Madeira2022 @paralympics pic.twitter.com/PiTzhgiFNa