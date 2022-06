Lasickienės laiškas IOC prezidentui – pasisako prieš sankcijas Rusijos sportininkams, nežino, kaip pažiūrėti ukrainietėms į akis

Rusijos olimpinė šuolių į aukštį čempionė Marija Lasickienė nusprendė laiške pateikti kritiką Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) prezidentui Thomui Bachui dėl draudimo Rusijos sportininkams varžytis tarptautinėse varžybose po to, kai Rusija pradėjo karą prieš Ukrainą, kuris šalyje tęsiasi iki šiol.

Priminsime, IOC dėl Rusijos pradėto karo Ukrainoje nusprendė rekomenduoti visoms tarptautinėms sporto federacijoms nuo varžybų nušalinti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus, neorganizuoti sporto renginių šiose šalyse. Didžioji dauguma pagrindinių tarptautinių federacijų šias rekomendacijas pavertė realybe.

M. Lasickiene laiške, kurį publikavo insidethegames.biz, skirtame IOC prezidentui T. Bachui aršiai kritikuoja šį sprendimą.

„Aš esu Marija Lasickienė. Esu 2020 m. Tokijo žaidynių šuolių į aukštį čempionė. Nežinau, ar mane žinote, nes, kai skaičiau jūsų paskutinius pareiškimus, stipriai įtariau, kad dabar esate žymiai arčiau politikos, nei arčiau sportininkų ar sporto.

Bet aš puikiai prisimenu, kaip jūs nusigręžėte tada, kai 2016 m. dabartinis IOC narys Sebastianas Coe man neleido dalyvauti olimpinėse žaidynėse tik dėl to, kad gimiau Rusijoje. Per pastaruosius sepynerius metus aš tarptautinėse varžybose negalėjau dalyvauti jau ketverius metus. Man asmeniškai nebuvo jokių priekaištų, tik vienas – „World Athletics“ naudoja mano Rusijos pasą kiekvienai progai pasitaikius. Ir jūs dėl to nematėte jokių problemų. Dabar jie daro tą patį, tik jūsų paskatinti“, – rašo M. Lasickienė.

Thomas Bachas / AP nuotr.

Priminsime, kad dar prieš Rusijai užpuolant Ukrainą, Rusijos sportininkai susidūrė su sankcijomis dėl dėl valstybiniu lygiu vykdytos dopingo programos, pažeidimų ir manipuliacijų.

M. Lasickienė nors ir ne tiesiogiai, bet išreiškė nepritarimą Rusijos karui prieš Ukrainą, tačiau žodį karas vartojo tik kitame kontekste.

„Mano pagrindinės kolegos šuolių sektoriuje yra ukrainietės. Ir aš vis dar nežinau ką joms pasakyti ar kaip pažiūrėti joms į akis. Jos, jų draugai ir giminės patiria tai, ko neturėtų patirti joks žmogus. Esu tikra, kad visa tai niekada neturėjo įvykti. Jokie argumentai negali mane priversti pakeisti savo nuomonę. Bet jūs to nežinote, jūs pasirenkate nieko nežinoti apie Rusijos sportininkų nuomones ir kaip gyvena mūsų sportininkai po įvykių Ukrainoje. Jei jums tikrai rūpėtų atletų likimas, jūs neprašytumėte jų atvirai pasisakyti apie šiuos įvykius, bet bandytumėte suvienyti pasaulį per sportą. Bet jūs pasirinkote lengviausią sprendimą – suspenduoti visus dėl jų pilietybės.

Sakote, kad paprašėte suspenduoti Rusijos sportininkus dėl nuogąstavimų dėl mūsų saugumo, bet tai nėra tiesa. Rusijos tenisininkai, kurie varžosi visame pasaulyje, tai įrodo“, – teigia M. Lasickienė.

Rusijos karas prieš Ukrainą / AP nuotr.

Teniso pasaulyje sankcijos Rusijos ir Baltarusijos sportininkams nebuvo pačios griežčiausios – tenisininkams buvo leista varžybose dalyvauti kaip neutraliems atletams.

Tiesa, dėl karo Ukrainoje Rusijos ir Baltarusijos sportininkams prestižinis Vimbldono teniso turnyras pritaikė sankcijas ir uždraudė šių šalių sportininkams dalyvauti jame. Tačiau po tokio britų sprendimų patys „Didžiojo kirčio“ turnyro organizatoriai sulaukė sankcijų iš ATP.

Penktadienį ATP oficialiai išplatino pranešimą, kad Vimbldono turnyre nebus skiriami vyrų reitingo taškai tenisininkams.

Jame taip pat teigiama, kad ATP smerkia Rusijos invaziją Ukrainoje ir kad nubaudė rusus bei baltarusius – t.y. leidžia jiems varžytis tik po neutralia vėliava.

Tokį patį sprendimą neskirti taškų priėmė ir moterų teniso asociacija WTA.

Toks svarbiausių teniso organų sprendimas šokiravo esamus ir buvusios Ukrainos tenisininkus.

Marija Lasickienė / AP nuotr.

M. Lasickienė teigė, kad atletus sirgaliai pamilsta ne dėl tautybės, o dėl parodytų rezultatų ir pasiūlė sporte išvis nebenaudoti nacionalinių simbolių.

„Mano nuomone, yra laikas olimpiniam judėjimui ir visam sportui išvis nustoti naudoti vėliavas ir himnus visose varžybose“, – laiške teigė M. Lasickienė.

Lengvatletė T. Bachą kaltino bailumu ir teigė, kad šie sprendimai sukėlė karą ir sporto pasaulyje.

„Bet koks priimtas sprendimas turi atnešti rezultatus, bet tai ką jūs padarėte nebuvo tam, kad sustabdyti karą, atvirkščiai, tai sukėlė dar vieną sporto pasaulyje, kurio neįmanoma suvaldyti.

Neabejoju, kad jūs neturėsite drąsos ir orumo atšaukti sankcijas Rusijos sportininkams. Nes tada jūs turėtume pripažinti, kad visus šiuos mėnesius jus pažeidinėjote IOC chartiją [...]“, – rašė M. Lasickienė.