A lygos turo apžvalga: pirmasis „Žalgirio“ pralaimėjimas bei vyriausias strategas

A lygos 14-ajame ture pergales iškovojo lyderių duetą persekiojantys keturi artimiausi konkurentai, rašo alyga.lt.

Barjeras. Kauno rajono „Hegelmann“ futbolininkai pirmą kartą A lygoje įrodė savo pranašumą prieš Telšių „Džiugą“ – pergalė rezultatu 2:0 buvo pasiekta net šeštuoju bandymu.

Mėlynai balti po Augustino Klimavičiaus bei Viliaus Armanavičiaus taiklių smūgių nugalėjo aštuntą kartą ir su 29 taškais į rinktinių pertrauką žengė pirmame trejete.

Sugrįžimas. „Džiugo“ garbę vėl gynė ilgametis komandos žaidėjas – ukrainietis Konstantinas Šulcas. Į Telšių ekipą sugrįžęs krašto gynėjas sužaidė 27 minutes, tačiau nuo nesėkmės neišgelbėjo.

Žemaitijos sostinės komanda per 14 rungtynių laimėjo tik kartą, o per pastaruosius šešis susitikimus įmušė vos vieną įvartį, kai pavyko preciziškai išpildyti baudos smūgį.

Atkarpa. Atkakliose bei įdomiose rungtynėse tarp Marijampolės „Sūduvos“ ir „Panevėžio“ nugalėtojas savo pranašumą įrodė per kelias minutes. Olivier Rommensas ir Xabi Auzmendi prieš pat pirmojo kėlinio pabaigą pelnė po įvartį bei užtikrino pergalę – 2:1.

Vicečempionai per pastaruosius šešis mačus laimėjo penkis kartus, maža to, sėkmingai buvo įveiktas ir „Hegelmann LFF taurės“ aštuntfinalis – jame jau žaidė traumą išsigydęs Saidas Hamuličius.

Išsilaikė. „Panevėžiui“ pastarosios ketverios rungtynės klostėsi gerokai prasčiau negu pirmasis ratas – per jas pavyko nugalėti vos kartą. Be to, „Džiugas“ tada buvo įveiktas pasižymėjus paskutinėmis minutėmis.

Vis tik prastesnė atkarpa Aukštaitijos sostinės atstovams su 30 taškų leido išlaikyti savo poziciją turnyro lentelės viršūnėje

Šūvis. Nukraujavusi Gargždų „Banga“ buvo arti staigmenos Saulės mieste, vos nepasiekdama trečio laimėjimo šiemet. FA „Šiauliai“ antrą sykį gargždiškių įveikti nesugebėjo – akistata baigėsi lygiosiomis 1:1.

Puikų įvartį pirmame kėlinyje pelnęs brazilas Renanas Paulino atidarė taiklių smūgių sąskaitą „Bangoje“ ir leido komandai šiauliečių dar labiau nepaleisti į priekį.

Sirgaliai. Prieš mėnesį į pagrindinį miesto stadioną persikėlę čempionato debiutantai ir toliau gerina savo pirmaujančią poziciją tarp daugiausiai žiūrovų į namų mačus surenkančių ekipų. FA „Šiauliai“ futbolininkų šiemet vidutiniškai susirenka pasižiūrėti 540 aistruolių.

Pralaimėjimas. Titulą ginantis Vilniaus „Žalgiris“ pirmą sykį šiemet rungtynes paliko be taškų – po permainingos kovos 1:2 buvo nusileista „Kauno Žalgiriui“. Vladimiro Čeburino kariauna po Renano Oliveiros įvarčio pirmavo, bet nepasinaudojo proga pakilti į 1-ąją vietą.

Pastarąjį kartą A lygoje vilniečiai buvo pralaimėję 2021 metų rugsėjo 18 dieną, kai svečiuose 1:2 teko pripažinti „Džiugo“ pranašumą. „Žalgiris“ nebuvo pralaimėjęs net 24 mačų iš eilės.

Mobilizavosi. „Kauno Žalgiris“, net ir žaisdamas be kelių traumuotų žaidėjų, sugebėjo sostinėje sužaisti labai solidžias rungtynes, ypač gynyboje. Nors kauniečiai beveik kiekviename mače praleidžia bent po įvartį, geresnis puolimas leido džiaugtis trečiuoju laimėjimu per pastaruosius keturis mačus.

Kauno ekipa šiuo metu rikiuojasi 6-oje vietoje ir artimiausias trejas rungtynes žais su žemiau turnyro lentelėje įsitaisiusiais varžovais.

Skirtumas. Vilniaus „Riteriai“ šiemet nugalėjo septintą kartą, tiesa, antrojo rato akistata su „Jonava“ nuo pirmojo susidūrimo šiame sezone skyrėsi kardinaliai. Rungtynių pradžioje pelnytas vidurio gynėjo Plameno Dimovo įvartis leido džiaugtis pergale 1:0 bei išlikti pirmame ketverte.

Tai buvo pirmasis naujojo „Riterių“ vyr. trenerio Pablo Villaro mačas – ispanas pakeitė laikinai komandai vadovavusį Vaidą Sabaliauską.

Strategas. Šiame sezone rungtyniavo jauniausias A lygos žaidėjas – 14-metis Povilas Kasperavičius, be to, debiutavo labiausiai patyręs vyr. treneris. Ukrainietis Petro Kušlykas pirmose savo rungtynėse Lietuvos čempionate, būdamas „Jonavos“ strategu, debiutavo 71-erių.

Nors jonaviečiai 0:1 nusileido „Riteriams“, tačiau žaidimo kokybės atžvilgiu atrodė kur kas geriau negu anksčiau ir buvo labai arti taško – net du kartus kamuolys po „Jonavos“ žaidėjų smūgių buvo sudrebinęs vartų konstrukciją.