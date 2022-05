Pasaulio taurės varžybose lietuviai greičiausi įveikė kvalifikaciją ir iškart pateko į finalą

Poznanėje prasidėjo antrasis baidarių ir kanojų irklavimo pasaulio taurės varžybų etapas. Kaimyninėje Lenkijoje dalyvauja keturios Lietuvos įgulos. Trys iš jų startavo ketvirtadienį vykusiuose kvalifikaciniuose plaukimuose, rašoma pranešime žiniasklaidoje.

Kanojų dviviečių 500 m distancijos kvalifikacijos plaukime puikų rezultatą pasiekė Henrikas Žustautas ir Vadimas Korobovas. Lietuvos atstovai distanciją įveikė per 1 min. 41,19 sek. ir užtikrintai laimėjo savo plaukimą. Pirma vieta garantavo tiesioginį kelialapį į šeštadienį vyksiantį finalą tarp devynių geriausiųjų. Lietuvių laikas buvo geriausias tarp visų 18-os kvalifikacijos dalyvių.

„Džiaugiamės, kad iškart patekome į finalą ir nereiks papildomai irkluoti pusfinalyje. Oras čia nelepina, keičiasi vėjas, dažnai lyja, todėl ir kiekvienas plaukimas gali susiklostyti neprognozuojamai. Prieš plaukimą kėlėme sau tikslą iškart iškovoti kelialapį į finalą ir džiaugiamės, kad mums tai pavyko. Dabar galėsim pailsėti ir tinkamai pasiruošti finalui. Finale norim parodyti viską, ką galime geriausia. Svarbiausia dirbti pagal save ir nežiūrėti į kitus, tada mums geriausia irkluojasi“, – teigė pirmajame pasaulio taurės etape dviviečių varžybose 8 vietą užėmęs H. Žustautas.

Kitoms ketvirtadienį startavusioms Lietuvos įguloms nepavyko patekti į finalą.

Baidarių keturviečių varžybose Aurimas Lankas, Edvinas Ramanauskas, Ignas Navakauskas ir Simonas Maldonis kvalifikacijoje 500 m nuotolį įveikė per 1 min. 23,53 sek. ir savo plaukime užėmė 4 vietą. Pusfinalyje Lietuvos keturvietė pagerino rezultatą – 1 min. 21,61 sek. Tačiau to nepakako patekti į finalą tarp devynių geriausiųjų. Pusfinalyje lietuviai finišavo 4 vietoje ir varžysis šeštadienį vyksiančiame B finale dėl 10-18 vietų.

Vienviečių baidarių 1000 m rungtyje Ričardas Nekriošius kvalifikacijoje nuotolį įveikė per 3 min. 42,94 sek. ir pateko į pusfinalį. Pusfinalio plaukime R. Nekriošius finišavo per 3 min. 40,53 sek. ir užėmė 8 vietą. Lietuvis šeštadienį varžysis C finale dėl 19-27 vietų.

Penktadienį pasaulio taurės etape baidarių dviviečių 500 m varžybose startuos Mindaugas Maldonis ir Andrejus Olijnikas.