Caster Semenya atsivėrė apie patirtą lyties testo pažeminimą būnant 18-os: jie galvojo, kad aš turiu penį

Dėl kovos už teisę laisvai varžytis lengvosios atletikos bėgimo varžybose tarp moterų vis dar kovojanti garsioji Caster Semenya papasakojo apie nuolatinį pažeminimą, kurį patiria nuo 18 metų, kai pasaulis pirmą katą sužinojo apie Y chromosomą turinčią bėgikę.

Interviu „HBO Real Sports“ atsivėrusi 31 metų Pietų Afrikos Respublikos olimpinė čempionė pasakojo, kaip jai buvo atliekamas lyties testas ir kokią įtaką jos sveikatai darė tarptautinės lengvosios atletikos federacijos (IIHF) jai paskirti vaistai.

Pirmą kartą pasauliniu mastu C. Semenya išgarsėjo 2009 metais, kai Berlyne triumfavo pasaulio čempionate 800 metrų bėgimo varžybose.

Tuo metu atletei buvo vos 18 metų, o po jos pergalės viešai kelti klausimai – kokios lyties yra sportininkė. Jai atliktas lyties testas.

Caster Semenya – Rio olimpinė čempionė / AP nuotr.

„Jie turbūt galvojo, kad aš turiu penį. Sakiau jiems, kad esu moteris. Man nesvarbu, norite pamatyti, kad aš moteris? Galiu jums parodyti savo vaginą“, – kalbėjo C. Semenya.

Vėliau atlikti tyrimai parodė, kad C. Semenya savyje turi ne tik moteriškų X, bet ir vyrišką Y chromosomą, o tai vadinama hyperandrogenizmu. C. Semenya yra gimusi moters kūne, tačiau neturi gimdos, bet turi vidines sėklides, kurios gamina vyrišką hormoną testosteroną. Jo kiekis C. Semenya organizme tris kartus viršijo natūralų kiekė, paprastai esantį moters organizme.

Dėl šios priežasties IIHF tuomet nurodė atletei vartoti specialius vaistu, kurie dirbtinai mažino testosterono kiekį organizme. Tik su šiais vaistais afrikietei buvo leista varžytis.

„Vaistai vertė mane jaustis ligotai, dėl jų priaugau svorio, patyriau panikos atakas. Nuolat galvojau, kad prieisiu iki širdies smūgio. Tai lyg badyti peiliu save kasdien. Tačiau neturėjau kito pasirinkimo, buvau 18-os, norėjau varžytis, norėjau patekti į olimpines žaidynes, tai buvo vienintelė man palikta išeitis“,– „ HBO Real Sports teigė C. Semenya.

Caster Semenya / AP nuotr.

Atletė pasiekė savo ir 2008 bei 2012 m. tapo olimpine 800 m rungties čempione, o pasaulio čempionatuose čempionės titulą iškovojo dar du kartus – 2011 ir 2017 m.

2019 m. Sporto arbitražo teismas (CAS) nusprendė, kad nurodymas vartoti vaistus, mažinančius testosterono kiekį jos organizme, yra teisėtas. 2020 m. C. Semenya pralaimėjo byla ir Šveicarijos aukščiausiame tribunole. 2021 m. afrikietė apskundė šiuos sprendimus Europos žmogaus teisių teismui, kurio verdikto vis dar laukiama.

2018 m. IIHF nusprendė, kad nevartodama šių vaistų C. Semenya negali varžytis distancijose nuo 400 m iki 1500 m. Tai buvo pagrindinės atletės rungtys, dėl ko šis sprendimas buvo sutiktas su kritika sporto pasaulyje – neva sukurtas specialiai C. Semenya`i.

Dėl šio sprendimo sportininkė negalėjo ginti savo olimpinės čempionės titulo Tokijo žaidynėse. Titulų ji negalėjo ginti ir 2019 m. pasaulio čempionate Dohoje.

„Anot federacijos, 400, 800 ir 1500 m distancijose aš esu vyras, bet 100 ir 200 m distancijose – jau moteris. Koks kvailys galėjo tai sugalvoti?“ – tuomet rašė C. Semenya.