Alytaus ėjimo festivalyje – Mariaus Žiūko ir Olenos Sobčiuk triumfas

Penktadienį vyko 48-asis sportinio ėjimo festivalis „Alytus 2022“ bei Lietuvos 20 km sportinio ėjimo čempionatas. Dzūkijos sostinėje varžėsi daugiau nei 100 ėjikų, o ilgiausios 20 km distancijos nugalėtojais tapo Marius Žiūkas bei Lietuvoje stovyklaujanti ukrainietė Olena Sobčiuk, rašoma LLAF pranešime.

Vyrų varžybose Pekino, Londono, Rio de Žaneiro ir Tokijo olimpinėse žaidynėse dalyvavęs M.Žiūkas distanciją įveikė per 1 val. 25 min. 48 sek. bei įtikinamai pranoko latvį Arnį Rumbenieką (1 val. 29 min. 20 sek.) ir po traumos atsigaunantį Arturą Mastianicą (1 val. 29 min. 22 sek.).

„Šiandien labai daug stiprių varžovų Alytaus varžybose nebuvo, tad labiau kovojau su savimi ir bandžiau pasiekti gana gerą rezultatą. Svarbu nugalėti Lietuvos čempionate ir pasiekti aukštą rezultatą norint gauti papildomus taškus reitinge. Tikslas buvo atlikti kontrolinę treniruotę ir pažiūrėti, kokia šiuo metu sportinė forma po treniruočių stovyklos Druskininkuose. Iš esmės esu patenkintas tiek savo savijauta, tiek rezultatu. Nesu dar aukščiausios formos, bet rezultatas ir savijauta nuteikia optimistiškai“, – komentavo M.Žiūkas.

Tai buvo paskutinės varžybos prieš pasaulio ir Europos čempionatus, į kuriuos normatyvus lengvaatletis įvykdė dar pernai. Gali būti, kad planetos pirmenybėse sportininkas eis ne tik 20 km nuotolį, bet ir 35 km – ši rungtis šių metų čempionate debiutuos, pakeisdama iki tol buvusią 50 km ėjimo distanciją.

„Netrukus, po pusantros savaitės, išvyksime į treniruočių stovyklą aukštikalnėse. Pagrindinis ir paskutinis pasiruošimo etapas prieš pasaulio čempionatą kaip tik ir vyks aukštikalnėse. Vis dar neaišku, ar galėsiu pasaulio čempionate varžytis dvejose distancijose, nes dar nesibaigė kvalifikacinis periodas ir 35 km rungties reitinge galiu nukristi už 60-uko ribos. Būtų visai smagu varžytis ir šioje distancijoje“, – sakė M.Žiūkas.

Moterų 20 km rungtyje pergalę iškovojo O.Sobčiuk, nuotolį nužingsniavusi per 1 val. 30 min. 59 sek. Antra finišavo bei Lietuvos čempionės titulą iškovojo Brigita Virbalytė (1 val. 37 min. 37 sek.), trečia – asmeninį rekordą pagerinusi Austėja Kavaliauskaitė (1 val. 37 min. 51 sek.).

B.Virbalytė varžybose dalyvavo su skaudančia koja, kuri sutrukdė pasiekti aukštesnį rezultatą.

„Pagrindinė problema jau kelerius metus yra mano dešinė koja, svarbiausiais momentais ji mane paveda. Pasaulio taurės varžybose Omane pradėjo strigti kelias ir tą problemą turiu iki šiol. Galima sakyti, kad šiandien Lietuvos čempionatą laimėjau viena koja. Tie, kurie mane pažįsta, tikrai mato, kad tai nebėra mano technika, nebėra mano ėjimas. Tikslas šiandien buvo tiesiog laimėti Lietuvos čempionatą ir, kiek galima, nepakenkti sau“, – komentavo B.Virbalytė.

Skirtingai nei M.Žiūkas, sportininkė dar nėra užsitikrinusi kelialapio į pasaulio čempionatą. Šiuo metu planetos reitinge ji klasifikuojama 54-a, o į Judžiną (JAV) vyks 60 šios rungties atstovių.

„Reikės kalbėti su kineziterapeutu, nes tikrai nesinori sau pakenkti dar labiau su varžybomis. Šiai dienai sakyčiau, kad pagrindinis tikslas yra Europos čempionatas, į kurį esu įvykdžiusi normatyvą. Esu ant tos ribos reitinge, ar pateksiu, ar nepateksiu į pasaulio čempionatą. Dilema ta, kiek dažnai galiu startuoti 20 km distancijoje. Svarstymų bus ir nemažai, bet pagrindinis ir artimiausias tikslas yra stovykla aukštikalnėse, tikiuosi, kad galėsiu treniruotis. Mano bėda nėra kažkokia trauma, tiesiog reikia viską sutvarkyti“, – teigė B.Virbalytė.

Pagrindinis renginio organizatorius – Lietuvos sportinio ėjimo asociacijos prezidentas Kastytis Pavilonis. Beje, jo kvietimu Lietuvoje stovyklauja 13 Ukrainos lengvaatlečių, kurie dalyvavo ir Alytaus varžybose.

„Organizacinių problemų atsiranda visada: pernai pandemija, šiemet karas. Viskas praėjo normaliai, be didelių trukdžių, bet oras sportininkams buvo nepalankus – karšta. Temperatūra didesnė nei 20 laipsnių, organizmai dar prie to neprisitaikė, tad rezultatai nėra aukšti. Neplanavome šiemet daryti didelių varžybų. Ukrainiečiai atvyko mūsų lėšomis, galbūt prie to prisidės ir savivaldybė. Jie liks Lietuvoje ir po varžybų. 13 žmonių – ir maitinimas, ir apgyvendinimas. Reikia padėti“, – sakė K.Pavilonis.

Alytaus sportinio ėjimo festivalis iki šiol vykdavo birželio mėnesį, tačiau šiemet varžybos buvo atkeltos.

„Sportininkų prašymu, nes birželį jie planuoja vykti į stovyklą. Šiemet anksčiau pasaulio čempionatas, reikėjo atkelti anksčiau. Tikėjomės, kad oras bus vėsus, o gavosi kaip gavosi“, – šyptelėjo K.Pavilonis.