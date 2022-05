Po pralaimėjimo savo auklėtinius peikęs Jasikevičius neslėpė apmaudo: komanda yra labai trapi psichologiškai

Pergalių serijos lemiamose Eurolygos rungtynėse nieko nereiškia – Šarūnas Jasikevičius iš Eurolygos finalo ketverto negalės išeiti pakelta galva. Pusfinalio rungtynėse „Barcelona“ 83:86 nusileido Madrido „Real“ ekipai ir turės tenkintis kova dėl trečiosios vietos.

Permainingai vykusios rungtynės aukščiausią įtampos tašką pasiekė pačioje pabaigoje.

Likus vienai minutei „Barcelona“ sirgaliai raunasi plaukus – jų komanda atsilieka vienu tašku.

O tada likus 22 sek. sunkiai du taškus pelno Sergio Llullas ir deficitas išauga iki trijų taškų. Šaras ima minutės pertraukėlę – laukia lemiamos akimirkos. Ilgai netrukus šaltakraujišką dvitaškį smeigia Alexas Abrinesas sumažina atsilikimą iki vieno taško.

Tačiau taškų lenktynes galiausiai laimėjo „Real“ – „Barcelona“ taip ir nepagavo lemiamo pagreičio.

Štai taip susiklostė „El Clasico“ pusfinalio rungtynių pabaiga Belgrade.

Nepaisant to, kad „Barcelona“ buvo pagavusi gerą bangą antrajame kėlinyje, jos nepavyko išlaikyti iki rungtynių pabaigos. „Barcelona“ ekipos puolimas užstrigo, o „Real“ pradėjo didinti apsukas ir galiausiai iškovojo sunkią pergalę. Per antrą rungtynių dalį Madrido ekipa pelnė 52 taškus, o tai labai nepatiko ir Š. Jasikevičiui.

„Sveikinu Madrido ekipą. Manau, kad mes neskyrėme pakanakmai dėmesio detalėms, daug dalykų, kuriuos turėjome padaryti – nepadarėme. Sunku suprasti, kad finalo ketverto treneris eina į ilgąją pertrauką pirmaudamas 11 taškų ir sako, kad blogai žaidžiame.

Madrido ekipa galų gale pradėjo pataikyti. Tiesiog negalima praleisti 52 taškų antroje rungtynių pusėje. Nežinau. Man pritrūko papildomo profesionalumo ir pasiaukojimo. Tai yra didžiulis nusivylimas, manau, kad esame geresnė komanda, bet nežaisime finale, tokia yra realybė“, – spaudos konferenciją pradėjo Š. Jasikevičius.

Eurolygos pusfinalis: „Barcelona“ – Madrido „Real“ / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

Atsakęs į klausimus visiems žiniasklaidos atstovams, Š. Jasikevičius sutiko pasikalbėti ir su žurnalistais iš Lietuvos.

„Ta pati dainelė, tik kita vieta. Tai nėra rimta, kas vyksta su šita komanda. Visada nėra šansų užbaigti serijas greitai, neturime „žudikų“ instikto. Patikėkite manimi, mano kalba per ilgąją pertrauką buvo tokia: mes turime plius vienuolika ir žaidžiame labai blogai. Ką norėjome padaryti, to nepadarėme. Madridas prametinėjo, mes įmetėme sunkių metimų, jie dvejojo. Bet per 40 minučių viskas išslygina. Reikia elgtis profesionaliau, užmušti komandas tada, kada gali. Nežinau, sunku. Sunku“, – LRT.lt kalbėjo Š. Jasikevičius.

Paklaustas, ar komandai galėjo pakenkti tai, kad „Barcelona“ iki šių rungtynių buvo įveikusi „Real“ jau penkis kartus paeiliui, Š. Jasikevičius ir vėl bedė pirštu į žaidėjų motyvaciją.

„Negaliu atsakyti. Sunku pasakyti, kad kiekvienas rungtynes turi žaisti kitaip, užsikurti, ypač prieš Madrido komandą. Gali galvoti, kad juos „aploši“ ir tai bus automatiškai... Tai neegzistuoja. Tuo labiau, nežinau, ar reikia žaidėjus motyvuoti, tai yra ketvertas, tai yra šansas pakovoti dėl titulo. Kažkur pasigendam nemažai dalykų“, – sakė Š. Jasikevičius.

„Barcelona“ strategas teigė, kad komandai trūksta psichologinio tvirtumo, o jo Š. Jasikevičius pasigenda jau ilgą laiką.

„Komanda yra labai trapi psichologiškai. Bandome dirbti, jie yra talentingi, bet negalime užbaigti serijų. Nesame tokie profesionalūs. Man trūksta žudikų instikto ir man jo trūksta jau pusantrų metų.

Toks dalykas didžiąja dalimi yra įgimtas, gali kažkiek padėti ir pakelti kažkiek procentų, jei penkis pakelsi, tada bus gerai. Profesionalumas turi eiti iš vidaus, mes jo neturime, esu tą sakęs spaudai, žaidėjams, nėra tikslo meluoti“, – teigė Š. Jasikevičius.

Šarūnas Jasikevičius / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

Eurolygos kylančios žvaigždės apdovanojimą atsiėmęs Rokas Jokubaitis gavo daug minučių savo pirmojo finalinio ketverto metu, tačiau kalnų nenuvertė – per 10 minučių pelnė 4 (1/2 dvit., 2/3 baud. met.) taškus, atkovojo vieną kamuolį ir surinko 6 naudingumo balus.

Tiesa, Š. Jasikevičius teigė, kad R. Jokubaitis savo darbus atliko.

„Nereikia iš Roko tikėtis. Išėjo, davė pailsėti kitiems, jam tai yra neįkainojamos minutės. Turi viską šiose rungtynėse spręsti grandai“, – jaunojo lietuvio pasirodymą komentavo Š. Jasikevičius.

Rokas Jokubaitis / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

„Barcelona“ strategas, paklaustas apie tai, su kokiomis emocijomis komanda žengs į kovą dėl trečiosios vietos, nukirto griežtai.

„Eisime ir žaisime, toks mūsų darbas. Ir taip mes per gerai gyvename“, – sakė Š. Jasikevičius.

Priminsime, kad mažajame finale „Barcelona“ susikaus su Pirėjo „Olympiakos“ ekipa, o dėl Eurolygos čempionų titulo kausis Stambulo „Anadolu Efes“ krepšininkai ir Madrido „Real“ ekipa.