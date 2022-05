Paskutinį kelialapį į rankinio lygos pusfinalį iškovojo Alytaus „Varsos“ rankininkai

Lietuvos rankinio lygoje paaiškėjo visi pusfinalio dalyviai. Paskutinį kelialapį į pusfinalį iškovojo Alytaus „Varsos“ rankininkai. Lemiamose trečiose ketvirtfinalio rungtynėse „Varsa“ namuose nugalėjo Kauno „Ąžuolą“ rezultatu 30:28 ir laimėjo seriją 2-1.

Praėjusių metų vicečempionė Alytaus komanda svečiams pirmauti leido tik vieną kartą pačioje susitikimo pradžioje ir greitai susikrovė kelių įvarčių persvarą. Įpusėjus antram kėliniui „Varsos“ persvara siekė net 9 įvarčius. Tačiau kauniečiai nesudėjo ginklų ir rungtynių pabaigoje prisivijo varžovus.

Nugalėtojams po 6 įvarčius pelnė Tadas Stankevičius ir Žygimantas Micevičius, po 4 įvarčius įmetė Nedas Buronko ir Gintautas Adamkevičius. „Ąžuolo“ gretose rezultatyviausiai žaidė Arminas Stankūnas, pelnęs 9 įvarčius, 7 įvarčius surinko Vilius Juozaitis.

„Rungtynės klostėsi pagal mūsų scenarijų, bet per anksti patikėjome pergale ir rungtynių pabaigoje prisidarėme problemų. Kažkodėl žaidėjai nusprendė, kad bus per lengva pergalė ir pabaigoje vos neprisižaidėm. 45 minutes rungtyniavome gerai, bet kaip žaidėm 15 paskutinių minučių, taip žaisti negalima, – sakė „Varsos“ treneris Egidijus Petkevičius. – Ketvirtfinalio serija buvo atkakli ir patirto pralaimėjimo pirmose rungtynėse nevadinčiau staigmena. „Ąžuolas“ subūrė stiprią komandą, turi lyderius, kurie imasi iniciatyvos, kai to labiausiai reikia. Atėjus naujam treneriui pasikeitė ir jų taktika, varžovai pagerino žaidimą ir mums ketvirtfinalio serijoje nebuvo lengva.“

Pusfinalyje iki dviejų pergalių „Varsos“ rankininkai susitiks su Lietuvos čempionės titulą ginančia Vilniaus „Šviesa“. Kitame pusfinalyje susitiks Kauno „Granitas-Karys“ ir Klaipėdos „Dragūnas“. Aikštelės pranašumą pusfinalio serijoje turės reguliariajame sezone aukštesnes vietas užėmę „Šviesa“ ir „Granitas“.

Pirmosios pusfinalių rungtynės vyks gegužės 11 d., atsakomosios gegužės 14 d. Jeigu prireiks trečiųjų rungtynių, jos numatytos gegužės 18 d.

Ketvirtfinaliuose pralaimėjusios „Ąžuolo“, HC „Vilniaus“, Vilniaus „Amber“ ir Panevėžio „Grifo“ komandos rungtyniaus dėl 5–8 vietų.