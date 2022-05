Lietuvos akmenslydžio rinktinė Kaune liko per žingsnį nuo medalių

Ketvirtadienį Kauno ledo rūmuose pasibaigusiame Europos kerlingo čempionato C diviziono turnyre Lietuvos vyrų rinktinė užėmė ketvirtąją vietą.

Mažajame finale lietuviai po pratęsimo 5:8 pralaimėjo Portugalijos komandai. Atkakli kova vyko visų rungtynių metu. Nei vienai komandai nepavyko per kėlinuką pelnyti daugiau nei 2 taškus. Pratęsime lietuviai turėjo paskutinio akmens teisę, tačiau Portugalai sužaidė tiksliau ir pelnė tris pergalingus taškus.

Svarbiausio tikslo – iškovoti kelialapį į finalą bei patekti į aukštesnį divizioną – lietuviams pasiekti nepavyko jau ketvirtadienio rytą. Vietas B divizione pelnė tik turnyro finalininkai.

Atkakliame pusfinalio mače Lietuvos rinktinė po pratęsimo 7:10 pralaimėjo Ukrainos komandai.

Kas antrą kėlinį lietuviai pelnė po du taškus ir po penkių kėlinių pirmavo 6:3. Tuomet ukrainiečiai vienu tašku sumažino savo atsilikimą ir Lietuvos akmenslydininkai turėjo paskutinio akmens paleidimo teisę. Deja, bet tuo pasinaudoti nepavyko. Puikiai akmenis sudėlioję ukrainiečiai „pavogė“ tris taškus ir išsiveržė į priekį 7:6.

Lietuvos akmenslydžio rinktinė / S. Čirbos nuotr.

Nors aštuntajame kėlinyje lietuviai dar sugebėjo išlyginti rezultatą, pratęsime savo pranašumą įrodė Ukrainos komanda.

„Sunku pasakyti, ko pritrūko. Bandysime išsiaiškinti po varžybų. Galbūt paskutiniame mače mus buvo išmušę iš vėžių pralaimėjimas ukrainiečiams, nes buvo labai sunkios rungtynės, turėjome pratęsimą. Pavargome tiek fiziškai, tiek psichologiškai“, – sakė Lietuvos rinktinės kapitonas Konstantinas Rykovas.

Lietuvos rinktinei taip pat atstovavo vice-kapitonas Paulius Rymeikis, Mindaugas Balvočius, Vytis Kulakauskas ir Darius Kiudys.

K. Rykovas pripažino, kad C divizionas nedėkingas tuo, kad reikia sužaisti labai daug rungtynių per mažą dienų skaičių. Dėl to daug ką lemia fizinis pasirengimas. Kapitonas taip pat atskleidė, kad tokios sudėties Lietuvos rinktinė buvo suburta pirmą kartą ir visi kartu pirmenybėms ruoštis pradėjo tik prieš porą mėnesių.

Lietuvos akmenslydžio rinktinė / S. Čirbos nuotr.

„Jautėme, kad paskutinę dieną pritrūko jėgos. Šis čempionatas mūsų naujai komandai buvo sudėtingas, nes prieš tai neturėjome daug žaidybinės praktikos, turnyrų. Buvo didelis išbandymas, nes nežinojome, kaip kiekvienas galės sužaisti stresinėse situacijose“, – kalbėjo K. Rykovas.

Turnyro finale triumfavo Airijos rinktinė. Nei vieno pralaimėjimo per visą čempionatą nepatyrę airiai lemiamoje akistatoje dėl aukso 8:2 nugalėjo Ukrainos ekipą.

Taip pat Kaune vykusiame analogiškame moterų turnyre nugalėjo Belgijos komanda. Ji finale 9:6 nugalėjo Ispaniją. Susitikime dėl trečiosios vietos suomės 9:7 įveikė aires.

Iš viso pirmą sykį Lietuvoje vykusiame Europos čempionato C diviziono turnyre dalyvavo aštuonios vyrų ir devynios moterų komandos.