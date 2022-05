Lietuvių kelyje antrąją pasaulio čempionato dieną – galingai startavę vengrai

Lietuvos ledo ritulio rinktinė tęsia savo pasirodymą pasaulio čempionate. Šiandien antrąją pirmenybių dieną mūsų šalies atstovai susitiks su Vengrijos komanda. Turnyrą galingai pradėję vengrai šiose rungtynėse sieks antrosios pergalės, o lietuviams tai dar vienas bandymas į savo sąskaitą įsirašyti pirmuosius taškus, rašoma hockey.lt.

Priminsime, kad tiesioginę rungtynių transliaciją nuo 16:30 val. galėsite stebėti per LRT PLIUS ir portale LRT.lt.

Varžovų pasiekimai pasaulio čempionatuose



Paskutinis pasirodymas: 5 vieta IA divizione;

Geriausias pasirodymas (nuo 2000 metų): 15 vieta elitiniame pasaulio čempionate;



Vengrijos ledo ritulio rinktinė pastarąjį dvidešimtmetį gali pasigirti stabiliais rezultatais. Tvirtai IA divizione įsitvirtinę vengrai ne vienus metus stabiliai kovėsi dėl vietos tarp elitinių rinktinių, o tarp stipriausių pasaulio rinktinių jie buvo patekę du kartus. Abu sykius vengrams nustebinti aukštesnio kalibro komandų nepavyko ir po metų jiems teko grįžti laipteliu žemiau.



Pastaraisiais metais Vengrijos rinktinei teko rūpintis ne kova dėl bilieto į elitinį divizioną, o savo išlikimu IA divizione. Tiek ir paskutiniame pasaulio čempionate, tiek ir 2017 metais juos nuo iškritimo skyrė viena pergalė, o 2018 metais vengrai buvo ketvirti.



Tarpusavio rungtynių istorija



14 rungtynių – 1 Lietuvos pergalė, 13 Vengrijos pergalių, įvarčių santykis 23:88;



Paskutinės rungtynės:



2019 m. pasaulio čempionatas – 1:4

2016 m. olimpinė atranka – 0:4

2012 m. olimpinė atranka – 1:5



Vengrijos rinktinė per visą tarpusavio istoriją lietuviams buvo itin nepalanki varžovė. Dar 1938 metais, žaisdama savo trečiąsias oficialias rungtynes Lietuvos rinktinė 10:1 pralaimėjo vengrams, o pergalių oficialiose rungtynėse mūsų šalies atstovams prieš vengrus iškovoti taip ir nepavyko. Vienintelė pergalė prieš Vengriją pasiekta draugiškame turnyre 2007 metais, kai lietuviai laimėjo 2:1.



Ko laukti iš varžovų?



Nors Vengrijos rinktinėje nėra tokių ledo ritulio pasauliui puikiai žinomų vardų, kurių netrūko pirmųjų lietuvių varžovų slovėnų gretose, vengrai taip pat pasigirti žaidėjais, žaidžiančiais aukšto lygio turnyruose. Ne vienas Vengrijos ledo ritulininkas yra išbandęs save antros pagal pajėgumą Šiaurės Amerikos lygos AHL lygį bei pažaidęs stipriausiose Europos lygose, o Balazsas Sebokas ir praėjusį sezoną raižė Suomijos aukščiausios lygos ledą. Dėl traumų netekę keleto potencialių lyderių, tarp kurių ir Švedijos lygoje žaidžiančio Vilmoso Gallo, būtent į B. Seboką ši komanda dažniausiai atsisuka tada, kai reikia spręsti rungtynių baigtį, o 27-erių metų ledo ritulininkas nebijo imtis iniciatyvos ir bandyti varžovus įveikti individualiais veiksmais.



Nors kontrolinėse rungtynėse vengrai stipriai strigo, pasaulio čempionatą jie pradėjo įspūdinga rungtynių pradžia priblokšdami Pietų Korėją. Dar per pirmąją susitikimo dalį penkis įvarčius be atsako pelnę Vengrijos atstovai džiaugėsi itin svarbia pergale 5:1, kuri sustiprino jų viltis patekti tarp dviejų laimingųjų, keliausiančių į elitinį divizioną.



Pergalę pirmose rungtynėse vengrams garantavo tiesiog nepriekaištinga progų realizacija. Kone visomis spragomis varžovų gynyboje pasinaudoję Vengrijos atstovai įvarčius į varžovų iš Azijos vartus siuntė dažniau nei kas penktu metimu, taip nepalikdami oponentams jokių progų atsitiesti. Prie to itin prisidėjo pasaulio čempionato IA diviziono pirmosios dienos žvaigždė Csanadas Erdely, į Korėjos vartus per septynių minučių atkarpą ritulį pasiuntęs tris kartus.



Kitokį vaizdą nei čempionato starte buvo galima matyti Vengrijos rinktinės pasiruošimo cikle. Tuomet vengrams kur kas sunkiau sekėsi rasti kelių prie varžovų vartų, o stringant puolimui vengrai dažniausiai stengiasi varžovus įveikti individualiais veiksmais. Čia labiausiai pasižymi jau minėtas B. Sebokas, kurį lietuviams teks prižiūrėti labai atidžiai. Aukšto meistriškumo žaidėjų turintiems šiandienos varžovams priimtinas žaidimas vienas prieš vieną, tad mūsų šalies atstovams būtina būti pasiruošusiems padėti vieni kitiems stabdant individualiai stiprius vengrų lyderius.