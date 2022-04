Prancūzijos olimpinėje savaitėje startuoja 4 Lietuvos buriuotojai: lenktyniniu režimu gali tekti įveikti net pusę tūkstančio kilometrų

Pirmadienį, Hyerese, Pracūzijoje startuoja buriuotojams vienas prestižiškiausių naujojo olimpinio ciklo pasiruošimo etapas – Prancūzijos olimpinės savaitės varžybos. Jose lenktynių distancijose susirungs visų olimpinių buriavimo klasių atstovai, tarp kurių – ir 4 Lietuvos sportininkai, besiruošiantys kovoti dėl kelialapio į Paryžiaus olimpines žaidynes, rašoma pranešime žiniasklaidai.

ILCA 6 jachtų klasėje Lietuvai atstovaus olimpietė, pasaulio buriavimo bronzos laimėtoja Viktorija Andrulytė, kuri čia lenktynių distancijoje vėl susitiks su konkurentėmis iš 2021 gruodžio pradžioje vykusio Pasaulio čempionato – sidabrą iškovojusia Lenkijos atstove Agata Barwinska bei pasaulio čempione, belge Emma Plasschaert. Iš viso ILCA 6 jachtų klasėje planuoja startuoti beveik 70 buriuotojų iš viso pasaulio.

Lietuvos buriuotoja šiemet jau startavo pirmajame Pasaulio taurės etape – „Trofeo Sofia Mallorca“ regatoje, kur džiaugėsi sustiprinusi buriavimo įgūdžius varžantis stipresnio vėjo sąlygomis. Šiuo metu V. Andrulytė daugiausiai laiko praleidžia Gran Kanarijoje, kur įgyvendina įtemptą treniruočių programą.

Vyrų olimpinėje klasėje ILCA 7 prie starto linijos stos ką tik Europos jaunimo čempionate startavęs jaunasis buriuotojas Vėjas Strelčiūnas bei Martis Pajarskas. Pastarajam dieną prieš startus teko spręsti netikėtą problemą – paskutinės treniruotės metu plyšo burė, kurią teko keisti nauja. Nepaisant to, sportininkas optimizmo neprarado:

„Perplyšo burė praktiškai pusiau. Tačiau ačiū Dievui, kad dabar, o ne per pusfinalių pirmąsias lenktynes, nes tokiu atveju jau būtų galima atsisveikinti su visomis varžybomis. Kai į varžybas susirinkę visi stipriausi, po praleistų lenktynių pakilti rezultatų įskaitoje, šansų beveik nebūtų. Na o dabar laukiam starto ir žiūrėsim, ką mums išpranašaus Fortūna“,- teigė sportininkas.

ILCA 7 klasėje startui užsiregistravo beveik 140 buriuotojų, tarp kurių – pasaulio čempionas Thomas Saunders (Naujoji Zelandija), vicečempionas Finn Lynch (Airija), Tokijo olimpiados vicečempionas ir pasaulio čempionato bronzos laimėtojas Tonci Stipanovic (Kroatija) bei kiti.

Olimpinėje IQFoil burlenčių klasėje Lietuvai atstovaus Paryžiaus olimpiniam ciklui naujai prie kovos dėl kelialapių prisijungęs buriuotojas Rytis Jasiūnas. Dėl didžiulių išvystomų greičių (net iki 50-60 km/h) šios burlenčių klasės atstovai, esant pakankamam vėjui, varžybų metu spėja suburiuoti žymiai daugiau lenktynių ir įveikti įspūdingus atstumus.

„Iš viso per penkias dienas gali įvykti iki 25 lenktynių. Tai reiškia maždaug 5 lenktynes per dieną, kurių metu galim suburiuoti net iki 100 km. Tai iš tiesų dideli atstumai. 500 km per

penkias dienas – tai iššūkis, kuriam reikia būti gerai fiziškai pasiruošus. Tačiau nerimo nejaučiu – fiziškai jaučiuosi tvirtai ir nekantrauju startuoti“,- prieš startą teigė R. Jasiūnas.

Pasak jo, jam šios varžybos – paskutinė tokio masto treniruotė ir pasitikrinimas prieš gegužės 15-22 d. vyksiantį IQFoil Europos čempionatą.

Prancūzijos olimpinė savaitė Hyerese vyks balandžio 25-30 d. Pasak organizatorių, skaičiuojant visas varžybose startuosiančias olimpines klases, čia susirinks virš 1000 buriuotojų iš daugiau nei 50 valstybių. Hyereso akvatorija, organizatorių teigimu, pasižymi stipresniais vėjais ir sportininkams pateiks tiek fizinių, tiek taktinių iššūkių.