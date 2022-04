Istorinius pasiekimus gerinančio „Lietkabelio“ kelyje – Italijos lyderių barjeras

Išankstines prognozes paneigęs Panevėžio „Lietkabelis“ trečiadienį vakare bandys pateikti dar vieną netikėtumą – peržengti Europos taurės aštuntfinalio barjerą.

Šį kartą Nenado Čanako auklėtinių kelyje laukia pastaruoju metu raumenis su naujokais išpūtęs Bolonijos „Virtus“ klubas.

Dvikovą tarp „Lietkabelio“ ir „Virtus“ komandų tiesiogiai nuo 21 val. 45 min. bus galima stebėti per LRT PLIUS kanalą ir portale LRT.lt.

Reguliarusis sezonas. Panevėžio komanda A grupėje užėmė 5-ą vietą. „Lietkabelis“ per 16 rungtynių iškovojo 9 pergales ir patyrė 7 pralaimėjimus. O štai Sergio Scariolo auklėtiniai B grupėje su 11 pergalių ir 7 pralaimėjimais finišavo ketvirti. Tai lėmė, kad aštuntfinalio etape „Virtus“ įgijo namų pranašumą. Etape, kuriame viską lems vienos rungtynės, tai itin svarbus faktorius.

„Lietkabelis“ savo grupėje oficialiai sužaidė dvejomis rungtynėmis mažiau nei „Virtus“ krepšininkai, nes iš turnyro buvo pašalintas Krasnodaro „Lokomotiv“ klubas iš Rusijos. Tiesa, „Lietkabelis“ buvo spėjęs sužaisti su Rusijos ekipa abejas rungtynes, tačiau rezultatai buvo anuliuoti.

Panevėžio komanda per reguliarųjį sezoną sirgaliams padovanojo ne vieną įspūdingą pergalę. Viena iš tokių buvo antroje sezono pusėje, kuomet namuose 93:78 buvo įveikta Željko Obradovičiaus treniruojama Belgrado komanda „Partizan“.

Namų sienos yra pagrindinis „Lietkabelio“ pergalių faktorius. Reguliariojo sezono metu Panevėžio komanda namie laimėjo 6 kartus ir patyrė vos 2 pralaimėjimus. O štai N. Čanako kariauna išvykoje laimėjo 3 sykius ir penkiskart pralaimėjo.

„Virtus“ pergalių ir pralaimėjimų santykis namų arenoje yra 6 ir 4, o išvykose – 5 ir 3.

Tarpusavio istorija. „Lietkabelio“ ir „Virtus“ komandos tarpusavyje yra susitikusios du kartus. Tai nutiko 2020–2021 metų sezone. Lietuvos komandai abu kartus teko pripažinti varžovų pranašumą. Panevėžyje „Lietkabelis“ pralaimėjo 61:76.

Išvykoje panevėžiečiai nusileido 73:82.

Komandų forma ir lyderiai. Reguliarųjį sezoną „Lietkabelis“ Europos taurėje užbaigė per penkerias rungtynes iškovodamas 2 pergales. „Virtus“ sąskaitoje kur kas geresni skaičiai – 4 pergalės ir 1 pralaimėjimas. Dvikovą Italijoje „Lietkabelis“ pasitinka po pergalės 90:86 vietiniame fronte prieš Alytaus „Dzūkijos“ krepšininkus.

„Virtus“ šeštadienį Italijos lygoje 96:77 palaužė Pezaro „Victoria Libertas“ komandą. Beje, Bolonijos ekipa šiuo metu yra Italijos čempionato lyderiai.

Italijos komandoje pagrindiniai taškų rinkėjai yra Kyle`as Weemsas (13,2), Marco Belinelli (12,4) ir Milošas Teodosičius (11,6). Pastarasis neabejotinai yra komandos aikštės generolas. Patyręs 35-erių serbas Europos taurėje fiksuoja arti dvigubo dublio esančią statistiką – vidutiniškai pelno 11,1 taško ir atlieka 9,3 rezultatyvaus perdavimo.

Tiesa, naudingiausiai šį sezoną „Virtus“ gretose žaidžia aukštaūgis Mamas Jaitehas. Jis renka vidutiniškai 17,5 naudingumo balo, o prie to smarkiai prisideda atkovoti kamuoliai. Pagal šį statistikos rodiklį jis yra nepralenkiamas savo komandoje, be to, sugriebia po 7,6 atšokusio kamuolio per rungtynes.

Gediminas Orelikas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Lietkabelio“ gretose neabejotinas lyderis yra Gediminas Orelikas. 31-erių krepšininkas sėkmingai atgaivino savo karjerą po traumų ir šį sezoną Europos taurėje fiksuoja 15,6 pelnyto taško ir 17,4 naudingumo balo rodiklius.

„Virtus“ naujokai. Rusijos vykdomas karas Ukrainoje Bolonijos ekipai leido gerokai sustiprinti savo gretas. Po to, kai Eurolyga iš savo turnyro pašalino Maskvos CSKA, Kazanės „Uniks“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ klubus, atsirado nemažai aukščiausios prabos žaidėjų, kurie savo karjeros tęsti Rusijoje nenorėjo.

Bene didžiausią darbą medžiodami tokius žaidėjus atliko būtent „Virtus“ vadovai. Italijos klubui į savo gretas pavyko prisivilioti dvi buvusias CSKA ekipos žvaigždes – Tornikę Šengeliją ir Danielį Hackettą.

Tornikė Šengelija / E. Blaževič/LRT nuotr.

T. Šengelija iki vasario 24 dienos Eurolygoje šį sezoną rinko 12,7 taško ir 14,1 naudingumo balo statistiką. D. Hacketto sąskaitoje – 8 pelnytų taškų ir 9 naudingumo balų vidurkiai.

Abu žaidėjai jau spėjo sužaisti po keletą rungtynių Europos taurėje. Tokių žaidėjų atvykimas Bolonijos „Virtus“ sudėtį gerokai sustiprino ir dabartinis klubo potencialas neatspindi jų užimtos vietos Europos taurės reguliariajame sezone.

Šiuo metu „Virtus“ komanda yra viena pagrindinių favoričių triumfuoti Europos taurėje.

Danielis Hackettas / Euroleague Basketball via Getty nuotr.

Istorinis „Lietkabelio“ sezonas. Panevėžio komanda Europos taurėje žaidžia ketvirtą sezoną, tačiau pirmą kartą istorijoje varžysis atkrintamųjų etape. Be to, šį sezoną N. Čanako kariauna iškovojo daugiausia pergalių.

2016–2017 metais „Lietkabelis“ pasiekė „TOP-16“ etapą, o tame sezone užfiksavo 5 pergales ir patyrė 9 pralaimėjimus.

2017–2018 metais savo pasirodymą Panevėžio komanda užbaigė reguliariajame sezone su 4 pergalėmis ir 6 pralaimėjimais. Kitas bandymas buvo 2020–2021 metais, tačiau tuomet „Lietkabelis“ sužaidė prasčiausią sezoną – iškovojo vos 2 pergales.

„Lietkabelio“ ir „Virtus“ poros nugalėtojas ketvirtfinalyje susikautų su Ulmo „Ratiopharm“ komanda. Vokietijos klubas antradienį pateikė nemažą staigmeną ir išvykoje 79:73 palaužė Badalonos „Joventut“ krepšininkus.

Ketvirtfinalyje taip pat būtų žaidžiamos vienerios rungtynės. Jos numatytos balandžio 26–27 dienomis. Pusfinalio etapas vyks gegužės 3–4 dienomis, o finalas numatytas gegužės 11-ąją.