Po dramatiškos pergalės Žibėnas nedžiūgavo dėl žaidimo: likusiose rungtynėse to gali neužtekti

„Šiandien daug kentėjome. Prametėme daug lengvų metimų, bet kai buvo sunkiausia, visus kreditus atiduodame vilniečiams, arenai“, – po dramatiškos pergalės kalbėjo Vilniaus „Ryto“ (24-3) strategas Giedrius Žibėnas.

Sostinės ekipa pirmadienį 82:74 (18:14, 22:27, 14:16, 28:17) namuose palaužė pabaigoje subyrėjusią Utenos „ Juventus“ (13-14) krepšininkus.

Pergalę pasiekęs „Rytas“ išsaugo gerus šansus likti pirmoje turnyro lentelės vietoje ir už nugaros palikti Kauno „Žalgirį“ (24-3), tuo tarpu uteniškiai galėjo aplenkti ketvirtoje pozicijoje esančią Jonavos „CBet“ (14-14), tačiau to nepadarė.

„Šiek tiek abejojome, kaip bus per Velykas, bet jie grįžo į areną, žinojo rungtynių svarbą ir šiandien aš be žodžių. Atsilikome 9 taškais, vėliau sužaidėme geras 5 minutes – to užteko. Suprantame, jog likusiose rungtynėse to gali neužtekti“, – džiaugėsi G. Žibėnas.

Utenos krepšininkai buvo įgavęs 9 taškų persvarą, kai baudas sumetė V. Šulskis (66:57), tačiau tada „Rytas“ rengė spurtą 10:0 ir po K. Smitho metimo persvėrė rezultatą 67:66. Būtent amerikietis ėmė dominuoti – smeigė du tritaškius, o po jo perdavimo Jarvis Williamsui „Rytas“ atsidūrė arčiau pergalės – 75:69. Galiausiai jos vilniečiai nebeiššvaistė.

K. Smithas iki savo svarbiausios atkarpos buvo nepataikęs nė vieno metimo „iš žaidimo“ iš 11. Vėliau jis smeigė 5 iš 6.

„Labai apmaudus pralaimėjimas. 35 minutes kontroliavome rungtynes, laikėmės drausmės, kažkur rizika pasiteisino. Įspūdingą darbą atliko Matulis su Lekūnu, stabdydami Smithą, bet gale padariau klaidų ir aš, kažkur žaidėjai nuvargo, priėmėme blogus sprendimus ir pralaimėjome“, – po dvikovos kalbėjo Utenos ekipas treneris Nedas Pacevičius.