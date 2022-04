Dešimtąjį pasaulio čempionatą pasitinkantis Bosas: norėtųsi laimėti medalius

Gegužės 3-9 dienomis Slovėnijoje vyksiančiam pasaulio ledo ritulio IA diviziono čempionatui besiruošianti Lietuvos rinktinė toliau pluša Elektrėnuose surengtoje stovykloje. Prie rinktinės jau prisijungė ir vienas labiausiai patyrusių jos narių – daugiau nei dešimtmetį Lietuvos rinktinės garbę ant ledo pasaulio čempionatuose ginantis Arnoldas Bosas, rašoma hockey.lt.

Vokietijoje rungtyniaujantis 31-erių metų puolėjas į Elektrėnuose vykstančią Lietuvos rinktinės stovyklą atvyko praėjusios savaitės pabaigoje, prisijungdamas prie anksčiau sezonus užbaigusių ledo ritulininkų. Kartu rinktine jis šiuo metu gerina fizinį pasiruošimą, padėsiantį ledo ritulininkams atlaikyti Liublianoje laukiantį pasaulio čempionato rungtynių maratoną.



„Pats čiuožiau dar tik trečią dieną, o visa rinktinė dabar dirbame fiziškai, kad vėl įgautume formą. Nemažai žaidėjų po sezono turėjo atostogas, aš pats savaitę ilsėjausi, tad reikia vėl įsivažiuoti. Šią savaitę dar dirbame su svoriais bei ant ledo, o nuo kitos savaitės jau pradėsime dirbti ties taktiniais dalykais“, - po treniruotės šios savaitės viduryje kalbėjo A. Bosas.



Šiame sezone Erfurto „Black Dragons“ ekipoje rungtyniavęs puolėjas kartu su šia komanda varžėsi trečiajame Vokietijos divizione. Lietuvos rinktinės narys eilinį kartą pildė rungtynių protokolus prie įvarčių ir rezultatyvių perdavimų grafos, per rungtynes vidutiniškai rinkdamas daugiau nei po vieną rezultatyvumo balą, o su savo klubu jis buvo labai arti didžiulės staigmenos.



Reguliarųjį sezoną aštuntoje pozicijoje baigusiai „Black Dragons“ komandai kelią į atkrintamąsias varžybas teko skintis įkrintamojoje akistatoje, o įveikę šį barjerą jie nepasikuklino mesti rimtą iššūkį reguliaraus sezono konferencijos lyderiams Veideno „Blue Devils“ ledo ritulininkams.



Po sezono sutartį su Erfurto miesto ekipa pratęsęs A. Bosas su komandos draugais serijoje iki trijų pergalių išplėšė penktąsias rungtynes, bet lemiamoje akistatoje triumfavo jų oponentai. Lietuvis pripažįsta, jog toks jo komandos pasirodymas nustebino oponentus, o paskutinėse rungtynėse komandai labiausiai pritrūko jėgų.



„Mes ir šiaip ganėtinai nustebinome priešininkus, nes jie buvo kito pogrupio čempionais. Davėme jiems gerą kovą, bet serijos gale jau pritrūko jėgų, jautėmės kiek pavargę. Kadangi pats pratęsiau kontraktą dar vienam sezonui, tai norisi tikėtis, jog kitąmet mums seksis dar geriau ir nueisime dar toliau.“

Puikios sąlygos Vokietijoje

Per savo karjerą 31-erių metų A. Bosui iki atvykimo į Vokietiją teko pažaisti ne vienoje šalyje: Čekija, Kazachstanas, Lenkija, Anglija buvo tos stotelės, kuriose save išbandė 194 cm ūgio sportininkas. Galiausiai 2017 metais žaidėjo karjera pakrypo į Vokietiją, kur pastaruosius penkis sezonus jis sėkmingai varžosi šios šalies lygose.



Prabėgę penki sezonai Vokietijoje, iš kurių keturi praleisti trečiajame šios šalies divizione, noro keisti aplinką A. Bosui nesukėlė. Anaiptol, žaidėjas pripažįsta, jog tiek ir jis, tiek ir jo šeima jaučiasi vis geriau įsikūrę Vokietijoje. Komfortišką gyvenimą šioje šalyje garantuoja ir ledo ritulininkams suteikiamos sąlygos, pasirūpinančios jais net ir tais atvejais, kai traumos neleidžia pasirodyti ant ledo.



„Atvykdamas į Vokietiją per daug nežinojau kas čia manęs lauks. Bet atvykus man patiko sąlygos, patiko tai, kaip vyksta bendradarbiavimai tarp lygų, kaip sprendžiami draudimo klausimai. Gavus traumą tavęs ten neužmiršta ir neišmeta daryti ką nori, ten esi apsaugotas valstybės draudimu bei kažkam nutikus tavimi pasirūpintų. Patiko ir pati šalis, įsigyvenome su šeima, tiek aš, tiek ir vaikas pramokome vokiškai, jis ten kitąmet pradės eiti į mokyklą“, - apie gyvenimą Vokietijoje kalbėjo A. Bosas.

Čempionate norisi medalių

Pirmą kartą Lietuvos vyrų ledo ritulio rinktinės marškinėlius 2009 metų pasaulio čempionate apsivilkęs A. Bosas laukia išvykos į jau dešimtąjį savo čempionatą. Rinktinėje ne vieną puikų pasirodymą per šiuos metus surengęs ledo ritulininkas jau dabar gali būti vadinamas vienu geriausių Lietuvos rinktinės puolėjų per jos istoriją: 31-erių metų ledo ritulininkui trūksta vos dviejų rezultatyvumo balų, kad patektų tarp dešimties visų laikų rezultatyviausių Lietuvos rintinės žaidėjų pasaulio čempionatuose.



Bene geriausią savo asmeninį pasirodymą 2018 metais Kaune vykusiame čempionate surengęs puolėjas tuomet ne tik pelnė šešis auksą padėjusius iškovoti įvarčius, bet ir buvo pripažintas geriausiu čempionato puolėju. Triumfas šiame čempionate leido A. Bosui kartu su rinktine po metų išbandyti ir IA diviziono lygį, kuriame mūsų šalies rinktinei tuomet su viena pergale per penkerias rungtynes teko į priekį užleisti labiau patyrusius varžovus liekant paskutinėje pozicijoje.



Prisimindamas Kazachstane vykusias pirmenybes, kuriose iki išlikimo rinktinei pritrūko vieno taško, A. Bosas pasidžiaugė, jog mūsų rinktinei buvo suteikta dar viena galimybė užsikabinti šiame lygmenyje.



„Kazachstane mes buvome labai arti išlikimo divizione. Sunku pasakyti, ko mums tuomet labiausiai pritrūko. Tikriausiai įvarčių – jei būtume daugiau įmušę, būtume laimėję daugiau rungtynių. Gavome dar vieną šansą sudalyvauti šio lygmens čempionate ir turėsime padaryti viską, jog šįkart mums nieko nepritrūktų.“



Keturis pasaulio čempionato IB diviziono bronzos medalius ir vieną auksą savo kolekcijoje turintis A. Bosas prieš laukiantį čempionatą negalvoja vien tik apie išlikimą IA diviziono lygmenyje: lietuvis norėtų papildyti savo medalių kolekciją aukštesnio rango diviziono apdovanojimu.



„Šiuo metu dar konkrečių tikslų iš trenerių štabo negirdėjau. Visgi, suprantama, kad norisi daugiau nei tik išlikti – norėtųsi bent jau laimėti medalius.“



Prieš išvykstant į pasaulio čempionatą Liublianoje A. Bosas su komandos draugais Lietuvoje dar sužais dvi kontrolines rungtynes: balandžio 22 dieną 18:30 val. naujuose Kauno ledo rūmuose ir balandžio 23 dieną 17:50 Elektrėnų ledo arenoje lietuviai priims Estijos rinktinę.