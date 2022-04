Lietuvos dailiojo čiuožimo talentas: 16-metė Aglinskytė svajoja apie olimpines žaidynes

Dar jokia čiuožėja nėra atstovavusi Lietuvai olimpinėse žaidynėse moterų varžybose. Tokią svajonę puoselėja 16-metė Jogailė Aglinskytė. Vilnietė jau 10 metų važinėja į treniruotes Kauno ledo čiuožykloje ir sparčiai tobulėja, nors praėjusią vasarą ją sustabdė rimta kojos trauma.

Šį savaitgalį J. Aglinskytė atstovaus Lietuvai pasaulio jaunimo čempionate Taline. Prieš išvykstant jai padėjo treniruotis ledo šokėjas Saulius Ambrulevičius, kuris padėjo kurti ir jos laisvąją programą. Patyręs čiuožėjas džiaugiasi, kad viena perspektyviausių Lietuvos čiuožėjų atsigavo po labai rimtos kojos traumos.

„Labai džiaugiuosi, kad jos smarkiai patobulėjusios abi programos. Mes gyvai matėme tą traumą ir kokia ji buvo baisi. Gerai, kad pavyko atsigauti. Ji kaip sportininkė turi labai teisingą požiūrį ir tą ramumą, kuris ir yra jos arkliukas”, – teigė S. Ambrulevičius.

Neseniai Suomijoje vykusiame Europos jaunimo žiemos festivalyje J. Aglinskytė pasirodė geriausiai iš Lietuvos atstovų – užėmė devintą vietą ir uždarymo ceremonijoje nešė Lietuvos vėliavą: „Tai buvo puiki patirtis. Europos olimpiniame festivalyje trumpoji programa sekėsi neblogai, o laisvoji programa galėjo būti ir geresnė. Toliau dirbu ir stengiuosi dėl tolimesnių varžybų”.

Pasaulio jaunimo čempionate J. Aglinskytės tikslas – patekti į finalą ir atlikti laisvąją programą. S. Ambrulevičius mano, kad tai – įmanoma: „Vertinu, kad ji turi tikrai neblogus šansus gerai pasirodyti ir kiek pamenu ne daug yra buvę Lietuvos čiuožėjų, kurios būtų patekusios į pasaulio jaunimo čempionato finalą. Be to ji turi gerus šansus užimti ten gerą vietą. Ji puikiai atlieka elementus, su tokiu sprogimu. Svarbiausia yra gerai sučiuožti per varžybas.”

Jogailė Aglinskytė / LČF archyvo nuotr.

Lietuvos čiuožimo federacijos prezidentė Lilija Vanagienė pabrėžia, kad patekimas į finalą būtų svarbus pasiekimas skaičiuojant svarbius reitingo taškus, pagal kuriuos čiuožėjos patenka į „Grand Prix“ etapus.

„Labai džiugu, kad Jogailė Iš 45 dalyvių pagal pasaulinį reitingą pasaulio čempionate yra dešimtoje vietoje. Tai reiškia, kad ji trumpąją programą atliks priešpaskutiniame apšilime. Tai didžiulė garbė ir pačiai sportininkei daug geriau startuoti vėliau”, – aiškino L. Vanagienė.

Dmitrijaus Kozlovo treniruojama 16-metė turi ir platesnių svajonių. Viena jų – dalyvavimas olimpinėse žaidynėse. To dar nėra pavykę pasiekti jokiai Lietuvos pavienei čiuožėjai: „Dabar mano didžiausias tikslas yra nuvažiuoti į olimpiadą. Labai daug apie didesnius ateities planus dabar negalvoju. Tiesiog dirbu ir stengiuosi pasiekti kiekvieną nusistatytą tikslą.”

Nors dailiajame čiuožime dominuoja jaunosios Rusijos čiuožėjos, J. Aglinskytės idealas – pasaulio vicečempionė 22-ejų belgė Loena Hendrickx: „Ji man kelia didžiulį žavesį. Jos programos labai įdomios, ją smagu stebėti, nors ji ir skaitosi jau vyresnė dailiajame čiuožime."

Loena Hendrickx / ISU nuotr.

J. Aglinskytė ne vienintelė kylanti dailiojo čiuožimo talentė Lietuvoje – ją vejasi ir trylikametė Agnė Ivanovaitė, kuri skina medalius jaunimo varžybose.