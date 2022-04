„Lakers“ nepatekus į atkrintamąsias sezoną LeBronas Jamesas baigia anksčiau laiko

Trejas pastarąsias Los Andželo „Lakers“ (31-49) lyderis LeBronas Jamesas praleis ir dvejas paskutines šio sezono komandos rungtynes, taip baigdamas savo sezoną.

37 metų veteranas yra pasitempęs čiurną ir dėl to priverstas baigti sezoną anksčiau laiko. Pastarąjį sykį L. Jamesas žaidė balandžio 2 d. mače su Naujojo Orleano „Pelicans“.

„Lakers“ ekipa šiuo metu yra pralaimėjusi 8 rungtynes iš eilės, o sezoną užbaigs mačais su Oklahomos „Thunder“ namuose ir Denverio „Nuggets“ išvykoje.

L. Jamesas šį sezoną baigs sužaidęs tik 56 rungtynes, per kurias rinko po 30,3 taško, 8,2 atkovoto kamuolio ir 6,2 rezultatyvaus perdavimo per rungtynes.

Šiuo metu L. Jamesą pagal rezultatyvumą visoje NBA lenkia tik po 30,4 taško renkantis Joelis Embiidas iš Filadelfijos „76ers“.

30 taškų vidurkį L. Jamesas pasiekė tik trečią kartą per visą savo karjerą. 2005–2006 m. Klivlendo „Cavaliers“ gretose jis per 79 mačus užfiksavo 31,4 taško vidurkį, o 2007–2008 m. sezone per 75 mačus rinko lygiai po 30 taškų.