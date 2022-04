Lietuvos rinktinės narė Vaitukaitytė – apie Italijos futbolą ir pokyčius rinktinėje

Jau penktadienį Lietuvos nacionalinė moterų futbolo rinktinė „Parma Tardini“ stadione stos į kovą su Italijos ekipa, rašoma LFF.lt.

Labai gerai italų moterų futbolą pažįsta Lietuvos nacionalinės rinktinės narė Liucija Vaitukaitytė, žaidžianti „Calcio Pomigliano“ klube, kuris rungtyniauja Italijos moterų „Seria A“ čempionate. Kaip teigia L. Vaitukaitytė, italų futbolas yra labiau koncentruotas į taktiką nei fizinį pasirengimą ar gynybą.

„Italų futbolas yra labiau taktinis, pastebėjau, kad ir mes treniruotėse daugiau dirbame su taktika. Yra daug ir fizinio rengimo, bet gal mažiau technikos. Nors, aišku, visi žaidėjai yra techniški, bet šiek tiek mažiau nei, pavyzdžiui, Ispanijoje, kur buvau prieš tai“, – apie Italijos futbolo subtilybes kalbėjo futbolininkė.

Gerai L. Vaitukaitytė žino ir Italijos futbolo rinktinę, kuri, pasak, Liucijos, yra labai gerai subalansuota.

„Italijos rinktinė turi keletą labai gerų, individualiai stiprių žaidėjų. Greiti kraštai, per kuriuos daugiausiai ir atakuoja. Daro daug skersų perdavimų ir gerai juos uždaro, su kuo ir turėjome problemų pirmose rungtynėse. Tai – iš tikrųjų pakankamai subalansuota komanda, nes gali žaisti per vidurį, gali žaisti žemais perdavimais, gali žaisti aukštais perdavimas, gali žaisti tiesioginį futbolą – dėl to prieš jas gintis yra sunku“, – kalbėjo rinktinės narė.

Išmoktas pamokas po pirmųjų tarpusavio rungtynių futbolininkė tikisi pritaikyti ir šiandienos rungtynėse Parmoje.

„Reikia baudos aikštelėje šiek tiek atsakingiau susirinkti žmones. Kai yra daromi skersi perdavimai, šiek tiek momentais užmiegame. Rungtynių metu kaip ir atrodo, kad viską gerai darome, kaip komanda tvarkingai žaidžiame, bet individualių klaidų pasitaiko ir tokios klaidos prieš tokias komandas mums kainuoja įvarčius ir būna labai gaila, nes labai daug pastangų įdedame, bet galiausiai rezultatas vis tiek būna nemalonus“, – teigė L. Vaitukaitytė.

Rungtynės su Italija bus pirmosios oficialios rungtynės ir naujajam moterų rinktinės treneriui Danieliui Wimmeriui. Kaip teigia žaidėja, naujas treneris – nauja ideologija.

„Nauja ideologija yra tokia, kad mes daugiau nebežaisime tokio visiško gynybinio futbolo, neužsidarysime savo baudos aikštelėje, bet bandysime žaisti su kamuoliu, bandysime įžaidinėti, žaisti žemais perdavimais – tai turbūt didžiausias pokytis ir yra, kad nebijosime žaisti, kad ir kaip mums gausis ar nesigaus“, – pasakojo futbolininkė. – Mes visą laiką taip žaidėme, tai pakeisti tą požiūrį, įdiegti žaidėjoms mintį, kad tu gali žaisti su kamuoliu, gal nemušk jo į priekį, gal atlik perdavimą, galbūt mes pozicinę ataką turėsime žaisdamos prieš gerą komandą, tai yra labai sudėtinga ir manau, kad tam dar reikės laiko. Nežinau, ar šiandien matysis šis pokytis, bet tikrai matysis, kad bandome.“

Lietuvos rinktinės rungtynių tvarkaraštis:

Balandžio 8 d. (penktadienis) 20 val. Italija – Lietuva (Tiesiogiai „Lietuvos futbolo“ Youtube kanale);

Balandžio 12 d. (antradienis) 18 val. Lietuva – Moldova (LFF stadionas). Įėjimas į rungtynes nemokamas.