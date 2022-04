Lietuviškų šaknų turinti biatlonininkė atsisako Rusijos pilietybės ir nekantrauja prisijungti prie rinktinės

Rusijai užpuolus Ukrainą, didžioji dalis sporto pasaulio nusisuko nuo Rusijos ir Baltarusijos sportininkų. Tačiau Lietuvos biatlono rinktinę jau artimiausiu metu gali papildyti lietuviškų šaknų turinti Rusijos pilietė Lidija Žurauskaitė. Šalies biatlono federacijos prezidentas Arūnas Daugirdas tikisi, kad Lietuvos pilietybė sportininkei bus atkurta, nors ir trūksta dokumentų, jis prašo migracijos departamento padaryti išimtį.

L. Žurauskaitės prosenelis buvo lietuvis, todėl jai, pasak biatlono federacijos vadovo, pagal įstatymus gali būti atkurta Lietuvos pilietybė su sąlyga, jei ji atsisakys Rusijos. Iš pradžių 22 metų biatlonininkė tikėjosi išsaugoti ir rusišką pasą, bet sužinojusi, kad tai neįmanoma, nusprendė jo atsisakyti.

Rusijos karas prieš Ukrainą nesustabdė ir Lietuvos biatlono federacijos noro įtraukti šią sportininkę į nacionalinę rinktinę. Tačiau tam reikia Lietuvos migracijos departamento sprendimo. Rusijos tarnybos dar neatsiuntė būtinų pažymų.

„Akivaizdžiai buvo matyti, kad tai yra vilkinimas. Visai neseniai kreipėmės į migracijos departamentą gauti Lietuvos pasą išimties tvarka, nelaukiant tos pažymos su įsipareigojimu, kad ji atsisako Rusijos pilietybės, nes, esant tai situacijai, kai Rusijos tarnybos jau nekomunikuoja, mergina gali laukti amžinai tos pažymos. Tai yra nesąžininga jos atžvilgiu, nes jai Lietuvos pilietybė priklauso pagal įstatymą – jos šaknys yra lietuviškos“, – LRT sakė A. Daugirdas.

Arūnas Daugirdas / Asmeninio archyvo nuotr.

Iki Lietuvos biatlono čempionato L. Žurauskaitė treniravosi Ignalinoje, tačiau šiuo metu yra išvykusi pas tėvus į Rusiją.

„Manau, kad ji yra pakankamai išsilavinusi ir protinga mergina, todėl supranta, kas vyksta. Ji yra iš šeimos, kur žmonės išsilavinę, jie nėra „užzombuoti“, domisi, kas vyksta Vakaruose ir, kiek žinau, jos tėvai jau galvoja apie pilietybės susigrąžinimą.“

2016 m. Lietuvos pilietybė buvo suteikta ir kitai Rusijos biatlonininkei Natalijai Paulauskaitei, tačiau ši sportininkė po dvejų metų baigė karjerą.

Pasak A. Daugirdo, greičiausiai Lietuvos rinktinėje liks ir vyriausiasis treneris baltarusis Sergejus Sokolovskis. Su lietuviais dirba dar keli specialistai iš Baltarusijos.

„Taip, jie yra baltarusiai, nieko nepadarysi, kaip čia pasakyti, tėvų nepasirinksi. Netgi du treneriai kelia savo šeimas į Lietuvą, nes nemato prasmės būti Baltarusijoje, tai pasako apie jų požiūrį. “

Tarptautinė biatlono federacija kovo pabaigoje Rusijos ir Baltarusijos sportininkus pašalino iš visų varžybų, tačiau tai netaikoma treneriams.

– Koks Lietuvos biatlonui buvo 2022 m. olimpinis sezonas?, – LRT paklausė A. Daugirdo.

– Jis buvo labai įvairus. Pirma, tai buvo olimpinis sezonas ir iki jo ėjome ketverius metus. Ėjome labai sunkiai, bet sunkiai ėjo turbūt visas pasaulis, nes buvo pandeminiai iššūkiai, kurie prasidėjo 2021 m. Žinojome, kad olimpinės žaidynės vyks Kinijoje ir kalnuose. Nepažinojome to klimato ir, kas svarbiausia, nelabai turėjome galimybę susipažinti su tuo, kas mūsų ten laukia. Pagrindinis sezono akcentas ir buvo būtent olimpinės žaidynės. Lūkesčiai dideli, o pasiekimai nebuvo tokie, kokių tikėjomės. Nors, apibendrinant, 50 procentų rezultatų įvykdėme. Vien vyrų estafetės 14 vieta ir Vytauto Strolios 21 vieta asmeninėse varžybose yra tikrai geros vietos ir, lyginant su praėjusiomis olimpinėmis žaidynėmis, nėra taip blogai. Tačiau individualių aukštų vietų pritrūko. Tikėjomės ir V. Strolią matyti tarp dešimt stipriausiųjų, iš Tomo Kaukėno, Karolio Dombrovskio tikėjomės žymiai daugiau, ir iš Gabrielės Leščinskaitės, kuri debiutinėse olimpinėse žaidynėse užėmė 61 ir 63 vietas, taip pat tikėjomės aukštesnių vietų, tačiau ši sportininkė jau olimpinėje atrankoje atidavė visą save, įdėjo daug juodo darbo, todėl jai žaidynės buvo tik dalyvauti, o ne siekti aukštesnių rezultatų.

Arūnas Daugirdas / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Jūs pats dar kartą kandidatuojate į Lietuvos biatlono federacijos prezidento postą (rinkimai balandžio pabaigoje, – LRT). Kaip priėmėte šį sprendimą?

Ką pastebėjau, būdamas federacijos prezidentu, kad organizacija sulig kiekvienu olimpiniu ciklu augo, rimtėjo ne tik kaip federacija, bet ir su rezultatais, o tai atėjo su sportininkų karta. Ta karta, kurią pradėjome auginti prieš 10 metų, šiandien matome, kad ji įsitvirtina. Po praėjusio olimpinio ciklo neturėjome didelių netekimų, po šio olimpinio ciklo vėl turiu informacijos, kad nelabai kas nori baigti sportinę karjerą. Aišku, dar ne su visais sportininkais kalbėjau, bet didžioji dalis nori tęsti karjerą, nes mano, kad nepasiekė, ką galėtų pasiekti. Mane tai labai džiugina, nes sąlygos sportuoti tikrai yra palankios ir geresnės nei buvo prieš 4–8 metus. Sudarytos sąlygos, kad atletas gautų pajamas už tai, kad sportuoja, taip pat, kad būtų aprūpintas viskuo, kuo reikia. Esu įsitikinęs, kad galima padaryti dar daugiau ir tuo pagrindu, kurį pastatėme, galime eiti toliau ir tikiu, kad turėčiau dar parako kitam olimpiniam ciklui. Viską spręs biatlono bendruomenė. Jeigu atsirastų kitas, geresnis, kandidatas, tikrai užleisčiau savo poziciją ir su malonumu padėčiau, pasidalinčiau sukaupta didele patirtimi, nes pokyčiai visur reikalingi. Galbūt kitas žmogus padarytų dar geriau. Tikrai ieškome ir norime rasti, kas mane ateityje galėtų pakeisti.

– Kiek rinktinės sportininkų patvirtino, kad tęs sportinę karjerą?

Pas mus A rinktinėje buvo 6 žmonės, tai jau turiu iš 5 patvirtinimus, kad jie tęs karjerą.

– Kokia situacija dėl rinktinės vyriausiojo trenerio Sergejaus Sokolovskio iš Baltarusijos, nes su juo buvo sudaryta sutartis vienam olimpiniam ciklui?

– Ir toliau vedame derybas su treneriais. Treneris yra labai svarbi figūra. Pas mus yra vyriausiasis treneris, taip pat kiti treneriai – vienas atsakingas už šaudymą, kitas – už jaunimo rinktinę. Trenerių komandą sudaro 4–5 žmonės ir vienam iš jų patikimas strateginis rinktinių valdymas. Manome, kad S. Sokolovskis, kuris vedė mūsų rinktinę pastaruosius 4 metus, gali likti dar 4 metams, nes jis tikrai neišnaudojo visų galimybių ir nepasiekė asmeninių tikslų. Preliminariai kalbėjome su juo ir jis sutiktų toliau dirbti su mūsų komanda, dėl kitų trenerių irgi vyksta derybos. Trenerių štabą komplektuosime pagal tai, kurie biatlonininkai ir toliau sportuos. Bet tikimės, kad S. Sokolovskis sutiks dirbti dar 4 metus.

Tautvydas Strolia / V. Dranginio/LTOK nuotr.

– Kiek situaciją dėl trenerio baltarusio keičia prasidėjęs karas Ukrainoje?

– Sudėtingas klausimas. Tie žmonės su mumis dirba nebe pirmi metai. Noriu pasakyti, kad tie specialistai, kurie pas mus dirba, yra provakarietiški, nėra prorusiški. Tikrai galiu už tai garantuoti. Jų požiūris, jų mąstysena, jų bendravimas... Matome, kad jie nebeturi draugų Rusijoje... Įsivaizduokite, kad baltarusis nebeturi draugų Rusijoje, nes, prasidėjus karui jis bando papasakoti, kas vyksta iš tikrųjų, o rusai sako, kad tai nesąmonės. Puikiai suprantame, kaip yra užpumpuoti smegenys Rusijoje ir kad jie neįsivaizduoja, kaip yra iš tikrųjų. O Lietuvos rinktinės treneriai, kadangi jie didžiąją dalį būna Europoje, Lietuvoje, mato realią situaciją ir jiems labai sunku. Taip, jie yra baltarusiai, nieko nepadarysi. Kaip sakoma, tėvų nepasirinksi. Du treneriai netgi perkelia savo šeimas į Lietuvą, nes nemato prasmės būti Baltarusijoje, tai pasako apie jų požiūrį.

– Kokia situacija dėl Lietuvos pilietybės laukiančios biatlonininkės iš Rusijos Lidijos Žurauskaitės, nes spalį viename iš interviu minėjote, kad ji – „be penkių minučių lietuvė“ ?

– Rudenį ir dabar trūksta vienintelės pažymos, t.y. iš Rusijos turėjome gauti pažymą, kad ji atsisako Rusijos pilietybės, tačiau rusai iki šiol tos pažymos taip ir neišdavė. Jie vilkino procesą – sportininkė gaudavo laiškus iš tarnybų, kad kažko dar trūksta, nors akivaizdžiai buvo matyti, kad tai yra tik vilkinimas. Visai neseniai kreipėmės į migracijos departamentą gauti Lietuvos pasą išimties tvarka, nelaukiant tos pažymos su įsipareigojimu, kad ji atsisako Rusijos pilietybės, nes, esant tai situacijai, kai Rusijos tarnybos jau nekomunikuoja, mergina gali laukti amžinai tos pažymos. Tai yra nesąžininga jos atžvilgiu, nes jai Lietuvos pilietybė priklauso pagal įstatymą – jos šaknys yra lietuviškos.

– Kada tikitės sulaukti migracijos departamento sprendimo?

– Artimiausiu metu, nes dokumentai yra pateikti neseniai. Sportininkė pati bandė kreiptis į Rusijos tarnybas per elektroninę sistemą. Ji visą tą kelią yra praėjusi, bet atsakymo negauna, tik neapibrėžtumas ir laiko tempimas.

Natalija Kočergina, Gabrielė Leščinskaitė ir Lidija Žurauskaitė / Roberto Trakio nuotr.

– Kaip sportininkė jaučiasi dėl karo situacijos ?

– Jos emocinė būsena buvo sudėtingiausia, kad ji šiemet negalėjo prisijungti prie mūsų rinktinės. Ji jautė nuoskaudą dėl to ir jai buvo sunku, kai rinktinės važiuoja į varžybas, startuoja, o ji, išskyrus nacionalinį čempionatą ir regionines varžybas, negalėjo startuoti. O dėl kitų įvykių... Manau, kad ji yra pakankamai išsilavinusi ir protinga mergina, todėl supranta, kas vyksta. Ji yra iš šeimos, kur žmonės išsilavinę, jie nėra užpumpuoti, domisi, kas vyksta Vakaruose ir, kiek žinau, jos tėvai jau galvoja apie pilietybės susigrąžinimą, nes irgi turi tą teisę. Be to, jei gyvena Murmanske, toli šiaurėje... Jie turėdavo santykių su Suomija, važinėdavo ten slidinėti, ten truputį kitaip nei kitose Rusijos dalyse.

– Kur šiuo metu yra L. Žurauskaitė?

– Ji išvažiavusi trumpam aplankyti tėvų ir turi grįžti. Galbūt net rytoj, jeigu gausime pranešimą iš migracijos departamento.

– Kiek ši sportininkė galėtų sustiprinti Lietuvos moterų biatlono rinktinę?

– Manau, kad rimtai galėtų prisidėti, nes moterų komandai labai trūksta papildomo žmogaus. Jai pasaulio taurės normatyvas yra įveikiamas, tai turėtume minimaliai bent jau trečią žmogų pasaulio taurės varžybose.