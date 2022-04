Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pasaulio čempionate iškovojo antrą pergalę

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė tęsia įspūdingą pasirodymą pasaulio čempionate Bulgarijoje, iškovodamos antrą pergalę iš tiek pat galimų, skelbia hockey.lt.

IIIA divizione besikaunančios lietuvės antradienį 8:3 nepasigailėjo turnyro šeimininkės Bulgarijos ir į savo sąskaitą įsirašė antrąją pergalę iš tiek pat galimų. Po pirmojo rato kovų abi rungtynes laimėjusios lietuvės prieš atsakomąsias dvikovas turnyrinėje lentelėje užima pirmąją poziciją.



Lietuvos rinktinės puolimo lyderė Klara Miuller jau nuo pirmųjų rungtynių minučių tapo neišsprendžiamu galvos skausmu Bulgarijos gynybai. Ketvirtą minutę ji pataikė į virpstą, o jau kito išpuolio metu itin tiksliu metimu ji nepaliko oponentėms jokių šansų apsiginti (04:24).



Nepaisant greito įvarčio, šeimininkėms pavyko išlyginti rezultatą įpusėjus pirmajam kėliniui. Į Emilijos Simonsen ginamus vartus įskriejo Nikolės Dilovos mestas ritulys (12:46).



Netrukus po savo pelnyto įvarčio Bulgarijos rinktinės narės pažeidė taisykles, o mūsų rinktinei progos žaidžiant penki prieš keturis ilgai laukti nereikėjo. Nors pirmu bandymu oponentės blokavo K. Miuller metimą, ši nepasidavė ir netrukus atliko pakartotinį metimą, kuris skriejo į Bulgarijos rinktinės vartų tinklą (15:07, rez. perd. Ramunė Maleckienė).

Praėjus porai minučių po antrojo lietuvių įvarčio, varžovės dar kartą prasižengė ir jos vėl turėjo sumokėti už tai įvarčiu. Gabija Petrauskaitė paliko ritulį K. Miuller, o pagreitį įgavusios lietuvių puolėjos sustabdyti varžovės nepajėgė – į jų vartus krito jau trečiasis įvartis (17:43, rez. perd. G. Petrauskaitė).



Antrajame kėlinyje varžovės stengėsi dvigubinti ar net trigubinti gynybą prieš K. Miuller, o ši ieškojo erdvės turinčių komandos draugių. Arčiausiai tikslo po jos perdavimo buvo R. Maleckienė, bet jos metimą atrėmė vartininkė.



Mūsų rinktinei neišnaudojus savo progų, bulgarės pasižymėjo daugumoje, sumažindamos deficitą perpus. Tiksli buvo metimą į viršutinį vartų kampą atlikusi Mirela Zareva (31:49).



Varžovėms sugrįžus iki kovinės distancijos dar kartą sužibėjo K. Miuller. Po komandinio darbo spaudžiant Bulgarijos rinktinę jų pačių zonoje, būtent „HC Klaipėdos“ auklėtinė perėmė ritulį ir ketvirtą kartą rungtynėse nuliūdino šeimininkių aistruolius (36:49).



Kėlinio pabaigoje K. Miuller surengė dar vieną reidą: nors iš pradžių apčiuožus iš už vartų jos metimą į kairę vartų pusę vartininkė atrėmė, puolėja nepasimetė ir susigrąžinusi ritulį atliko tokį patį veiksmą jau į kitą vartų pusę, o šį kartą oponentė tokiam manevrui pasiruošusi nebuvo ir į Bulgarijos vartus krito dar vienas įvartis (39:52, rez. perd. Gintarė Karpavičiūtė).



Tuo ir taip gausios Bulgarijos rinktinės problemos nesibaigė. Per kėlinyje likusias septynias sekundes Lietuvos rinktinė sugebėjo suregzti dar vieną įvarčiu pasibaigusią ataką. Nors gynėjai pavyko pargriauti K. Miuller, ši net ir būdama ant ledo sugebėjo atlikti perdavimą Gabijai Petrauskaitė, o jaunoji jos kolegė prieš pat kėlinio sireną pasiuntė varžoves į visišką nokautą (39:59, rez. perd. K. Miuller).



Trečiajame kėlinyje Bulgarijos rinktinės viltis dar pabandyti užsikabinti ir pakovoti dėl taškų greitai nuramino šeštąjį savo įvartį rungtynėse pelniusi K. Miuller (42:38, rez. perd. Emilija Simonsen).



Per nieko nebelėmusią kėlinio pabaigą M. Zareva buvo tiksli antrą kartą rungtynėse, bet netrukus lietuvės ir vėl turėjo savo atsaką. Per visą aikštę ritulį persivariusi Emilija Tučiūtė įspūdingu individualiu reidu pelnė savo pirmąjį įvartį atstovaujant Lietuvos rinktinei (50:30).



Po aštuntojo įvarčio rinktinės treneris Berndas Haakė nusprendė suteikti poilsio Emilijai Simonsen, o ją vartuose pakeitė rinktinėje oficialiame susitikime debiutavusi Viltė Beličenkaitė. Per savo dešimt minučių ant ledo ji klaidų nedarė ir Lietuvos rinktinė iškovojo įtikinamą pergalę 8:3.



Rytoj pasaulio čempionate ant ledo susitiks Belgijos ir Bulgarijos rinktinės, o lietuvių laukia poilsio diena. Į kovas jos sugrįš jau ketvirtadienį, kai jų antrą kartą lauks Belgijos rinktinės pasipriešinimas.