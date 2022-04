Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pasaulio čempionate startavo pergalingai

Lietuvos moterų ledo ritulio rinktinė pergalingai pradėjo Bulgarijoje vykstantį pasaulio moterų čempionato IIIA diviziono turnyrą, rašo hockey.lt.

Pirmose turnyro rungtynėse Lietuvos rinktinei nepavyko išlaikyti dviejų įvarčių pranašumo, bet galiausiai trečiojo kėlinio pabaigoje pelnytas įvartis leido džiaugtis pergale 3:2 prieš Belgijos rinkinę.



Rungtynių pradžioje vyravusį nervingumą Lietuvos rinktinei labai greitai pavyko nutraukti pelnytu įvarčiu. Po Klaros Miuller reido ritulį gavusi Gabija Petrauskaitė tiksliu metimu išvedė Lietuvos rinktinę į priekį (05:13, rez. perd. K. Miuller). 15-metei debiutantei tai buvo pirmasis oficialus susitikimas ir pirmasis įvartis ginant nacionalinės rinktinės garbę.

Po pelnyto įvarčio Lietuvos rinktinei teko kur kas dažniau leisti laiką prie savo vartų, o varžovės atliko ne vieną metimą į Emilijos Simonsen ginamus vartus. Laimei, Danijoje žaidžianti vartininkė neklydo ir išsaugojo rinktinei persvarą.



Galiausiai kėlinio pabaigoje dar vieną individualų reidą atliko K. Miuller, radusi erdvės tarp trijų varžovių ir šįkart pati užbaigdama ataką neatremiamu metimu į viršutinį vartų kampą (19:14).



Antrajame kėlinyje varžovės ir toliau dažniau kūrė atakas, o lietuvėms teko ieškoti savo progų kontratakose. Galiausiai įpusėjus rungtynėms savo vartų nepavyko apsaugoti ir E. Simonsen, kai Femke Bosmans (34:11) pasiuntė ritulį į Lietuvos rinktinės vartus.



Po praleisto įvarčio Lietuvos rinktinės vartininkei ir toliau netrūko darbo, o kartą ji pademonstravo puikią reakciją, kai oponentė bandė ją pergudrauti pabėgusi viena prieš vieną.



Trečiajame kėlinyje Lietuvos rinktinės atstovėms ne kartą teko užimti vietą ant nubaustųjų suolelio, o pražangos dar labiau didino apkrovas mūsų rinktinės vartininkei. Iki rungtynių pabaigos likus žaisti septynias minutes E. Simonsen dar kartą apstulbino varžoves, kai sugebėjo apsiginti ne tik nuo pirminės oponenčių atakos, tačiau ir netrukus nuo vartų linijos atmušti į juos nepatogia trajektorija skriejusį ritulį.



Dar kartą į nepalankią situaciją mūsų šalies rinktinė papuolė kai vienu metu buvo užfiksuoti net du taisyklių pažeidimai, o tuo metu nuobauda jau atliko viena mūsų ledo ritulininkė. Dėl šios priežasties lietuvių rinktinei daugiau nei dvi minutes teko žaisti ant ledo turint tris žaidėjas, o ant nubaustųjų suolelio sėdosi ir rinktinės kapitonė Ramunė Maleckienė ir K. Miuller.





Atsilaikyti per šią atkarpą lietuvėms nepavyko: Anke Steeno surado būdų pralaužti lietuvių gynybą ir išlygino rezultatą (54:53).



Lietuvos rinktinės situaciją taisyti ėmėsi daugiau nei dvi minutes ant nubaustųjų suolelio komandos drauges stebėti turėjusi K. Miuller. Vos ant ledo sugrįžusi „HC Klaipėda“ mokyklos auklėtinė uždirbo oponentės pražangą, o daugumoje ji netrukus pati surado kelių link varžovių vartų ir pasiuntė į jų vartus pergalingą įvartį (56:43).



Per likusį rungtynių laiką Lietuvos rinktinė neleido varžovėms surengti pavojingesnio išpuolio ir Lietuvos rinktinė džiaugėsi pirmąja pergale čempionate.



Po rungtynių vyriausias komandos treneris Berndas Haakė pasidžiaugė pergale ir pabrėžė, jog rungtynėms artėjant prie pabaigos itin jautėsi jo auklėtinių nuovargis.



„Mums labai pasisekė, kad laimėjome rezultatu 3:2. Labai ilgai turėjome dviejų įvarčių pranašumą, bet tuomet gavome per daug pražangų ir varžovės sugebėjo išlyginti rezultatą. Buvo galima aiškiai pamatyti, jog ši rinktinė sezono metu neturėjo daug pilnų matmenų žaidimo praktikos. Rungtynių metu žaidėjos jautė vis didesnį nuovargį, o tam nepadėjo ir gaunamos pražangos.“



Kalbėdamas apie 43 metimus atrėmusią ir geriausia mūsų rinktinės žaidėja pripažintą Emiliją Simonsen, Lietuvos rinktinės vyriausias treneris teigė, jog ji šiandien buvo labiausiai atsakinga už iškovotą pergalę.



„Kaip dabar yra kalbama NHL lygoje: suomių vartininkai joje šiuo metu dominuoja, o mes galime pasakyti, jog šiandien ant ledo dominavo mūsų vartininkė. Emilija šiandien buvo 80% visos mūsų rinktinės ir ji laimėjo mums rungtynes. Žinoma, džiaugiamės ir Klaros įvarčiais, iš kurių antrasis, rungtynių pabaigoje leido mums laimėti rungtynes.“



Rytoj Lietuvos rinktinės laukia dar viena akistata pasaulio čempionate. Bulgarijoje 18:30 val. jų lauks šeimininkių rinktinės iššūkis.



„Prieš Bulgariją mums žaisti bus daug sunkiau. Turime tik tris penketus ir po šiandien būsime pavargusios. Dėl to rytoj turėsime žaisti labiau gynybinį ledo ritulį“, – rytojaus dvikovą apžvelgė B. Haakė.