Lietuvos krepšiniui įgėlęs Garastas – apie „Žalgirio“ ir Maksvyčio sąjungą: vienas iš geresnių variantų

Lietuvos krepšinio tėvas, Kauno „Žalgirio“ atgimimo simbolis ir legenda – šiais epitetais apibūdinamas vienas labiausiai nusipelniusių krepšinio trenerių Vladas Garastas. Trečiadienį legendinis strategas Lietuvos tautinio olimpinio komiteto šventėje sulaukė sveikinimų 90-mečio proga ir už nuopelnus Lietuvos sportui buvo apdovanotas LTOK prizu „Pergalė“.

Pasidžiaugęs, kad vis dar savo kojomis gali atvykti atsiimti prizo, V. Garastas palietė kitas Lietuvos krepšiniui svarbias temas – Kazio Maksvyčio ir „Žalgirio“ sąjungą, Lietuvos rinktinę ir legionierius.

V. Garastas, kuris praeityje irgi yra dirbęs tiek nacionalinėje komandoje, tiek „Žalgiryje“, sako, kad kauniečiai nesuklydo pasirinkdami K. Maksvytį: „Turbūt dabar vienas iš geresnių variantų. Kai pažiūri į visus trenerius, matai, kad yra ne tik žaidėjų, bet ir trenerių trūkumas.“

– Treneri, šiandien pasidžiaugėte, kad vis dar savo kojomis galite atvykti į apdovanojimus. Ar skaičiuojate šias šventes, jubiliejus?

– Stengiuosi apie tai negalvoti. Senstant visas procesas vyksta galvoje. Aš noriu, kad to nebūtų, man metai yra tik skaičiai.

Daina Guzdinevičiūtė ir Vladas Garastas / S. Čirbos/LTOK nuotr.

– Savo kolekcijoje turite daug apdovanojimų. Ką reiškia šis?

– Esu nustebintas, labai ačiū LTOK. Gal man nereikėtų apie tai kalbėti, bet vis tiek... Kaunui atidaviau labai daug, pragyvenau 45 metus, treniravau „Žalgirį“ ir t.t., bet niekas su 90-uoju gimtadieniu manęs Kaune nepasveikino. Anksčiau merai pasveikindavo, o šį kartą nutarė, kad gal dar truputį per anksti. Aš, aišku, neįsižeidžiau, net nebegalvoju, nebeturiu jokių kaprizų, tiesiog noriu ramiai gyventi. Net nustebau, kai olimpinis komitetas atsiuntė, kad nori pasveikinti.

– Tai gal Kaunas pasveikins 100-ojo jubiliejaus proga?

– Gali būti.

– Treneri, ar jus džiugina dabartinė Lietuvos krepšinio situacija?

– Manęs visai nedžiugina. Žinote, nenoriu net pradėti kalbėti. Tas krepšinis nusmukęs savo meistriškumu, tą rodo ir rezultatai. Nieko, gal viskas pasikeis. Čia geriau net nepradėti kalbėti. Neapsimoka. Paskui sakys, kad šitas seniukas visai nukvakęs. Aš žinau, kaip bus. Skiriasi mūsų nuomonės, ateina nauja karta, kitas mąstymas, kiti norai. Šitą pragyvenau savo laikais, kai tėvai kalbėdavo vieną, mes – kitą. Dabar aš pats esu tas tėvas. Jau skiriasi mūsų mąstymai, aš pradedu kalbėti apie patriotiškumą, vardan Lietuvos, o man sako: palauk, tu jau pasenęs tuo mąstymu, viskas dabar yra kitaip.

Man, pavyzdžiui, labai nepatinka, kad pas mus žaidžia tiek daug užsieniečių. Kur mūsų broliai lietuviai? Anksčiau mes kaip tik „Žalgiryje“ akcentavome, kad komandoje žaistų vien tik lietuviai, jokių kitų žmonių mūsų tarpe negali būti, tik mes galime atstovauti savo komandai. Dabar pasižiūrėkite į kitas komandas – žaidžia Pasvalys, Prienai, kur vien tik užsieniečiai. Nieko nesuprantu. Ar čia būtinai turi laimėti, mokėti pinigus, kad būtų pergalės? Aš manau, kad kuo daugiau užsieniečių žaidžia mūsų klubuose, tuo mūsų rinktinė yra silpnesnė. Tai šimtaprocentinis reikalas, ir dėl to mes jau nepatekome į olimpines žaidynes. Ir kas gali garantuoti, kad toliau bus geriau? Kas bus daroma, kad to nebūtų? Yra gi mokyklos, treniruojasi vaikai.

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė / Eriko Ovčarenko/BNS nuotr.

– Kazys Maksvytis kitą sezoną treniruos ir „Žalgirį“, ir Lietuvos rinktinę. Treneri, jūs savo laiku irgi treniravote šias komandas. Ar sunku suderinti darbus?

– Viską galima suderinti. Man tik keista, kai sako: kiek daug rungtynių buvo – per penkias dienas sužaidė trejas. Nu ir kas čia yra? Ar griovį kasė? Ar vėl ką nors darė? Taigi anksčiau būdavo turai, kai per šešias dienas vykdavo penkerios rungtynės. Didieji turai vykdavo septynias dienas, per kurias reikėdavo sužaisti šešerias rungtynes. Ir niekas nekalbėdavo apie tą nuovargį. Toks tavo darbas, už tai gauni pinigus, ko čia dabar verkti? Dabar jau didvyris – paskrido keletą valandų... O kas čia yra? Čia paprastas dalykas. Kai žaidėjai man pasiskųsdavo, kad yra pavargę, aš jiems pasakydavau: keisk profesiją, eik dirbti buhalteriu.

– Ar pasitikite Kaziu Maksvyčiu?

– Pasitikiu. Dabar turbūt vienas iš geresnių variantų. Kai pažiūri į visus trenerius, matai, kad yra ne tik žaidėjų, bet ir trenerių trūkumas. Man tai nėra nieko baisiau, kai komandas turi treniruotis užsienietis. Jeigu mes vadinamės krepšinio valstybe, o negalime pastatyti lietuvio trenerio vadovauti komandai, tai tada turime labai blogą reikalą. Juk ir nepastatome mes kažkokio labai išskirtinio trenerio, bet taip kažkokį... iš Austrijos. Jis gal ir puikus žmogus, bet ten juk ne krepšinio šalis, aš iškart abejojau jo meistriškumu. Treneris, kaip ir žaidėjas, turi augti, kilti, žiūrėti, semtis žinių, mokytis. Tapti geru treneriu yra didelis dalykas, o Maksvytis, skaitau, viską praėjęs. Neseniai su juo kalbėjau, sakau, ateini labai geru laiku į „Žalgirį“. Kai aš atėjau, „Žalgiris“ buvo 11-oje vietoje iš 12-os, o tu dabar ateini, kai „Žalgiris“ yra paskutinis. Sakau, tau bus labai gerai.

Kazys Maksvytis / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

– Ar davėte kokių patarimų, kaip suderinti darbą „Žalgiryje“ ir Lietuvos rinktinėje?

– Nekalbėjome ta tema, daugiau juokavome. Aišku, visada yra sunku, kada komanda stovi aukštai – tada reikia išlaikyti, nes lengviau yra iškovoti, negu išlaikyti tą lygį. Žmonės prie gero greitai pripranta. Duosiu pavyzdį iš savo patirties, kada tris sykius buvome Tarybų Sąjungos čempionais, o tada grįžome iš Maskvos užėmę antrąją vietą. Tai žinote, kas pasitiko oro uoste – tik šlavėja. Vėliau net ir pirma vieta pasidarė nebeįdomi. Pavyzdžiui, kai pradėjau dirbti po 24 metų pertraukos, buvo antra vieta, tai sako, kad taip laukė tik S. Dariaus ir S. Girėno atskrendant iš Atlanto.

– Kaip manote, ar esant dabartinei situacijai, Rusijos klubai dar kada sugrįš į Eurolygą?

– Sunku dabar prognozuoti. Situacija yra labai rimta, nežinome, kas čia vyks ir kaip bus toliau. Čia labai rimtas reikalas, o dar visi pranašauja, kad bus tas ir tas, visi tik gąsdina tave.

– Jūs neseniai kreipėtės į Rusijos žmones, taip pat pasiuntėte žinutę ukrainiečiams. Kaip matote tą situaciją dabar?

– Nu situacija tokia, kad galima kovoti ir laimėti. Iš pradžių tai tikrai atrodė sudėtinga – tave puola 145 mln. gyventojų turinti valstybė. Sudėtinga, bet, pasirodo, bendromis jėgomis galima kovoti. Blogai, kad dėl pamišusių žmonių vieni eina į dangų. Praeityje irgi tokių turėjome: Stalinas, Hitleris.

Plakatas prieš karą Ukrainoje / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kaip manote, ar Šarūnas Jasikevičius ateityje treniruos Lietuvos rinktinę?

– Visko gali būti. Dabar treniruoja Maksvytis, bet kas čia žino, kaip jam eisis. Nežinau, koks bus „Žalgiris“ kitą sezoną. Trenerio laukia baisus darbas. Jo rugsėjį laukia Europos čempionatas, tada reikės dirbti su komanda. Visgi, manau, kad tai suderinami dalykai. Aš pats taikydavau tuos pačius derinius ir klube, ir rinktinėje, nebereikia kažko ieškoti. Skaitau, kad klubas padeda treniruoti Lietuvos rinktinę. Nėra čia ko bijoti.