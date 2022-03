Ketvirtadienis bus lemiama diena Rusijos futbolui – ar FIFA panaikins rusų narystę?

Kovo 31 d. Kataro sostinėje Dohoje vyks itin svarbus FIFA kongresas, esminiu jo klausimu gali tapti Rusijos futbolo sąjungos (RFU) pašalinimas iš FIFA narių ir visiškas šalies agresorės izoliavimas iš futbolo pasaulio.

Praėjus kelioms dienoms po vasario 24 d. Rusijos pradėto karo prieš Ukrainą pradžios FIFA ir UEFA vienu metu kartu pašalino Rusijos klubus ir visas visų amžiaus grupių rinktines iš visų tarptautinių turnyrų.

Nors mes žinome posakį, kad nieko nėra pastoviau už laikiną, suspendavimas kada nors baigsis, nors šiuo metu ir sunkiai įsivaizduojama, kad kitame sezone pamatysime Rusijos klubus UEFA turnyruose. Rusijos rinktinės jau tikrai nebus 2022 m. pasaulio čempionate, o šiai FIFA sankcijai kol kas neprieštaravo net ir sporto arbitražo teismas (CAS).

Be to, UEFA net nėra suspendavusi Rusijos kaip organizacijos narės, o RFU prezidentas Aleksandras Diukovas vis dar yra UEFA vykdomojo komiteto narys. UEFA vykdomojo komiteto narys yra ir Ukrainos futbolo federacijos prezidentas Andrijus Pavelko. Suspenduoti Rusiją iš savo narių UEFA irgi gali tik per kongresą, o artimiausias kongresas numatomas tik gegužės 11-ąją, tad FIFA kovo 31-ąją gali būti pirma, žengusi tokį žingsnį.

Giannis Infantino / AP nuotr.

Ketvirtadienio FIFA kongreso darbotvarkėje ketvirtuoju numeriu įrašytas klausimas „Asociacijos narystės suspendavimas arba pašalinimas iš narių“, tačiau konkrečiai neparašyta, kokioms FIFA narėms šis klausimas taikomas.

Tai gali būti Rusija, bet gali būti ir Zimbabvės arba Kenijos nacionalinės futbolo federacijos, į kurių veiklą pastaruoju metu akivaizdžiai kišosi vietos valdžia, nors tai draudžia FIFA taisyklės.

LFF generalinis sekretorius Edgaras Stankevičius teigė nežinantis, apie kokią valstybę kalbama FIFA kongreso darbotvarkėje, bet patikino, kad Rusijos klausimas bet kuriuo atveju bus iškeltas.

„Mes tikslios informacijos neturime, kalbėjome su Ukrainos federacija, labai tikimės, kad čia kalbama apie Rusiją, bet gali būti, kad čia kuri nors iš Afrikos valstybių, kaip dažniausiai ir būna, ten daugiausia visada vidinių problemų.

Tačiau bet kuriuo atveju tas klausimas (dėl Rusijos – LRT) bus keliamas ir aptariamas. Turėsime oficialių vakarienių, susitikimų, tos temos tikrai neišvengsime. Visos Europos narės tikrai kels šį klausimą. Vakar turėjome oficialų susitikimą ir su Airijos futbolo federacija, jie irgi yra išsiuntę raštą FIFA`i dėl Rusijos pašalinimo. Net jeigu nebus klausimas įtrauktas į darbotvarkę, jis bus iškeltas“, – LRT.lt sakė E. Stankevičius.

Edgaras Stankevičius / BNS nuotr.

Jeigu vis dėlto būtų sprendžiamas klausimas dėl tolimesnės Rusijos narystės FIFA organizacijoje, patys rusai mano, kad jie nebūtinai būtų pašalinti. Kad toks sprendimas būtų priimtas, reikia trijų ketvirtadalių visų organizacijos balsų „už“.

Šiuo metu FIFA vienija 211 narių, jeigu atmesime Rusiją, Zimbabvę ir Keniją, lieka 208 narės, tad Rusijai pašalinti reikia 156 balsų.

Kaip rašo rusų sporto portalas sports.ru, labai priklausys nuo to, kaip vyks balsavimas – slaptai ar atvirai. Sports.ru teigimu, jeigu balsavimas bus slaptas – Rusija beveik neabejotinai nebus pašalinta. Jei atviras – tada rizika būti pašalintiems gerokai išauga.

Pavyzdžiui, kovo 2 d. Jungtinių Tautų Generalinėje Asamblėjoje buvo priimta rezoliucija, kuria reikalaujama, kad Rusija „nedelsdama“ išvestų pajėgas iš Ukrainos. Iš 193 organizacijos narių „už“ balsavo 141, prieš – tik 5, o dar 35 šalys susilaikė. Jeigu šį JT balsavimą laikysime rodikliu, kaip galėtų baigtis balsavimas FIFA, – situacija yra „ant ribos“.

Tiesa, FIFA balsavime irgi galima susilaikyti, o tokiu atveju šie balsai neskaičiuojami, tad trys ketvirtadaliai skaičiuojami tik nuo tų balsų, kurie balsavo „už“ arba „prieš“.

Rusijos futbolo sąjungos prezidentas Aleksandras Diukovas / AP nuotr.

E. Stankevičius nesiryžo prognozuoti, kaip balsavimas galėtų klostytis FIFA: „Surinkti galima, Europa – be problemų. O kaip bus su Afrikos, Azijos šalimis, kiek jos seka situaciją, koks jų bendras įspūdis. Labai priklausytų nuo to, kokį toną per tokį svarstymą užduotų pati FIFA.“

Akivaizdu, kad po analogiško balsavimo UEFA organizacijoje Rusija tikrai būtų pašalinta ir neturėtų jokių šansų išlikti, todėl Rusijoje jau kalbama apie siekį patiems palikti UEFA ir pereiti į Aziją – Azijos futbolo konfederaciją (AFC).

Tam pasitelkiamas Izraelio pavyzdys. Jo futbolo federacija pradžioje priklausė AFC. 1964 m. Izraelis net rengė Azijos taurės turnyrą. Tačiau, arabų šalyse didėjant priešiškumui Izraeliui, vis dažniau atsisakant žaisti oficialias rungtynes su šios šalies klubais ir rinktine, 1974 m. Izraelis buvo pašalintas iš AFC narių.

Izraelis žaidė atrankoje jau į 1980 metų Europos čempionatą, tačiau visateisiu UEFA nariu tapo tik 1994 metais.

Tiesa, jeigu FIFA ketvirtadienį pašalintų Rusiją iš savo narių, rusai jau negalėtų pereiti iš UEFA į AFC tol, kol nebūtų priimti atgal į tarptautinę futbolo šeimą. Jei pašalinimo nebūtų, o UEFA gegužės 11-ąją priimtų sprendimą išmesti rusus, tuomet rusai jau galėtų siekti narystės AFC.