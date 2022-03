Lietuvos rekordu tarptautinį sezoną baigęs Strolia: pirmą kartą esu patenkintas

Paskutinėse pasaulio biatlono taurės varžybose dar vieną Lietuvos rekordą pasiekęs Vytautas Strolia džiaugiasi, kad pirmą kartą tarptautinį sezoną pavyko baigti aukšta nata. Pasak geriausio šalies biatlonininko, daugelio metų darbas ir sukaupta patirtis davė vaisių ir netgi kartėlis dėl olimpinių žaidynių neužgožia sėkmingiausio karjeroje sezono.

Paskutiniame pasaulio taurės etape Norvegijoje Vytautas Strolia triskart pateko į geriausiųjų dvidešimtuką. Paskutinę varžybų dieną 29 metų lietuvis užėmė 17 vietą prestižinėse 15 kilometrų bendro starto varžybose – šioje rungtyje nė vienam lietuviui iki šiol to padaryti nepavyko. Sėkmingai sezono pabaigai kojos nepakišo ir po olimpinių žaidynių gautas teigiamas COVID-19 testas.

„Tas susirgimas man davė labai daug naudos, nes savaitę pailsėjau, pabuvau namie, išsimiegojau gerai, nes po olimpinių žaidynių buvo tikrai labai didelis nuovargis – ir psichologinis, ir fizinis. Tai džiaugiuosi, kad galėjau ramiai namie pabūti ir pailsėti. Tada į paskutinius tris pasaulio taurės etapus išvažiavau tikrai labai motyvuotas ir tikrai norėjau įrodyti, kad sezono pabaiga gali būti sėkminga. Iki šiol paskutiniai etapai man būdavo „išvargti“ ir be rezultato“, – teigė biatlonininkas.

Vytautas Strolia / Ch. Manzoni/IBU nuotr.

V. Strolia žibėjo ir kituose pasaulio taurėse etapuose. Galutinėje įskaitoje 25 vietą užėmęs lietuvis, per sezoną laimėjo daugiau taškų nei per pastaruosius 7 metus pelnė visi Lietuvos biatlonininkai kartu sudėjus. Sėkmingiausiai iš mūsų šalies biatlonininkų asmeninėse varžybose V. Strolia pasirodė ir Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse – 20 kilometrų lenktynėse užimta 21 vieta, o estafečių varžybose su Lietuvos rinktine iškovota 14 pozicija.

„Mano akimis šis sezonas buvo toks, koks ir turėjo būti, kam ir buvau pasirengęs, kuo tikėjau. Geras sezonas ir turbūt pirmą kartą per karjerą esu patenkintas. Gal šiek tiek yra apmaudas dėl olimpinių žaidynių, bet turbūt negali būti visur gerai“, – sakė Lietuvos biatlono rinktinės lyderis.

Sezoną šį savaitgalį V. Strolia baigs Lietuvos čempionate Ignalinoje.

Vytautas Strolia gėlių ceremonijoje pasaulio taurės etape Estijoje / Lietuvos biatlono federacijos nuotr.



– Kaip vertinate paskutinį pasaulio taurės etapą Norvegijoje?

– Iš tikrųjų norėjau sustartuoti gerai, nes pabaigti sezoną aukšta nata yra faina. Tiesiog man tai niekada nepavykdavo, džiaugiuosi, kad šį sezoną pavyko tai padaryti. Grįžtu namo patenkintas.

– Pasaulio taurės varžybose nebebuvo Rusijos, Baltarusijos ir Ukrainos sportininkų. Kaip biatlono pasaulis reagavo į karą Ukrainoje?

– Visos šalys, visi sportininkai esame su Ukraina. Karas, manau, labai jautriai visus palietė. Pasaulio taurės varžybose nebuvo pašalintų Rusijos ir Baltarusijos sportininkų, taip pat Ukrainos biatlonininkų, kurių labai trūko. Ukrainiečiai turi savo dienas jau leisti kare, o mes galime sportuoti, dėl to yra labai liūdna. Dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų nejaučiu gailesčio, jų gali išvis nebebūti varžybose.

– Olimpinis sezonas dažniausiai intensyvesnis, kiek jau jaučiasi nuovargis?

Gana gerai, sakyčiau, man susiklostė situacija. Kai grįžau iš olimpinių žaidynių, iškart susirgau COVID-19. Atrodo, nieko gero, bet tas susirgimas man davė labai daug naudos, nes savaitę pailsėjau, pabuvau namie, išsimiegojau gerai, nes po olimpinių žaidynių buvo tikrai labai didelis nuovargis – ir psichologinis, ir fizinis. Tai džiaugiuosi, kad galėjau ramiai namie pabūti ir pailsėti. Tada į paskutinius tris pasaulio taurės etapus išvažiavau tikrai labai motyvuotas ir tikrai norėjau įrodyti, kad sezono pabaiga gali būti sėkminga. Iki šiol paskutiniai etapai būdavo „išvargti“ ir be rezultato.

Norvegijoje labiausiai nuovargis pasijautė paskutinėse 15 kilometrų bendro starto lenktynėse. Ir psichologiškai jau buvo sunku nusiteikti kentėti, bet kažkaip dar pakovojau su savimi ir tikrai sėkmingai viskas pasibaigė. Kai tu patenkintas, tas nuovargis ne tiek jaučiasi, bet faktas, kad jis jau yra.

Vytautas Strolia gėlių ceremonijoje pasaulio taurės etape Estijoje / Lietuvos biatlono federacijos nuotr.

– Pasaulio taurės etapuose šiemet laimėjote daugiau taškų nei per pastaruosius 7 metus pelnė visi Lietuvos biatlonininkai kartu sudėjus, sėkmingiausiai iš lietuvių pasirodėte ir Pekino žiemos olimpinių žaidynių asmeninėse biatlono varžybose, tai koks gi būtų jūsų šio sezono vertinimas?

– Šį sezoną pavadinčiau įspūdingu, jeigu būčiau iškovojęs medalį pasaulio taurės etapuose, būčiau patekęs bent tarp dešimties stipriausių biatlonininkų olimpinėse žaidynėse, bet mano akimis šis sezonas buvo toks, koks ir turėjo būti, kam ir buvau pasirengęs, kuo tikėjau. Geras sezonas ir turbūt pirmą kartą per karjerą esu patenkintas. Gal šiek tiek yra apmaudas dėl olimpinių žaidynių, bet turbūt negali būti visur gerai. Esame žmonės, kartais klystame, todėl tobulai turbūt neįmanoma visko padaryti, bet tikrai esu patenkintas šiuo sezonu.

– Tai kartėlis po olimpinių žaidynių vis dar išlikęs?

– Kartėlis gal šiek tiek yra, bet gal išgelbėjo vyrų estafetės varžybos, kur užėmėme 14 vietą. Asmeninėse lenktynėse užimta 21 vieta taip pat nėra labai bloga. Aišku, visada norisi geriau, bet per daug nesisieloju ir, kai visas sezonas susiklostė neblogai, tai esu patenkintas savimi.

Vytautas Strolia / V. Dranginio/LTOK nuotr.

– Kodėl būtent šis sezonas buvo toks sėkmingas?

– Daugelio metų darbas, sukaupta patirtis, atlaikyti krūviai, tai viskas pradėjo atsipirkti. Daug niuansų, manau, yra, kodėl tas sezonas reikšmingai geresnis. Manau, patirtis, branda, be to, šią vasarą buvo įdėta labai daug darbo... Su treneriu stengėmės dirbti nuosekliai ir, manau, rezultatai tai ir parodo. Aišku, džiaugiuosi, kad per šį pasirengimą buvo išvengta ir traumų, nes kiekvienais metais išlįsdavo kokia trauma prieš sezoną ir pusę mėnesio ar mėnesis iškrisdavo. Šįkart pavyko to išvengti ir, manau, tai turėjo daug įtakos, kad pasirengimas buvo toks kokybiškas.



– Kurios varžybos ir jose pasiektas rezultatas labiausiai įsirėžė į atmintį?

– Turbūt fainiausia, kai Estijoje vykusio pasaulio taurės etapo sprinto varžybose užėmiau šeštą vietą. Tai vyko prie beveik savų žiūrovų, nes atvažiavo labai daug lietuvių palaikyti, dėl to emocijos buvo labai geros, nes galėjau savo rezultatu juos pradžiuginti. Norėjau gerai sudalyvauti šiose varžybose, bijojau „sudegti“ mintimis, tai tikrai džiaugiuosi. Aišku, ir pirmas patekimas į gėlių ceremoniją, kai buvau netoli apdovanojimų pakylos (V. Strolia pasaulio taurės etape Vokietijoje užėmė 4 ir 5 vietas atitinkamai sprinto bei persekiojimo rungtyse, aut. pastaba), suteikė daug gerų emocijų. Taip pat ta sėkminga sezono pabaiga džiugina.

– Ar tikslas ir „vyšnia ant torto“ šį savaitgalį būtų iškovotas Lietuvos čempiono titulą?

– Lietuvos čempionatas irgi yra svarbios varžybos ir niekada nežiūriu į varžybas „pro pirštus“, nes kiekvienos varžybos yra kažkuo svarbios ir reikia atsakingai į jas žiūrėti. Tikrai dar stengsiuosi susikaupti šiam savaitgaliui ir per šias kelias dienas pasitaupyti dar jėgų, kad liktų Lietuvos čempionatui. Tai tikrai stengsiuosi sezoną uždaryti gražia gaida.

– Profesionalių sportininkų gyvenime vienas olimpinis ciklas baigiasi, iškart prasideda kitas. Ar mintimis jau nukeliaujate dar ketverius metus į priekį?

– Be abejo, galvojau apie tai. Manau, viskas priklausys nuo rezultatų. Jeigu jie bus geri ir kils, jeigu galėsiu kovoti dėl aukščiausių vietų, tai tikrai norėsiu dar vieną olimpinį ciklą startuoti, motyvacijos tam užteks. Žiūrėsime, kaip bus ateityje, bet nesinori per daug apie tai kalbėti, nes dar gali visko nutikti. Tačiau, jeigu rezultatai bus, tai tikrai sportuosiu.

– Ką labiausiai norisi nuveikti, kai oficialiai baigsite šį sezoną?

– Visų pirma, norėsiu pabūti namuose. Aišku, jau prasideda pasirengimas vasaros darbams prie mano bičių, tai pavasarį reikia tam skirti daug laiko. Norėsiu pasidžiaugti ir šeima, ir Anykščiais, būti ramiai ir niekur per daug neskubėti, tiesiog džiaugtis pavasariu.