Rokas Jokubaitis žengia žvaigždžių pėdomis: lietuvio tempą lenkia tik Dončičius ir Rubio

🇱🇹 Rokas Jokubaitis became 3rd youngest player to reach 500 total PIR in the #EuroLeague:



🇸🇮 Luka Doncic 18 yrs 57 days

🇪🇸 Ricky Rubio 20 yrs 91 days

🇱🇹 Rokas Jokubaitis 21 yrs 119 days👈

🇹🇷 Cedi Osman 21 yrs 230 days

🇦🇷 Carlos Delfino 21 yrs 244 days