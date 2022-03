Bokso vadovų pažadai liko tik pažadais – IBA teigia: šiuo metu sutarties su „Gazprom“ nutraukti neįmanoma

Nepaisant pažadų ir nacionalinių bokso federacijų pozicijos Tarptautinė bokso asociacija (IBA) neatsisako „Gazprom“ rėmimo. Lietuvos bokso federacijos prezidentas Darius Šaluga teigia, kad artėjančiuose rinkimuose IBA prezidento Umaro Kremliovo kandidatūros palaikyti negalės.

Priminsime, kad po to, kai vasario 24 d. Rusijai pradėjus karinę invaziją į Ukrainą, kurioje karas tęsiasi iki šiol, didžioji dalis pasaulio sporto organizacijų nusigręžė nuo Rusijos ir prie karo prisidėjusios Baltarusijos ir uždraudė šių šalių atletams dalyvauti jų rengiamose varžybose.

Daugeliui federacijų papildomu postūmiu priimti tokius sprendimus tapo vasario 28 d. Tarptautinio olimpinio komiteto (IOC) paskelbtos rekomendacijos nuo varžybų nušalinti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus.

IBA galutinį sprendimą dėl Rusijos ir Baltarusijos sportininkų bei kitų oficialių asmenų šalinimo iš savo rengiamų varžybų priėmė kovo 4 d.

Taip pat buvo priimtas sprendimas, kad yra atšaukiami visi Rusijoje ir Baltarusijoje turėję vykti turnyrai. Skelbiama, kad šis sprendimas bus nuolatos peržiūrimas.

Pasaulio bokso čempionatas, asociatyvi nuotrauka / AIBA.org nuotr.

Netrukus po to Lietuvos bokso federacijos prezidentas Darius Šaluga interviu LRT.lt išsakė nerimą ne tik dėl to, kad sprendimas buvo priimamas ilgai, tačiau ir dėl to, kad IBA nenutraukė rėmimo sutarties su Rusijos dujų koncernu „Gazprom“.

LRT.lt susisiekė su IBA dėl organizacijos komentaro dėl sprendimo priėmimo proceso ir sutarties su „Gazprom“ ateities.

„IBA greitai po invazijos sušaukė Direktorių tarybos posėdį ir kertinius sprendimus priėmė kovo 4 d., likus kelioms savaitėms iki to, kai turėtų priimti sprendimus dėl Rusijos ir Baltarusijos komandų IBA, ir prieš bendrą sporto ministrų, įskaitant Lietuvos, pareiškimą“, – sprendimo pašalinti Rusijos ir Baltarusijos sportininkus procesą savo rašytiniame atsakyme, atsiųstame LRT.lt, aiškino IBA.

Priminsime, kad IBA minima Lietuvos, Europos ir pasaulio sporto ministrų pareikšta bendra pozicija buvo parengta kovo 8 d.

Jau minėtame interviu kovo 5 d. D. Šaluga LRT.lt teigė, kad savaitę prieš interviu dieną vykusiame Europos bokso konfederacijos susirinkime IBA prezidentas U. Kremliovas nacionalinėms federacijoms pažadėjo, kad bus priimti sprendimai ne tik dėl sportininkų pašalinimo, bet ir teigė, kad bus atsisakyta „Gazprom“ rėmimo.

Umaras Kremliovas / AP nuotr.

IBA pozicijos dėl Rusijos dujų koncerno rėmimo sutarties informacijos neišplatino iki šiol, o LRT.lt pateikė atsakymą – sutarties su „Gazprom“ nutraukti šiuo metu yra neįmanoma.

„Dėl partnerystės su „Gazprom“ IBA galėjo veiksmingai remti nacionalines federacijas, varžybas ir sportininkus, taip pat ir Lietuvos. IBA taip pat sugebėjo padengti skolas, kurios kėlė grėsmę mūsų ateičiai ir gebėjimui pertvarkyti mūsų organizaciją.

Šiuo metu „Gazprom“ sutarties nutraukti neįmanoma. Dėl šios priežasties manome, kad IBA požiūris į „Gazprom“ visiškai atitinka daugelio sporto ministrų, taip pat ir Lietuvos, bendrą pareiškimą, kuriame konkrečiai sakoma – „kur įmanoma“ – dėl tokių komercinių susitarimų“, – teigė IBA savo atsiųstame atsakyme.

Lietuvos Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos puslapyje pateiktoje lietuviškoje šio pranešimo teksto versijoje yra minimos rėmimo sutarčių aplinkybės.

„Jei įmanoma, turėtų būti imtasi atitinkamų veiksmų, kad būtų apribota su Rusijos ar Baltarusijos valstybėmis susijusių subjektų teikiama rėmimo ir kita finansinė parama“, – rašoma bendrame ministrų pareiškime.

Lietuvos švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tiesa, Rusijos dujų koncerno rėmimo nutraukimo klausimas yra svarbus ne tik Europos šalių bokso federacijoms, kaip teigė D. Šaluga, tačiau dėl jo nuogąstavimus yra išreiškęs ir IOC.

IBA apie rėmimo sutartį su Rusijos dujų koncernu paskelbė 2021 m. balandžio mėnesį. Buvo skelbiama, kad skolose įklimpusiai organizacijai, o tai buvo viena iš priežasčių, dėl kurių organizacija buvo suspenduota iš olimpinės šeimos, rėmimo kontraktas leis gauti reikalingas finansines injekcijas.

2021 m. gruodį paskelbtoje IOC tarpinėje ataskaitoje apie IBA veiklą buvo išreikštas susirūpinimas dėl kontrakto su Rusijos dujų koncernu.

IOC ataskaitoje teigiama, kad audito kompanija EY paskelbė, jog kontraktas su „Gazprom“ buvo sudarytas laikotarpiui nuo 2021 m. balandžio iki 2022 m. gruodžio mėnesio.

Ataskaitoje teigiama, kad finansinis skaidrumas dar nėra pasiektas – IBA su IOC nepasidalino kontrakto su „Gazprom“ detalėmis net ir pasiūlius tai padaryti pasirašius neatskleidimo sutartį, nors IBA tokį susitarimą sudarė su EY kompanija.

EY paskelbtoje ataskaitoje, kuri yra aprašoma IOC ataskaitoje, yra teigiama, kad kontraktas su Rusijos dujų koncernu padėjo sumažinti įsiskolinimus.

„Padidėjęs likvidumas dėl „Gazprom“ sutarties ir pajamos iš renginių šiuo laikotarpiu leido IBA sumažinti savo įsiskolinimą, visų pirma grąžinti visą skolą „Benkons“, – rašoma IOC ataskaitoje.

„Gazprom“, asociatyvi nuotrauka / AP nuotr.

Ataskaitoje buvo keliamas klausimas dėl šio kontrakto kilmės ir kokiu būdu buvo pasiektas šis susitarimas.

Buvo priminta, kad 2019 m. IBA finansinė situacija pasiekė kritišką lygį būtent dėl to, kad finansinė situacija priklausė nuo vieno pajamų šaltinio. IOC ataskaitoje buvo susirūpinta ir dėl IBA priklausomybės nuo valstybės valdomos įmonės.

„Tarptautinės federacijos priklausomybė nuo valstybinės įmonės taip pat gali kelti susirūpinimą dėl galimo interesų konflikto ir savarankiškumo“, – rašoma IOC ataskaitoje, kurioje IBA buvo skatinama padidinti finansinį skaidrumą ir diversifikuoti savo pajamų šaltinius.

„IBA negauna jokios vyriausybės paramos ir yra priklausoma nuo komercinių pajamų šaltinių. IBA yra visiškai įsipareigojusi diversifikuoti savo pajamų srautus ir šis darbas jau vyksta. Organizacijos prekės ženklo keitimas jau leido IBA tapti patrauklesne komerciškai“, – apie ateities sprendimus LRT.lt pateiktame atsakyme teigė IBA.

Lietuvos bokso federacijos prezidentas: per artėjančius rinkimus nepalaikysime tokio kandidato

D. Šaluga interviu LRT.lt metu teigė, kad Lietuvos bokso federacija taip pat gavo atsakymą iš IBA dėl susidariusios situacijos.

„Gavome atsakymą, savaitę laiko laukėm. Galiu pasakyti, kad nieko naujo nesužinojome. Darome išvadą, kad sutartis nebuvo nutraukta, kalbama apie įsipareigojimus. Galima vynioti žodžius į vatą, bet aš žodžių nevynioju – sutartis yra galiojanti. Balandžio mėnesį turime Europos konfederacijos rinkimus, o gegužę vyks pasaulio federacijos rinkimai.

Dabar vyksta Pozniako turnyras, kuriame atvažiuoja mūsų artimiausi kaimynai, ruošiamės labai rimtai diskusijai, kad išsiaškinti kitų federacijų požiūrį. Mūsų pozicija yra aiški, kad mes nepalaikome tokio vadovo, kuris nepaiso visų Europos federacijų vieningos nuomonės.

Iš savo pusės aktyvinsime diskusijas, o per artėjančius rinkimus nepalaikysime tokio kandidato, nežiūrint ir į jo galbūt atliktus naudingus darbus. Šiandien negali būti kalbos apie tarpinį variantą. Negali būti taip, kad viena ranka šaudo žmones, o kita ranka remia sportininkus“, – teigė D. Šaluga.

Darius Šaluga / S. Čirbos nuotr.

Kaip paaiškino D. Šaluga, pačios nacionalinės federacijos sprendimo dėl tolimesnio IBA rėmimo priimti negali – tai daro IBA Direktorių taryba.

„Tai gali spręsti tik Direktorių taryba. Pasaulio federacijos renka prezidentą ir Direktorių tarybą. Mes ir pastarajai turėjome priekaištų. Mes visi suprantam, kad vadovaujantis prezidentas turi išreikšti aiškią nuomonę.

Direktorių taryba suprasdama, kad yra didelis nepasitenkinimas, vis tiek nepriima jokio sprendimo, tai bet koks spaudimas atrodys kaip Putinui pagrūmojimas pirštu, kad jis nepultų Ukrainos. Europos konfederacijų susirinkime nuomonė buvo išreikšta aiškiai, tai dabar žaisti diplomatiją ir mojuoti sutartimis yra ne vieta.

Tokiu būdu yra laidojamas boksas, kaip sporto šaka olimpinėse žaidynėse. Nematau apie ką diskutuoti“, – kalbėjo D. Šaluga.

Tadas Tamašauskas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Dėl rėmimo sutarties su „Gazprom“ vienas iš Lietuvos bokso rinktinės lyderių Tadas Tamašauskas atsisakė dalyvauti IBA rengiamose varžybose.

“„Būtent nuo praeitų metų tarptautinės bokso asociacijos IBA (anksčiau AIBA) generaliniu rėmėju tapo „Gazprom“. Tuo pačiu tai ir rusų armijos, kuri šiuo metu vykdo karinę invaziją Ukrainoje, pagrindinis rėmėjas. Kovoti tokiame ringe šiandien man asmeniškai būtų amoralu. Ta pati Kremliaus įmonės kišenė finansuoja nekaltus žmones žudančius ir svetimas valstybes okupuojančius kareivius ir organizuoja pasaulio ir Europos bokso čempionatus. Ir dar kruvinais pinigais moka premijas prizines vietas užėmusiems sportininkams.

Kol nepasikeis IBA generalinis rėmėjas, jų organizuojamuose turnyruose bei čempionatuose aš nedalyvausiu. Tai yra mano principinė pozicija“, – feisbuke rašė T. Tamašauskas.