Pasaulio čempionato laukianti Morauskaitė: dabar mano pavardė kyla į konkurencingesnį lygį

Vienos labiausiai metų pradžioje žibančių Lietuvos lengvaatlečių Modestos Morauskaitės žiemos sezoną penktadienį vainikuos pasaulio uždarųjų patalpų čempionatas Belgrade. Lengvaatletė kartu su 1500 metrų distancijoje besivaržysiančiu Simu Bertašiumi debiutuos tokio aukšto lygio varžybose, tačiau šį sezoną pagerintas Lietuvos 400 metrų bėgimo rekordas nuteikia optimistiškai.

M. Morauskaitė šį sezoną net dukart gerino 400 metrų Lietuvos rekordą ir įveikė simbolinę 52 sekundžių ribą. Taip greitai 26 metų lengvaatletė nėra bėgusi net stadione. Lietuvė treniruotėse puikius rezultatus tiek 400 metrų, tiek 400 metrų barjerinio bėgimo rungtyse demonstravo jau pernai, tačiau psichologinė našta įveikti olimpinę atranką į Tokiją buvo per sunki. Tarp Ispanijos ir Lietuvos gyvenanti bėgikė džiaugiasi, kad šį sezoną pavyko realizuoti save ir nors žiemos sezonas dėl pakankamai vėlyvo pasaulio uždarųjų patalpų čempionato užsitęsė, motyvacijos prieš penktadienį prasidėsiančias varžybas netrūksta.

„Pasaulio ir Europos čempionatuose viskas prasideda nuo nulio – kiekvienas sportininkas atvažiuoja parodyti geriausią savo lygį, dėl to niekada nesivadovauju reitingais, asmeniniais rekordais, nes dažniausiai tai nepasiteisina. Gali atvažiuoti turėdamas 25-ą rezultatą, bet gali išvažiuoti trečioje vietoje, dėl to stengiuosi savęs neapkrauti nereikalingomis emocijomis ar mintimis. Žinau, kad važiuoju į stipriausio lygio varžybas, atvažiuos stipriausios pasaulio merginos, žinau, kad reikės varžybose palikti visą savo „dūšią“, norint patekti į kitus etapus“, – teigė M. Morauskaitė.

Teisę dalyvauti pasaulio čempionate buvo iškovojusi ir dar viena Lietuvos 400 m bėgikė Agnė Šerkšnienė, tačiau į Belgradą nusprendė nevykti. Lietuvos lengvosios atletikos federacija tikisi, kad lengvaatlečių gretos kur kas gausesnės – iki 10 atletų – bus vasarą Jungtinėse Valstijose vyksiančiame pasaulio čempionate.

– Modesta, šį sezoną dukart gerinote 400 metrų uždarųjų patalpų Lietuvos rekordą. Kuris iš rekordų labiau nustebino, ar tikėjote, kad būtent tose varžybose jums pavyks?

– Tikrai labiausiai nustebino pirmasis kartas, kai pagerinau Lietuvos rekordą, nes tada tikrai buvo netikėta ir nebuvo siekio įvykdyti šį tikslą būtent tose varžybose. Tai buvo pirmasis sezono 400 metrų startas.

Iš treniruočių žinojau, kokios sportinės formos esu, bet treniruotės yra treniruotės ir varžybose viskas būna šiek tiek kitaip. Tas pasiektas rezultatas labai nustebino, nes pirmose varžybose, kai dar nežinai to savo ritmo, neturi tos varžybų patirties būtent tą sezoną, yra sunku siekti aukštų rezultatų, ypatingai, kai bėgi vienas, neturėdamas priešakyje jokių kitų sportininkų.

Tas rezultatas buvo tikrai labai malonus, labai nustebino, o antrasis rekordas jau nenustebino, nes jau su treneriu tikėjomės rezultato greitesnio nei 52 sekundės. Šis rezultatas atėjo tinkamu metu ir tinkamoje vietoje. Malonu jį buvo matyti švieslentėje, bet šįkart jau nenustebino.

– Kiek pačiai jums buvo svarbu pralaužti 52 sekundžių ribą?

– Net vasaros sezone nesu bėgusi greičiau nei 52 sek. 2021 m. vasarą labai norėjau pasiekti šį rezultatą, t. y. pralaužti tą barjerą 52 sek. , bet niekaip man nepavyko. Galbūt dėl to, kad praėjusią vasarą nepavyko susitvarkyti psichologiškai – vis tiek tas spaudimas ir didelis noras patekti į olimpines žaidynes. Tai greičiausiai man ir pakišo koją, dėl to, kad visos galimybės buvo pasiekti rezultatą – sportinė forma tikrai buvo labai gera, treniruočių rezultatai rodė, kad esu daugiau nei pajėgi bėgti greičiau nei per 52 sek., bet, matyt, tiesiog nebuvau psichologiškai pasirengusi tokiam rezultatui, pati per daug save spaudžiau.

Šią žiemą supratau, kad turiu visas galimybes ir esu pasiruošusi, todėl nereikia dar labiau savęs spausti, kad pasiekčiau tam tikrą rezultatą. Varžybose parodžiau tai, ką treniruotės rodė, kad galiu padaryti.

Modesta Morauskaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Antrą kartą Lietuvos rekordą pagerinote aukšto lygio, World Athletics turo auksinėse varžybose Madride, į kurias gavote kvietimą. Ar galima sakyti, kad sporto pasaulis jau vertina jus kaip pajėgią 400 m bėgiką, o varžovės žiūri pagarbiai?

– Mūsų „keturišimtininkių“ bendruomenėje visos viena kitą puikiai pažįstame, viena kitą gerbiame ir laikome viena kitą tolygiomis priešininkėmis, nes žinome, koks sunkus darbas įdėtas, kokios sunkios yra treniruotės, koks yra sunkus pasirengimas būtent šiai distancijai ir varžybose palaikome viena kitą, po finišo pasveikiname viena kitą, nesvarbu, kokį rezultatą pademonstravome. Palaikymas yra ir socialiniuose tinkluose – džiaugiamės, palaikome tiek sėkmės, tiek, tarkime, traumų atvejais. Mano pavardė turbūt jau tikrai nėra naujiena dėl to, kad jau ne vieneri metai dalyvauju tarptautinio lygio varžybose – tiek Europos čempionatuose, tiek pasaulio jaunimo pirmenybėse. Tik dabar galbūt mano pavardė kyla į konkurencingesnį lygį, nes „išbėgti“ iš 52 sek. uždarosiose patalpose tikrai yra stiprus pareiškimas.

– Labai svarbu, bėgant uždarosiose patalpose, taktika. Kiek esate stipri taktiškai?

– Tie taktiniai žaidimai labai priklauso nuo priešininkių, t. y. su kokiomis bėgikėmis tenka bėgti varžybose. Vienos mėgsta pirmus 200 m bėgti labai greitai, tai su tokiomis bėgikėmis nėra problemos – tiesiog jas užleidžiu į priekį dėl to, kad tai nėra mano ritmas. Bėgant su sportininkėmis, kurios pirmą ratą bėga panašiu tempu kaip aš, prasideda strateginiai dalykai – turi nuspręsti, ar užleisti vieną ar kitą bėgikę, ar ne. Dažniausiai stengiuosi neužleisti, nes labai daug kas priklauso nuo to, kokią poziciją užsiimsi. Viskas priklauso net ik nuo pačio sportininko, bet ir varžovų. Tačiau, turiu pripažinti, tai man labai patinka. Dėl šių taktinių niuansų galbūt net yra smagiau bėgti 400 m uždarosiose patalpose nei stadione.

Modesta Morauskaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Kiek domėjotės, kokios varžovės laukia pasaulio uždarųjų patalpų čempionate Belgrade?

– Nemėgstu analizuoti varžybų starto protokolų – kokios varžovės atvažiuoja, kelintas yra mano rezultatas. Pasaulio ir Europos čempionatuose viskas prasideda nuo nulio – kiekvienas sportininkas atvažiuoja parodyti geriausią savo lygį, dėl to niekada nesivadovauju reitingais, asmeniniais rekordais, nes dažniausiai tai nepasiteisina. Gali atvažiuoti turėdamas 25 rezultatą, bet gali išvažiuoti trečioje vietoje, dėl to stengiuosi savęs neapkrauti nereikalingomis emocijomis ar mintimis. Žinau, kad važiuoju į stipriausio lygio varžybas, atvažiuos stipriausios pasaulio merginos, žinau, kad reikės varžybose palikti visą savo „dūšią“, norint patekti į kitus etapus.

– Modesta, praėjusiais metais didelį dėmesį skyrėte ir 400 m barjeriniam bėgimui. Taigi kuriai distancijai skirsite prioritetą šių metų vasaros sezone?

– Galbūt šiek tiek anksti priimti kažkokius sprendimus, nes 400 m visiškai nemaišo rengtis 400 m barjeriniam bėgimui ir atvirkščiai. Manau, viskas bus aiškiau, įsibėgėjus vasaros sezonui, bet kokiu atveju bėgsiu abi distancijas. Nenoriu per anksti kažką prisikalbėti, manau, varžybų rezultatai parodys, kurioje rungtyje normatyvas pirmiau kris, tai rungčiai ir labiau rengsimės.

– Pati paminėjote normatyvus. Ar šiemet tikslas ir bus į pasaulio ir Europos lengvosios atletikos čempionatus patekti įvykdžius normatyvus, o ne laukiant, kol kelią atvers pakankamai aukšta vieta reitinge?

– Nenorime žvalgytis į reitingus, desperatiškai ieškoti varžybų ir jose rinkti taškus. Noriu tvarkingai įvykdyti normatyvą ir tikslingai rengtis varžyboms, kurių normatyvą būsiu įvykdžiusi. Esu įvykdžiusi 400 m normatyvą į Europos čempionatą, bet labai netoli ir pasaulio čempionato normatyvas, tai laikas parodys...

Modesta Morauskaitė / D. Umbraso/LRT nuotr.

– Pasaulio uždarųjų patalpų čempionatas vyks pakankamai vėlai. Laukiame žiemos sezono pabaigos ir grįžimo į Lietuvą?

– Labai džiaugiuosi, kad pavyko likti Valensijoje ir rengtis čempionatui. Čia yra labai geros sąlygos, labai geras maniežas, taip pat labai geri orai sportuoti lauke. Žinoma, jau laukiu grįžimo į Lietuvą, nes labai pasiilgau savo šunų, nes neplanuotai ilgai likau Ispanijoje. Šis žiemos sezonas tikrai yra intensyvus ir ilgiausias mano karjeroje. Praėjusiais metais Europos uždarųjų patalpų čempionatas vyko kovo pradžioje ir tai man yra tobuliausias laikas žiemos sezono pabaigai. Pasaulio čempionatas vyksta vėliau ir motyvacija nors ir yra, tačiau jaučiasi lengvas psichologinis nuovargis. Pastarąsias dvi savaites turėjau būti labai atsargi, nes, kai esi aukščiausios sportinės formos, galima labai lengvai gauti traumą ar susirgti, dėl to turi būti ekstremaliai atsargus, taip pat prižiūrėti mitybą, o tai yra sudėtinga, nes mėgstu įvairias bandeles. Tačiau dėl kilnaus tikslo viską galima paaukoti. Taigi jaučiasi nuovargis, bet esu labai motyvuota ir labai noriu startuoti pasaulio čempionate. Tada grįšiu namo – pas savo šeimą, savo šunis.