Čanakas – apie rungtynes su „Partizan“ ir tikslus reguliariajame sezone

Antradienį Panevėžio „Lietkabelio“ komanda sugrįžta į Europos taurės turnyro kovas ir „Cido“ arenoje priims Belgrado „Partizan“ klubą.

Dvikovą antradienį nuo 18:55 val. transliuos LRT PLIUS ir portalas LRT.lt.

Željko Obradovičiaus treniruojama Serbijos komanda su 9 pergalėmis ir 4 pralaimėjimais A grupėje užima antrąją poziciją, o „Lietkabelis“ (6/6) žengia šeštas, bet yra sužaidęs vienu maču mažiau už kitus tiesioginius oponentus. Pirmajame rate lapkričio 17-ąją „Partizan“ laimėjo po atkaklios kovos – 84:77.

„Lietkabelio“ komandoje per šį laiką pasikeitimų sudėtyje neįvyko, o „Partizan“ pasikvietė Tel Avivo „Maccabi“ gretose sezoną pradėjusį Mathiasą Lessortą. Prancūzas iškart tapo didele jėga Europos taurėje, kur per penkerias rungtynes fiksuoja 16,2 taško, 7,2 atkovoto kamuolio ir 25 naudingumo balų per 25 minutes vidurkius.

Rezultatyviausias „Partizan“ žaidėjas yra Kevinas Punteris – 17,5 taško per mačą ir dar 19,8 naudingumo balo. Puikiai rungtyniauja ir buvęs Kauno „Žalgirio“ aukštaūgis Zachas LeDay‘us (12,9 tšk., 5,2 atk. kam., 16,2 naud. bal.). Legionieriams geriausiai talkina vietiniai žaidėjai: Alenas Smailagičius (8,6 tšk., 5 atk. kam., 10,8 naud. bal.) bei Aleksa Avramovičius (8,3 tšk., 10,1 naud. bal.).

Laukiantis mačas Europos taurėje bus ypatingas „Lietkabelio“ vyriausiajam treneriui Nenadui Čanakui, kuris yra „Partizan“ mokyklos auklėtinis ir prieš atvykdamas į Panevėžį būtent ir treniravo šią Serbijos sostinės ekipą.

„Kklietkabelis.lt svetainei N.Čanakas pasakojo apie M.Lessorto įtaką „Partizan“ žaidimui, šiltą priėmimą Belgrade, pamokas po pirmojo rato dvikovos, svarbiausius faktorius antradienį ir tikslą per likusias šešerias Europos taurės reguliaraus sezono rungtynes.

Nenandas Čanakas / Žygimanto Gedvilos/BNS nuotr.

– „Partizan“ komanda sekmadienį 98:84 nukovą „Crvena Zvezda“. Kuo ji pranoko Eurolygos ekipą?

– „Partizan“ sužaidė įspūdingas rungtynes puolime. Avramovičius pelnė 32 taškus per antrąją mačo dalį. Aš nepamenu, kad kažkas Europoje per du kėlinius būtų tiek pelnęs taškų. „Partizan“ parodė gerą energiją ir prieš geriausią gynybą Eurolygoje įmetė 98 taškus. Mes turime pagalvoti, kaip sustabdyti jų puolimą, kaip kontroliuoti žaidimo ritmą ir atkovojamus kamuolius.

– Pirmajame mače M.Lessorto nebuvo komandoje. Ką jis pridėjo „Partizan“ ekipai?

– Tai yra didelis faktorius. Lessortas jiems davė daugiau agresijos baudos aikštelėje ir rotacijos gylio. Lessortas yra geras žaidėjas nugara į krepšį, puikiai kovoja dėl kamuolių ir rungtyniauja su puikia energija. Prancūzas suteikia „Partizan“ daugiau opcijų puolime. Su juo aikštelėje gerokai lengviau susikurti progas metikams, kadangi turi daugiau erdvės. Pirmajame rate Gagičius nesužaidė gerų rungtynių, todėl dabar tikimės, kad turėsime aukštaūgį, kuris galės duoti tinkamą atsaką gynyboje.

– Prieš pirmąsias rungtynes Belgrade sulaukėte labai šilto priėmimo. Kiek jis buvo malonus?

– Taip, buvo tikrai malonu. Aš augau „Partizan“ sistemoje, ten pradėjau savo karjerą ir vėliau grįžau atgal bei tapau kapitonu. Taip pat treniravau tą ekipą, todėl man tas priėmimas paliko gražius prisiminimus. Kai prasideda rungtynės, aš noriu pamiršti viską ir laimėti. Noriu, kad rytoj atiduotume visas jėgas, jog būtume konkurencingi bei pabandytume laimėti.

– Ko galime pasimokyti iš pirmųjų tarpusavio rungtynių?

– Kažkuriuo metu mes leidome rinkti lengvus taškus greitajame puolime. Tada „X faktoriumi“ tapo Gregoras Glasas, kuris pataikė svarbius metimus. Mes tada buvome konkurencingi, nes gerai pataikėme savo metimus. Turime mesti pasitikėdami savo jėgomis, kaip tai darėme pirmajame rate. Žinoma, kad reikia susirinkti taškus ir iš žaidimo nugara ar greitajame puolime. Negalima nugalėti jų vien tritaškiais metimais.

Željko Obradovičius / BNS nuotr.

– Galima sakyti, kad dabar abi komandos žaidžia geriau nei pirmajame rate?

– Visi treneriai nori, kad jo auklėtiniai geriau rungtyniautų ir tobulėtų viso sezono metu. Svarbiausia, kad žaidėjai supranta vienas kitą daug geriau. Manau, kad abi komandos žaidžia geriau, bet tai man yra normalus procesas.

– Ką „Lietkabelis“ turi padaryti antradienį, kad pasiektų pergalę?

– Turime sustabdyti Punterį ir Avramovičių, kuris sekmadienį sužaidė gerai. Zagoracas ir Dangubičius yra geri žaidėjai, bet vakar nežaidė, todėl esu tikras, jog jie sulauks savo minučių antradienį. Turime sustabdyti LeDay‘ų ir Lessortą arti krepšio. Privalome priversti varžovus sunkiai dirbti dėl kiekvieno taško. Negalime atiduoti lengvų taškų greitose atakose ar atsikovojus kamuolius puolime. Jeigu gynyboje žaisime gerai, turėsime galimybę kovoti dėl pergalės. Puolime turime mesti metimus pasitikint savo jėgomis. Pataikysime ar ne – čia kitas aspektas, bet turime mesti pasitikint savimi.

– 6 rungtynės liko reguliariajame sezone ir „Lietkabelis“ jau yra atkrintamosiose. Koks tikslas per likusius turus?

– Šiuo metu nežinome, koks bus sprendimas dėl „Lokomotiv“ klubo rezultatų. Jeigu panaikins rezultatus, galbūt mes turėsime galimybę būti tarp pirmų keturių ekipų bei žaisti atkrintamųjų pirmajame etape namuose, kas mums būtų labai svarbu. Dabar turime daryti savo darbą per likusius turus bei stengtis pasiekti kaip įmanoma daugiau pergalių. Taip pat norime gerinti žaidimą bei būti geriausios sportinės formos balandžio–gegužės mėnesiais.