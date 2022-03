Baltarusijos futbolui – UEFA sankcijos

UEFA paskelbė apie sankcijas Baltarusijai, kuri padeda Rusijai kare su Ukraina.

Baltarusija išvengė griežčiausių sankcijų – nebus šalinama iš UEFA varžybų, tačiau šalies nacionalinė komanda ir klubai negalės žaisti Baltarusijoje.

UEFA nurodo, kad visos Baltarusijos komandos namų rungtynes turės žaisti neutralioje teritorijoje.

Be to, baltarusių namų rungtynės, nepriklausomai nuo vietos, bus žaidžiamos be žiūrovų.

Priminsime, kad Rusija ir jos komandos buvo pašalintas iš visų tarptautinių turnyrų. UEFA ir FIFA sureagavo į įvykius Ukrainoje, kur Rusija pradėjo karinę invaziją.