Oficialu: CSKA į savo gretas pasikvietė Keviną Pangosą

⚡️ ПАНГОС С НАМИ! ⚡️



Добро пожаловать, Кевин! 🔴🔵



Канадец подписал контракт с нашей командой до 2024 года



⚡️ PANGOS IS HERE! ⚡️



Welcome to the club, Kevin! 🔴🔵



Canadian guard signed a long-term contract (until 2024) with our team. pic.twitter.com/2zGlh6xbRL