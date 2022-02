Garsi JAV muzikos grupė padavė į teismą dailiojo čiuožimo porą už jų muzikos naudojimą

JAV muzikos grupė „Heavy Young Heathens“ kreipėsi į teismą dėl nelegalaus jų dainos „House of the Rising Sun“ naudojimo per Pekino žiemos olimpinių žaidynių dailiojo čiuožimo programą. Dainą savo pasirodyme naudojo JAV čiuožėjų pora Alexa Knierim ir Brandonas Frazieris.

Grupė, kurią sudaro broliai Robertas ir Aronas Marderosianai, į teismą padavė šią porą, JAV dailiojo čiuožimo federaciją bei žiemos žaidynes JAV teritorijoje transliuojančią NBC televiziją.

Puikiai žinomas kūrinys „House of the Rising Sun“ yra naudotas įvairiuose filmuose, reklamose, TV laidose, kompiuteriniuose žaidimuose, skambėjęs Simpsonų seriale, filme „Deadpool“.

Grupė „Heavy Young Heathens“ yra įrašiusi savo dainos versiją, kuri naudota filmui „The Magnificient Seven“.

Originali „House of the Rising Sun“ dainos autorystė nėra žinoma, nes tai yra greičiausiai iš D. Britanijos kilusi liaudies daina, pirmą kartą užrašyta apie 1930 m. rytinėje JAV dalyje. Grupė „The Animals“ dainą ypač išgarsino septintajame dešimtmetyje, kai įrašė savo versiją.

A. Knierim ir B. Frazieris dalį šios dainos panaudojo savo trumposios programos pasirodymui per komandines varžybas, kurių galutinėje įskaitoje JAV laimėjo sidabro medalius, kurie liko neįteikti dėl rusės Kamilos Valijevos dopingo skandalo.

Ieškinyje muzikantai teigia, kad jie niekada nėra sulaukę kreipimosi nei iš sportininkų, jų komandos, JAV čiuožimo federacijos ar kitų asmenų, o daina šokio metu naudojama nelegaliai.

Atlikėjų tėvas ir teisininkas Mickas Marderosianas naujienų agentūrai „Reuters“ sakė, kad A. Knierim ir B. Frazierio agentas į grupės skundą tiesiog nekreipė dėmesio ir „nenorėjo nieko apie tai girdėti“. Dėl to nuspręsta kreiptis į teismą.

NBC televizija po ieškinio iškėlimo ištrynė visus socialinių medijų ir kitus poros pasirodymo įrašus.

Tai ne pirmas kartas, kai grupės daina panaudojama nelegaliai. 2017 m. grupė kreipėsi į teismą, nes jų kūrinį nelegaliai naudojo serialo „Lucifer“ kūrėjai.