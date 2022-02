Gautas pamokas akcentavęs Žibėnas: stiprūs yra tie, kurie atsikelia

Apie auksą svajojęs Vilniaus „Rytas“ tenkinosi bronza. Giedriaus Žibėno auklėtiniai mažajame Karaliaus Mindaugo taurės (KMT) turnyro finale po atkaklios kovos 76:71 palaužė „Šiaulius“.

Svarbiausias rungtynes pusfinalyje prieš Panevėžio „Lietkabelį“ pralaimėjęs „Rytas“ pirmoje rungtynių dalyje turėjo net 10 taškų persvarą, tačiau šiauliečiai grįžo į kovą ir po trijų kėlinių pirmavo 3 taškais. Visgi rungtynių pabaigoje „Rytas“ buvo solidesnis ir įsirašė pergalę.

Pirmą kartą klubo istorijoje dėl bronzos KMT turnyre kovoję vilniečiai po rungtynių džiaugsmu nespinduliavo.

„Šias rungtynes skyrėme savo fanams, kurie buvo su mumis. Mums šiandien buvo sunki diena ir sunkios emocijos, bet mums reikėjo atsigauti labai greitai. Manau, kad žaidėjai tą ir padarė. Šiandien žaidėme su labai trumpa rotacija, bet žaidėjai kovojo už save ir fanus. Tikrai parodėme charakterį po vakar gauto niukso – stiprūs yra tie, kurie atsikelia. Jeigu kažkas galvoja, kad su septyniais žaidėjais turime „Šiaulius“ nugalėti 20 taškų skirtumu, tai man labai keista“, – po rungtynių sakė G. Žibėnas.

KMT mažasis finalas: „Rytas“ – „Šiauliai“ / P. Peleckio/BNS nuotr.

„Rytas“ šiose rungtynėse buvo priverstas verstis be Ivano Buvos, kuris po rungtynių su „Lietkabelio“ patyrė traumą.

„Ivanas susidūrė su sveikatos problemomis. Dabar bus FIFA langas, galėsime išsiaiškinti, kas per problemos“, – savo lyderio būklę pakomentavo G. Žibėnas.

Vilniaus klubas nuo KMT turnyro įkūrimo finale varžėsi keturis kartus, iš kurių du buvo sėkmingi – iškovotas trofėjus. Tai buvo pirmas kartas, kai patekę į finalo ketvertą, vilniečiai nesugebėjo nužygiuoti iki finalo.

„Nuviliantis rezultatas. Jeigu kalbant apie šiandien, tai džiaugiuosi, kad vyrai pastovėjo vienas už kitą ir fanus. Kiekvienas žaidėjas individualiai iš šio turnyro gali pasiimti patirties, o mes, treneriai, kažkokių sprendimų ateičiai. Aš niekada per spaudos konferencijas nekalbėjau blogai apie žaidėjus ir nekalbėsiu. Jeigu kažkam nuo to bus lengviau, atsakomybę už pusfinalį galiu prisiimti ant savęs. Tiek žaidėjams, tiek trenerių štabui vakar galbūt pritrūko to šalto proto. Kiekvienos rungtynes yra gera patirtis – tu arba laimi, arba mokausi. Vienas iš dviejų“, – dėl nesisekusio turnyro graužėsi G. Žibėnas.

G. Žibėnas, kaip ir dar penki „Ryto“ žaidėjai, progos atsipūsti neturės – jau kitą savaitę laukia Lietuvos rinktinės stovykla. Paklaustas, ar papildomas krūvis neatsilieps klubiniame fronte, G. Žibėnas buvo atviras: „Ar siūlote „Rytui“ neduodi Lietuvos rinktinės žaidėjų? Mes nesame toks klubas. Jeigu vyriausiajam treneriui jų reikia, mes tikrai juos duosime. Mes visada turėjome tokią politiką ir jos laikysimės. Jeigu reikės aštuonių žaidėjų, mes juos ir duosime. Rinktinei tai yra labai svarbios rungtynės.“