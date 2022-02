Apie tobulėjimo stoką ir žaidėjų tikėjimą prabilęs Zdovcas: kol esu čia, kovosiu dėl kiekvienos pergalės

Kauno „Žalgiris“ Eurolygoje patyrė jau 8-ą pralaimėjimą paeiliui. Žalgiriečiai namų arenoje 67:76 nusileido Kazanės „Uniks“ ekipai, kuri nutraukė 3 pralaimėjimų seriją.

„Žinojome, kad jie pradės stipriai. Jei būtume gerai žaidę gynyboje, turėtume šansą. Bet su tiek klaidų ir neatkovotų kamuolių yra sunku laimėti. Turėjome problemų su žaidėjais, kurie galėtų kurti. Bet gynyba ir kova dėl kamuolių man buvo svarbiausi šiose rungtynėse“, – po rungtynių teigė „Žalgirio“ strategas Jure Zdovcas.

„Žalgiris“ rungtynes pradėjo paprastais ir greitais sprendimais, o geras pataikymas padėjo Kauno ekipai greitai išsiveržti į priekį rezultatu 7:0.

Gynybą pagerinę Kazanės krepšininkai netruko pateikti atsaką ir tik dėka L. Lekavičiaus tritaškio su sirena pirmasis kėlinys baigėsi žalgiriečiams pirmaujant 2 taškais (26:24).

Antrasis kėlinys sėkmingiau prasidėjo „Uniks“ krepšininkams, kurie pataikė net ir sudėtingus metimus ir netrukus jau turėjo 10 taškų persvarą, o „Žalgiris“ pirmuosius taškus antrajame kėlinyje pelnė tik praėjus beveik 4 minutėms. Visgi, besibaigiant pirmajam kėliniui „Žalgiris“ kiek pakoregavo savo žaidimą ir prieš ilgąją pertrauką turėjo 6 taškų deficitą.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Kazanės „Uniks“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Kauno ekipa sėkmingai kibo į rungtynes trečiojo kėlinio pradžioje ir beveik visą laiką alsavo varžovams į nugarą, tačiau likus kiek daugiau nei 2 minutėms iki kėlinio pabaigos mini spurtą atliko „Uniks“ krepšininkai ir vėl priekyje buvo 7 taškų skirtumu. Kėliniui baigiantis Kauno ekipos žaidimas visiškai pakriko ir prieš lemiamą ketvirtį žalgiriečiai turėjo 9 taškų deficitą.

Ketvirtasis kėlinys ilgą laiką klostėsi ne šeimininkų naudai, tačiau likus 3 minutėms L. Lekavičiaus pastangų dėka „Žalgiris“ deficitą sumažino iki 7 taškų (64:71). Tačiau lemiamais momentais klydęs „Žalgiris“ nesugebėjo pavyti varžovų ir rungtynes pralaimėjo 9 taškų skirtumu.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Kazanės „Uniks“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Po aštunto pralaimėjimo paeiliui kalbėjęs J. Zdovcas akivaizdžiai buvo nusivylęs ir teigė, kad nori daugiau iš žaidėjų.

„Turėjau labai gerą jausmą prieš šias dvejas rungtynes namuose. Turėjome problemų, bet vis dar turėjome pakankamai žaidėjų. Be Kalniečio ir Strelnieko yra labai sunku laimėti Eurolygoje. Jų kūryba ir patirtis, be jų nėra lengva. Grafikas irgi nėra mūsų pusėje. Po nukeltų rungtynių, dabar jau esame mėnesius be treniruočių, daug keliaujame.

Nenoriu ieškoti pasiteisinimų, bandau laimėti. Čia atvykus nėra lengva, turime daug pralaimėjimų. Jaučiu, kad žaidėjai kiek pasiduoda, mums reikia pabusti. Man tai yra pagrindinis nerimo šaltinis. Pažiūrėjus į pastarąsias rungtynes – negalime laimėti, jei neatiduosime visko. Žaidžiame „sunkiomis kojomis“, negalime atsipalaiduoti. Aš nepasiduosiu tol, kol esu čia, kovosiu dėl kiekvienos pergalės“, – teigė J. Zdovcas.

Jure Zdovcas / D. Umbraso/LRT nuotr.

Strategas teigė, kad treneriai įdeda daug darbo, kad žaidėjai patikėtų savo jėgomis ir padarytų daugiau darbo aikštelėje, tačiau tikėjimo vis dar trūksta.

„Pastarąsias kelias dienas daug dirbome, bet nemačiau tobulėjimo. Trenerių darbas nuėjo veltui. Gal tai yra psichologija. Tu matai kamuolį prieš save, bet negali pajudėti. Ypač, kai kažkas pradeda nesisekti. Kai viskas sekasi gerai, tada gerai, bet, kai nesiseka, pradedame klysti. Aš tikiu savo vaikinais, jie yra geri žaidėjai, turime dar laiko, galime iškovoti pergales ir gal tada pamiršime apie tai.

Esu labai pozityvus žmogus, ypač kitą dieną. Žaidėjai turi tikėti, dabar mums kažko trūksta, bet dažnai parodome, kad galime žaisti geriau. Žaidžiame sunkiose rungtynėse, matau gerus pasirodymus, mums tik pritrūksta detalių iki pergalės. Mūsų darbas yra juos įtikinti, nežinau ar jie dabar tiki“, – kalbėjo J. Zdovcas.

Antrose rungtynėse paeiliui blankiai sužaidė Tai`us Websteris, kuris prieš Kazanės „Uniks“ ekipa pelnė vos 4 taškus, o gynėjas pastebimai sunkiai kontroliavo „Žalgirio“ puolimą.

„Tai`us nepakeitė Mudiay. Šiandien jis gerai žaidė pirmoje rungtynių dalyje, o vėliau pasimetė. Nemanau, kad jis yra įžaidėjas, jis labiau yra „combo guard“ žaidėjas. Jis gerai žaidžia kartu su Janiu, bet dabar jam tenka žaisti vienam. Jis negauna pagalbos ir jam nėra lengva. Ypač prieš susirgimą COVID-19 jis žaidė gerai, tobulėjo, bet tada jis negalėjo treniruotis. Mes iš jo tikimės daugiau, bet pamatysime. Daug su juo dirbame, bet jis turi tobulėti“, – komentavo J. Zdovcas.

Tai Websteris / E. Blaževič/LRT nuotr.

Po kelių gerų rungtynių paeiliui prastai sužaidė ir Marekas Blaževičius, kuriam ypač sunku buvo stabdyti varžovus gynyboje.

„Marekas yra jaunas žaidėjas. Šiandien jis nežaidė gerai, ypač prieš Lorenzo Browną. Kai jis žaidžia gerai, gali jam uždėti pernelyg didelius lūkesčius. Jis yra jaunas ir yra normalu, kad jo žaidimas svyruoja“, – teigė J. Zdovcas.

Eurolyga: Kauno „Žalgiris“ – Kazanės „Uniks“ / D. Umbraso/LRT nuotr.

Penktadienio rungtynėse „Žalgiriui“ labai trūko Manto Kalniečio ir Janio Strelnieko indėlio. J. Zdovcas, paprašytas pakomentuoti jų situaciją, gūžčiojo pečiais.

„Manau, kad niekas nežino. Jie turi keistas traumas. Janis vėl patempė raumenį, manėme, kad viskas buvo gerai, bet tai ir vėl nutiko. Kalnietis turi besikartojančią traumą, skausmas jį apima netikėtai. Jam tikrai reikia operacijos, bet bandome jį atstatyti be jos ir paruošti jį likusiam sezonui. Bet niekada nežinai, kas gali būti su tokia trauma. Jie abu yra startinio penketo žaidėjai, turi daug patirties. Galime žaisti LKL be jų, bet Eurolygoje yra labai sunku“, – kalbėjo J. Zdovcas.