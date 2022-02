„Čempionų pietūs“ su Diana Rasimovičiūte: ką apie lietuvių biatlono šansus Pekine sako penkerių žaidynių patirtis?

Buvusi biatlonininkė Diana Rasimovičiūtė gali pasigirti solidžia karjera ir net penkiais startais olimpinėse žaidynėse. LRT RADIJO laidoje „Čempionų pietūs“ buvusi sportininkė kalbėjo apie savo olimpines patirtis, Lietuvos biatlono kelią į dabartinę viršūnę ir pateikė savo nedrąsias prognozes Pekino žiemos žaidynėms.

– Diana, po labai ilgos pertraukos žiemos olimpines žaidynes galėsite stebėti tiesiog ant sofos. Kaip dėl to jaučiatės?

– Keista, iš tikrųjų, labai keista, bet nieko nepadarysi, gyvenimas eina į priekį ir toks dabar yra gyvenimo etapas.

– Penkerios olimpinės žaidynės, įspūdinga patirtis, ką jums tai davė kaip žmogui? Jei palygintumėte save su tuo, kokia buvote pirmosiose ir paskutinėse žaidynėse?

– Tikrai davė labai daug, apie kažką kitą net iškart nepagalvodavai. Užsispyrimas, savo tikslų siekimas, išugdė tokį savarankiškesnį žmogų gal. Labai daug davė, sunku apibrėžti.

– Esate vienoje kompanijoje su Virgilijumi Alekna, Daina Gudzinevičiūte ir Simona Krupeckaite, – keturi žmonės, dalyvavę penkeriose žaidynėse. Ką reiškia būti tokioje Lietuvos sporto legendų kompanijoje?

– Didelė garbė. Aišku, gal tas dalyvavimas nėra tiek svarbus, kiek svarbūs rezultatai, kurie jų yra tikrai įspūdingi. Man būti tokioje kompanijoje yra tikrai didelė garbė.

– O ar buvo minčių pabandyti būti vienintele rekordo autore ir sudalyvauti šeštose žaidynėse?

– Ne, tikrai ne. Kiekvienoms žaidynėms buvo atskiras pasirengimas, niekada negalvojau bus penkerios, ketverios ar trys. Į pirmąsias žaidynes išvažiavau labai jauna, man buvo duotas kaip ir „bonusas“, Lietuvoje moterų konkurencija buvo labai maža. Penkerių žaidynių tikslo tikrai nebuvo, ką jau kalbėti apie šešerias.

– Panašų „bonusą“ šiemet gavo Allison Reed ir Saulių Ambrulevičių pakeitę Deividas Kizala ir Paulina Ramanauskaitė. Ką galėtumėt patarti sportininkams, kurie ir patys sako, kad gavo dovaną, kurios nenusipelnė?

– Reikia nusiteikti, kad važiuoji semtis patirties ir kitose olimpinėse žaidynėse ji labai daug duos. Kiekvienos varžybos yra mokymasis, o čia yra aukščiausio rango varžybos, jaudulys vis tiek atsiranda, su juo reikia mokytis susigyventi. Tai tikrai labai daug duoda kitoms žaidynėms, kai būni labiau subrendęs ir tai gali pritaikyti.

– Tiek tarp vyrų turime debiutantų, pirmą kartą žaidynėse startuos ir Gabrielė Leščinskaitė. Koks būtų jūsų patarimas jiems, biatlonininkams?

– Reikia daryti tai, ką moki, ką išmokai per treniruotes, ką parodei per varžybas. Tai būna jau išdirbta iki automatiškumo, tad reikia per daug nemąstyti, o tiesiog daryti. Aišku, viena yra palinkėti, kita – susitvarkyti pačiam.

Girdėjau, kad Kinijoje yra labai vėjuota, tad šaudykloje ten jau bus loterija. Vėjas labai keičiasi, kryptys vėjo keičiasi, o tai biatlonininkams yra labai sunku. Manau, kad galime laukti siurprizų ant nugalėtojų pakylos, tikrai bus netikėtumo, būtent dėl vėjo.

– Kalbant apie sąlygas, Kinijoje nebus nė gramo tikro sniego. Visos trasos visose sporto šakose vyks ant dirbtinio sniego. Kokios įtakos tai gali turėti būtent biatlonui?

– Ten yra labai šalta, tad tas sniegas yra ne tik dirbtinis, bet ir toks peršalęs, ant jo nėra tokio slydimo greičio. Trasa labiau patiks sportininkams, kurie važiuoja labiau iš jėgos. Kieta, peršalusi trasa yra tikrai ne europietiška.

– Ar turime sportininkų rinktinėje, kuriems tai būtų privalumas?

– Manau, kad mūsų Vytautui Stroliai tai turėtų patikti. Jis yra gana aukštas, važiuojantis iš jėgos, tad kietoje trasoje jis neskęs, slidės nesmigs į sniegą, manau, kad jam tai bus labiau privalumas, o ne minusas.

