Frankas Lampardas taps naujuoju „Everton“ treneriu

Anglijos futbolo legenda Frankas Lampardas grįžta į trenerio kėdę. 43-ejų specialistas susitarė su Liverpulio „Everton“ klubu, skelbia BBC.

„Everton“ be vyriausiojo trenerio liko po to, kai buvo nuspręsta atsisveikinti su Rafaeliu Benitezu, kurio diriguojami Irisai per 20 rungtynių patyrė 11 pralaimėjimų.

BBC skelbia, kad F. Lampardas su „Everton“ susitarimą pasiekė sekmadienį. Oficialiai apie pasirašytą 2,5 metų kontraktą turėtų paaiškėti artimiausiu metu.

„Everton“ rinkosi tarp F. Lampardo ir specialisto iš Portugalijos Vitoro Pereiros.

F. Lampardas į trenerio kėdę grįžta po metų pertraukos. Praėjusių metų sausį su juo atsisveikino Londono „Chelsea“ klubas.

Prieš tai anglas treneriu dirbo „Derby County“ komandoje.

„Everton“ šį sezoną kovoja dėl išlikimo „Premier“ lygoje. Po 23 turų Liverpulio klubas žengia 16-as, o nuo iškritimo zonos jį skiria tik 3 taškai.