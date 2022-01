Vilniaus „Žalgiris“ kontrolinėse rungtynėse nusileido svečiams iš Lenkijos

Ligų ir traumų praretintas „Žalgiris“ antrose kontrolinėse rungtynėse rezultatu 2:4 (0:2) nusileido Suvalkų „Wigry“ komandai, rašoma fkzalgiris.lt.

Įvarčius žalgiriečiams pelnė Mathias Oyewusi ir Nicolas Gorobsovas.

„Žalgirio“ sudėtis prieš šias kontrolines rungtynes ženkliai praretėjo: dėl traumų ir taip netrumpą netekčių sąrašą dar labiau prailgino COVID-19 ligos protrūkis.

Iš viso negalėjo rungtyniauti vienuolika pagrindinės komandos futbolininkų. Be to, per apšilimą susižeidė į komandos peržiūrą atvykęs Madi Žakipbajevas.

Ekipos vartus gynė „Žalgirio“ jaunimo komandų vartininkai Joris Aliukonis, Džiugas Jeruševičius.

Pirmasis kėlinys žalgiriečiams buvo nesėkmingas. Varžovai pirmąjį įvartį įmušė po kampinio, o antrąjį – iš baudos smūgio.

„Žalgirio“ gretose arti tikslo buvo M. Oyewusi, bet jo muštas kamuolys pataikė į virpstą.

Po pertraukos, 56 min., M. Oyewusi prasiveržęs kraštu smūgiavo tiksliai – 1:2.

Tačiau 75 ir 78 min. klaidos gynyboje leido “Wigry” dukart pasižymėti. Antrąjį įvartį svečiai įmušė nuo 11 metrų žymos.

Susitikimo pabaigoje baudos smūgiu atsilikimą sušvelnino N. Gorobsovas – 2:4.

„Žalgirio“ sudėtis: Joris Aliukonis (46 min. Džiugas Jeruševičius), Joel Bopesu, Nemanja Ljubisavljevič, Kipras Kažukolovas, Mario Pavelič (88 min. Gabrielis Nikonovas), Mathias Oyewusi (86 min. Ignas Kaškelevičius), Motiejus Burba, Ivan Tatomirovič, Nicolas Gorobsov, Francis Kyeremeh, Josip Tadič.

Kitas rungtynes „Žalgiris“ planuoja žaisti vasario 1 d. su „Riteriais“.