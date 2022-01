Konkrečius tikslus Pekine keliantis Drukarovas atskleidė didžiules išlaidas kalnų slidinėjime: aš sau to leisti negaliu

Kalnų slidininkas Andrejus Drukarovas buvo jauniausias Lietuvos atstovas Pjongčango olimpinėse žaidynėse. 22-ejų sportininkas sako, kad šiame sporte svarbiausia sukaupta patirtis, kurios šiandien jis turi gerokai daugiau. Pekino žiemos olimpinėse žaidynėse jis nusitaikęs į didžiojo slalomo varžybas: „Pastaruosius dvejus metus dirbame, kad nuneštume šią discipliną į aukštą lygį, artėjame prie 30-uko."

„Tikrai Pjongčange dar buvau vaikas. Turėjau labai mažai patirties. Neturėjau aukšto lygio varžybų patirties, o dabar jau žinau, ką reiškia dirbti su komanda. Visos tos trasos man jau nekelia baimės, tikrai jaučiuosi daug geriau nei prieš ketverius metus. Be to, mano pasaulinis reitingas yra visai kitoks, o patirtis mūsų sporte yra svarbiausias dalykas“, – įsitikinęs Lietuvos olimpietis.

Šį sezoną A. Drukarovas laimėjo atvirų Latvijos ir Sakartvelo čempionatų didžiojo slalomo varžybas, pergalę įsirašė ir šios rungties varžybose Austrijoje praėjusį gruodį, bet iki tol sezono pradžia buvo sunki: „Europos taurės etapai buvo neblogi, bet nebuvo to greičio. Buvo nesėkmingi etapai Austrijoje. Po jų pasilikau dar vienoms varžyboms ir jas laimėjau. Per vieną dieną viskas pasikeitė – greitis, sportinė forma."

Lietuvoje sąlygų treniruotis kalnų slidininkams nėra, todėl A. Drukarovas įsikūręs tarp Šveicarijos ir Italijos. Berno mieste studijuoja teisę ir treniruojasi su Šveicarijos B komanda, o Italijoje gyvena sportininko mama. Slidininkas džiaugiasi treniruočių sąlygomis, bet atskleidžia, kad turėti patį geriausią pasirengimą olimpinėms žaidynėms – kainuoja daug.

„Aukšto lygio sportininkas kalnų slidininkas išleidžia be problemų 60 tūkstančių eurų per sezoną. Labai daug priklauso nuo finansinių galimybių. Yra sportininkų, kurie gali sau leisti nuvažiuoti į Naująją Zelandiją ar Argentiną vasaros metu, kur tuo metu yra žiema. Aš sau to leisti negaliu. Man padeda Lietuvos slidinėjimo asociacija ir Lietuvos tautinis olimpinis komitetas, bet mes esame maža slidinėjimo šalis", – pripažįsta sportininkas.

Andrejus Drukarovas / LNSA nuotr.

Pjongčange Drukarovas buvo 41-as slalomo ir 59-as didžiojo slalomo rungtyje, bet dabar didžiausią dėmesį skiria ir geriausius rezultatus skina būtent didžiojo slalomo varžybose.

Lietuvis turi išsikėlęs ir konkrečius tikslus Pekino olimpinėms žaidynėms: „Top 20 didžiajame slalome. Tai yra rezultatas, kurio mes siekiame. Slalome Top 35 tikrai įmanoma. Didysis slalomas yra mano pagrindinė disciplina ir bandysime šauti, kuo geriau. Pastaruosius dvejus metus dirbame, kad nuneštume šią discipliną į aukštą lygį, artėjame prie 30-uko. Treniruojuosi ir slalomui, bet nusprendėme koncentruotis į didyjį slalomą. Žmonių, kurie visur važiuoja – mažėja."

Kalnų slidinėjime Lietuvai atstovaus ir 17-metė Gabija Šinkūnaitė.