Omano šonaslydžio čempionate – sėkmingas Benedikto Čirbos debiutas

Nuvilnijo pirmasis Omano šonaslydžio čempionato etapas, kuriame ant podiumo žiūrovai išvydo ir čempionate debiutavusį Benediktą Čirbą. Lietuvis etape iškovojo 2-ą vietą, nusileisdamas tik Nyderlandų atstovui Clintui van Oortui, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Čempionatas prasidėjo su netikėtumais

Šių metų Omano čempionate dalyvauti kvietimų sulaukė du Lietuvos šonaslydžio meistrai – Benediktas Čirba ir Andrius Vasiliauskas. Nors pastarajam tai jau ne pirmas kvietimas, o 2019-aisiais A. Vasiliauskas užėmė trečią vietą ant čempionato nugalėtojų podiumo, B. Čirbai tai buvo debiutinis pasirodymas, kurio teko laukti kur kas ilgiau nei tikėtasi. 2021-aisais čempionatas buvo atšauktas dėl pandemijos, tačiau ir šiemet – čempionate netrūko netikėtumų.

Į Omano „drifto“ čempionatą B. Čirba su komanda išvyko dar sekmadienį, tikėdamiesi ne tik pasisvečiuoti Omane, bet ir neskubėdami pasirengti debiutui varžybose. Vis tik, atvykus paaiškėjo, kad automobilius iš uosto lenktynininkai atsiimti galės tik trečiadienį. Deja, ir tądien automobiliai nebuvo pasiekę Maskato „drifto“ arenos, kurioje turėjo vykti varžybos, o ir ketvirtadienį turėjusiose vykti treniruotėse ir kvalifikacijoje tiek Lietuvos atstovams, tiek kitų šalių delegatams pasirodyti nebuvo lemta. Konteineriai trasą pasiekė gerokai sutemus, tad ketvirtadienį kvalifikavosi tik vietiniai šonaslydininkai, o svečių iš užsienio treniruotės ir kvalifikacija buvo perkeltos į ankstyvą penktadienio rytą.

Nors lietuviams teko prisitaikyti prie kilusių netikėtumų, tai nesukliudė pasirodyti puikiai. B. Čirba trasoje pasirodė su nuomotu BMW E36. Sportininko pasirodymą trasoje teisėjai įvertino itin palankiai – antruoju važiavimu jis surinko 91,70 balų įvertinimą ir bendroje kvalifikacijos lentelėje užėmė 5-ą vietą.

Benediktas Čirba / Razi media nuotr.

A. Vasiliauską ir toliau lydėjo netikėtumai. Dar treniruočių metu sugedo sportininko automobilio variklis, todėl kvalifikacijoje jis pasirodė su vietoje išsinuomotu Nissan 370Z. Surinkęs 84,30 balo, A. Vasiliauskas užėmė 14-ą poziciją ir taip u­žsitikrino kelialapį į TOP32 kovas. Deja, sportininko toliau žiūrovai nebeišvydo. Nuomoto automobilio variklis taip pat neatlaikė, todėl įvertinęs automobilio būklę ir riziką A. Vasiliauskas nusprendė kovos toliau netęsti. Lietuvą atstovauti liko tik B. Čirba, o kvalifikacijos lyderiais tapo: Martinas Richardsas (95,30), Ahmadas Dahamas (95,00) ir Ahmedas Al Amri (94,30).

Važiavo gerai praleisti laiką, o grįžta su 2 vietos trofėjumi

Prieš varžybas paklaustas ko tikisi iš Omano čempionato – B. Čirba pasakojo, kad svarbiausia yra gerai praleisti laiką. „Nesitikime labai aukštų rezultatų ar pergalių. Laukėme, kada pagaliau galėsime nuvykti į Omaną, todėl norisi gerai praleisti laiką, sugrįžti į trasą ir pasisemti naujos patirties“, – komentavo B. Čirba. Iš tiesų, tuo metu niekas negalvojo, kokia varžybų baigtis gali susiklostyti pirmajame, etape, o kai kurie sportininko sekėjai net kėlė klausimą – ar BMW E36, su kuriuo ketinama dalyvauti varžybose, bus pakankamai konkurencingas? Vis tik, rezultatai patvirtino tai, ką teigė ir varžybų komentatoriai – geras automobilis svarbu, tačiau dar svarbiau – jo vairuotojas.

Pirmoje, TOP32 dvikovoje, B. Čirba susitiko su Rabihu Al Awaru. Pasirodymo metu nebuvo apsieita be kovos randų – lietuvis sekdamas savo oponentą neišvengė smūgio į R. Al Awarą, tačiau tai nesukliudė patekti į TOP16-uką. Tiesa, kovą tęsti B. Čirba galėjo tik po to, kai pasikeitė į tris dalis trūkusią vairo traukę. Tolimesnėse kovose sportininkui pavyko išvengti aštresnių kontaktų, nors kaip ir pats teigė, varžovai buvo itin nuožmūs. „Varžybos iš tiesų buvo nelengvos – visi dalyviai mums yra nauji, jų treniruočių matėme nedaug, o kiekvienas važiavimas labai skirtingas“, – pasakojo B. Čirba. Nepaisant to, lietuviui pavyko pasiekti ketvirtfinalius, prieš tai įveikiant Nasserą Al Harbalį bei Ali Mustafa Makhseedą.

Benediktas Čirba / Razi media nuotr.

Vis daugiau pasitikėjimo trasoje demonstravęs ir vis tikslesnes trajektorijas piešęs B. Čirba sėkmingai įveikė ir britą Steve`ą Baggsy Biagioni bei pateko į finalą kovoti dėl pirmosios vietos, kur prie starto linijos susitiko su olandu Clintu van Oortu. Trasoje pasirodė iš tiesų verti finalo varžovai, kurie demonstravo tikslų ir tuo pačiu charakteringą važiavimą. Vis tik, kelios nedidelės B. Čirbos klaidos sudarė sąlygas olandui būti pranašesniu. C. van Oortas laimėjo pirmajame etape, o B. Čirbos debiutas buvo pakrikštytas 2-a vieta. Vietą ant trečiojo podiumo laiptelio užėmė – britas S. Biagioni.

„Trasa nebuvo labai sudėtinga. Ji itin dėkinga gražiems poriniams važiavimams, tik man asmeniškai buvo kiek sunki iniciacija – pirmasis pasistatymas, nes nelabai dar pasitikiu automobiliu. Tad, keletas mano klaidelių finale ir nulėmė Clinto pranašumą. Nepaisant to, esu be galo dėkingas savo komandai, su kuria tik dar kartą įsitikinu, kad galima būtų ir į karą vykti“, – po varžybų dalinosi komentarais B. Čirba.

Iki sekančių Omano „drifto“ čempionato etapų lieka keletas savaičių, kurias mūsų sportininkai praleis Lietuvoje. Antrasis ir trečiasis etapai vyks – vasario 10-11 d. ir vasario 17-18 d.