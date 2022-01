Kaune vykęs žiemos akvatlono taurės etapas sulaukė triatlono žvaigždės iš Latvijos

2022-ųjų metų sausio 23-ąją dieną Kauno mieste įvyko antrasis žiemos akvatlono taurės etapas. Per 130 dalyvių trijose skirtingose distancijose varžėsi dėl stipriausių titulo Lietuvos triatlono federacijos bei Kauno plaukimo mokyklos organizuotame etape. Aukštą sportinį meistriškumą demonstravo Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkė, Olimpinių žaidynių dalyvė Ieva Serapinaitė bei svečias iš Latvijos, vienas pajėgiausių Europos triatletų, 2021 m. pasaulio jaunimo triatlono čempionate užėmęs 15 vietą, Artūrs Liepa, rašoma Triatlono federacijos pranešime.

Plaukimo rungtis vyko baseine ,,Dainava", o bėgimo - Alekso Stanislovaičio lengvosios atletikos manieže. Pirmosios distancijos vaikai plaukė 100 metrų ir bėgo 500 metrų. Čia greičiausiu sportininku tapo ir pirmąją vietą tarp berniukų iškovojo Gabrielius Malūnavičius, distanciją įveikęs per 3 minutes 14 sekundžių. Antroji vieta atiteko Augustui Budzinauskui, o trečioji Gvidui Subačiui. Mergaičių distancijoje greičiausia buvo Liepa Tamutytė, kuri plaukimo ir bėgimo rungtis įveikė per 3 minutes ir 26 sekundes. Antrąją vietą užėmė Ugnė Varaškevičiūtė, o trečioji vieta atiteko Bernadetai Daugėlaitei.

Antrosios distancijos vaikai ir jaunučiai baseine įveikė 200 metrų ir lengvosios atletikos manieže nubėgo 1 kilometrą. Stipriausiai tarp vaikinų pasirodė Justinas Babkin, per 5 minutes ir 51 sekundę įveikęs savo distanciją. Nedas Janavičius atsiliko vos keturiomis sekundėmis ir iškovojo antrąją vietą. Trečiasis greičiausias distancijoje buvo Algimantas Smolskas. Geriausiai tarp merginų pasirodė Mėta Skirpstė. Ji plaukimo ir bėgimo rungtis įveikė per 6 minutes ir 8 sekundes bei antrojoje vietoje paliko konkurentę Emiliją Vasiljevaitę. Trečia greičiausia šioje distancijoje buvo Milda Ažusienytė.

Trečiosios ir paskutinės distancijos vyriausi dalyviai varžėsi 400 metrų plaukimo bei 3 kilometrų bėgimo rungtyse. Šioje grupėje aukštą lygį pademonstravo svečias iš Latvijos, vienas pajėgiausių Europos triatletų Artūrs Liepa, kuris 400 plaukimo metrų įveikė per 4 minutes ir 14 sekundžių, o 3 kilometrus nubėgo per 8 minutes ir 44 sekundes. Antroji vieta atiteko vienam stipriausių Lietuvos triatletų Lukui Prokopavičiui, konkurentui nusileidusiam daugiau nei puse minutės. Trečioji vieta vyrų įskaitoje atiteko Povilui Strazdui. Moterų grupėje geriausiai pasirodė Ieva Serapinaitė, distanciją įveikusi per 15 minučių ir 48 sekundes. Antrąją vietą iškovojo Kamilė Murnevaitė, o trečioji vieta atiteko Ievai Želvytei.

2022 m. Lietuvos triatlono federacija įvedė naują sportininkų testavimo modelį, kuris pagal atitinkamą formulę Lietuvos nacionalinę triatlono rinktinę dalina į trijų lygių pajėgumo grupes. Tokiu būdu objektyviai matomas Lietuvos triatlono pajėgumas visos Europos lygiu. Pirmame žiemos akvatlono Panevėžio etape, konkurencingos kovoti Europoje trečiosios rinktinės kriterijus pasiekė Lietuvos šiuolaikinės penkiakovės sportininkė, Olimpinių žaidynių dalyvė Ieva Serapinaitė ir perspektyvi triatletė iš Vilniaus Kamilė Murnevaitė. Šiandien nacionalinės rinktinės nariai Kaune dar kartą rodė kylantį Lietuvos triatlono lygį - trečiosios jaunių, jaunimo ir elito rinktinių kriterijus pasiekė Nojus Chmieliauskas, Zigmas Reisas, Kamilė Murnevaitė bei Ieva Serapinaitė.

Finalinės žiemos akvatlono taurės varžybos įvyks vasario 27 dieną Vilniuje, o serijos apdovanojimai bus organizuojami kovo 26 dieną Druskininkuose vyksiančiame Lietuvos žiemos akvatlono čempionate.