Laisvojoje programoje ne kartą griuvusi Golovkina šypsojosi: čia jau buvo progresas

Lietuvos čiuožėja Aleksandra Golovkina nebuvo tikra, ar pasieks Europos čempionato laisvąją programą. Jai pavyko patekti tarp 24-ių geriausių čiuožėjų Taline, tačiau finalinis pasirodymas apkarto. Pagal „Florence & The Machine” dainą „Stand by me“ čiuožusi 23-ejų sportininkė ne kartą griuvo, bet po pasirodymo per daug nesikrimto.

„Man čia buvo geras pračiuožimas, nes šį sezoną man ši programa visiškai „nėjo“. Visada buvo gan blogai, tai čia jau buvo progresas. Dėl to džiaugiuosi. Man labai patiko atmosfera čia. Jaučiau labai gerą palaikymą. Buvo labai malonu čiuožti. Pavyko mėgautis čiuožimu. Labai jaudinausi prieš pasirodymą, bet išgirdusi muziką nutariau mėgautis“, – po pasirodymo kalbėjo A. Golovkina.

Jai teisėjai skyrė 89,57 balo, bendras rezultatas – 142,20 balo. A. Golovkina užėmė 22 vietą. Jai pavyko aplenkti vengrę Reginą Schermann ir iš varžybų pasitraukusią italę Mariną Pireddą.

A.Golovkina trumpojoje programoje pagerino savo karjeros rezultatą, surinkusi 52,63 balo.

„Dabar man reikia dalyvauti varžybose, rinkti taškus ir bandyti patekti į pasaulio čempionatą“, - apie artimiausius planus kalbėjo Škotijoje gyvenanti lietuvė.

Pasaulio dailiojo čiuožimo čempionatas kovo mėnesį vyks Prancūzijoje.