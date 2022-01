Pirmą kartą po žlugusios svajonės čiuožę Ambrulevičius ir Reed: nebursime – nėra lengva, reikėjo iš naujo surinkti save

Talino ledo arenos šlovės lentoje puikuojasi Povilo Vanago ir Margaritos Drobiazko pavardės. Legendinė Lietuvos čiuožėjų pora kartą iškovojo pasaulio čempionato bronzą, dukart – Europos. Bet skambiausias pasiekimas – dalyvavimas net penkeriose olimpinėse žaidynėse. Tai tapo įmanoma, kai prieš 30 metų dar jokių pasiekimų neturėjusiai M. Drobiazko buvo išimties tvarka suteikta Lietuvos pilietybė. Allison Reed tokios malonės nesulaukė. Šiandien jie su Sauliumi Ambrulevičiumi pirmą kartą už Lietuvą čiuožė jau žinodami – olimpinė svajonė neišsipildys.

Teisėjai už ritminę programą juos įvertino 74 balais ir 45 šimtosiomis. Tai arti jų geriausio karjeros pasirodymo (75,81). Prieš laisvąją programą jie užima septintąją vietą. Allison Reed prisipažino, kad pirmasis pasirodymas po žlugusios olimpinės svajonės buvo jaudinantis.

„Kartais jauti dalykus, kurių nesimato. Ir aš šiandien jaučiau dalykus, kurių, ačiū dievui, nesimatė. Esame patenkinti savo pasirodymu ir laimingi, kad galime čia čiuožti. Ta žinia mums buvo smūgis, bet į šį čempionatą atvykome su konkrečiais tikslais. Norime pasidžiaugti savo pasirodymais ir džiuginti publiką“, – po ritminės programos Talino ledo arenoje sakė A. Reed.

Iškart po pasirodymo čiuožėjai neatrodė itin patenkinti savo pasirodymu. S. Ambrulevičius sako, kad pasijautė Europos čempionato svoris: „Lipdami ant šio ledo labai jaudinomės. Tai Europos čempionatas ir jaudulio yra daugiau. Pasidarai labai jautrus viskam. Treniruotėse jaudulio nebūna ir kaip tankas eini. Tai veikia protiškai, bet dėl to mums atrodė, kad kažką ne taip darėme, bet įdėtas darbas nuo paskutinių varžybų matosi.“

S. Ambrulevičius sako, kad porai po skausmingų žinių reikėjo iš naujo save surinkti: „Tos naujienos tikrai nebuvo malonios. Nereikia čia nieko burti. Nuo vasaros jau tai vyko. Pirma buvo pirmas smūgis, tada atsistai ir ateina antras smūgis. Dabar bandėme visa tai užblokuoti. Čia mes atstovaujame Lietuvai ir galime parodyti save, savo ideologiją ant ledo. Labai smagu, kad čia yra lietuvių palaikymas ir bandome viską dėl jų daryti. Ne dėl olimpinių žaidynių. Aišku, būtų smagu, bet...

Alisson gal dar labiau tikėjosi, nes ji visada žiūri iš gerosios pusės. Aš realiau žiūrėjau į viską. Sunkiausia buvo, kai sužinojau iš komisijos atsakymą. Tada reikėjo save sudėlioti ir buvo sunku. Žinojau, kad reiks padėti kitam žmogui. Ne vienas komandoje esi. Vienas kitam padėjome.“

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius / Vida Press nuotr.

Kol kas Europos čempionate Lietuvos porą lenkia tik Rusijos, Italijos, Didžiosios Britanijos ir Ispanijos poros.

„Kažkada esu minėjęs, ir tada tai buvo visiems juokinga, kad aš būsiu elite. Reikėjo laiko, bet mes tai pasiekėme. Bet be jos pagalbos nebūtume to pasiekę. Dabar mes esame dešimtuke, kur yra pasaulio poros. Visa rusų gvardija, italai, ispanai. Ir mes esame tarp jų. Nesame čia papuolę atsitiktinai, bet tai iškovoję. Galime pakelta galva tarp jų vaikščioti, nes žinome, kad esame to verti. Niekas ant lėkštutės nieko nepadėjo kaip kai kuriems yra...“, – apie varžybų Taline lygį kalbėjo S. Ambrulevičius.

Europos čempionate visi dalyviai testuojami kiekvieną dieną. Tai prideda nemažai nerimo, ypač – A. Reed: „Nežinau, dėl ko labiau jaudinuosi čia – dėl varžybų ar testų. Po testų buvau savo kambaryje ir pasibeldė prižiūrėtoja. Aš iškart pagalvojau, kad čia bus teigiamas testas. Mano širdis susmuko, pradėjau prakaituoti ir rašyti Sauliui. O ten tik kambario prižiūrėtoja.“

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius / AP nuotr.

„Kiekvieną dieną pavalgai pusryčius ir galvoji – na, kaip dabar bus. Ar ištrauksi kortą, ar ne. Sunku su kaukėmis ir treniruotis. Labai riboja kvėpavimą, tai kai iščiuoži jau pasirodyt ir gauni deguonies, tai toks smūgis oro. Reikia dar susirinkti save“, – pridūrė S. Ambrulevičius.

Rytoj Lietuvos pora atliks laisvąją programą, kuri bus šiek tiek kitokia: „Mes daug pakeitimų darėme naujoje programoje. Norime juos pademonstruoti. Strategiškai aptarėme su treneriais ir jie pasiūlė pakeisti. Pagalvojome, kad neturime ką prarasti. Pabandysime. Kol kas atsiliepimai visai geri.“

Allison Reed ir Saulius Ambrulevičius / AP nuotr.

Europos dailiojo čiuožimo transliacijų per LRT.lt. grafikas:

01.15 d. 13:35-16:55 val. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Šokiai ant ledo. Laisvoji programa. Dalyvauja A. Reed ir S. Ambrulevičius.

01.15 d. 18:30-22:25 val. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Moterys. Laisvoji programa. Dalyvauja A. Golovkina.

01.16 d. 15:30-18:00 val. Europos dailiojo čiuožimo čempionatas. Parodomoji programa.

Varžybas portale LRT.lt komentuoja dailiojo čiuožimo komentatorius Vytautas Jasutis.