Valiukevičius Dakaro ralio „klasikų“ įskaitoje artėja prie dešimtuko

Valdo Valiukevičiaus „Heston Airlines“ ekipažas lenktyniaujantis „Dakar Classic“ įskaitoje ketvirtadienį sėkmingai įveikė specialius ruožus ir absoliučioje įskaitoje pakilo į 11-ą vietą, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Greičio ruožai buvo įdomūs, nors ir nelengvi, – pasakoja Valdas Valiukevičius. – Daugelyje trasos vietų teko išspausti iš mūsų senutės viską, ką ji gali. Be trečios pavaros negaliu stabdyti posūkiuose, nes prarasiu greitį. Tad trajektorijas piešėme per akmenis, krūmus. Dėl to padarėme pirmąją žalą automobiliui – sudaužėme posūkio lemputę. Tai vienintelis jos kūno sužalojimas per visą maratoną. Beje, iki šiol važiuojame tomis pačiomis padangomis, nors dauguma „klasikų“ prakirto ne po vieną ratą. Nuotykių šiandien turėjo ir šturmanas.“

„Šiandien pirmąsyk per visą maratoną buvau priverstas pasidarbuoti kastuvu ir panaudoti „sandtrekus“, – pasakojo šturmanas Paulius Kavaliauskas. – Nes kirsdami kopas ir bandydami surasti navigacinį tašką, prilėtinome greitį ir automobilis susmigo į smėlį. Teko pasidarbuoti, buvo nešalta, nes šiandien oro temperatūra siekė per 30 laipsnių. Tačiau šis sustojimas buvo labai trumpas, mes greitai išsikapstėme.“

Rytoj ekipažo laukia paskutiniai greičio ruožai kelyje link Dakaro maratono finišo. „Heston Airlines“ ekipažas važiuoja vienu seniausių automobilių visame lyderių dvidešimtuke. Tai 1987 metais pagamintas „Toyota Land Cruiser 71“. „Dakar Classic“ įskaitoje startavo 150 automobilių.